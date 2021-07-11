В России беспощадно критикуют сборную Англии. Но хейт в её адрес — абсурд

Ситуация, когда болельщики в России болеют за другие сборные, абсолютно нормальна. Наша команда уже с турнира вылетела, да и игра у неё не такая впечатляющая. Многие реально «с детства» болеют за Голландию, Италию или Испанию, есть у нас и немало болельщиков англичан. Но перед финалом Евро-2020 ситуация сложилась уникальная: люди хотят болеть не за Италию, а против Англии. Количество негатива по отношению к команде Гарета Саутгейта в соцсетях и даже у нас в комментариях просто неадекватно.

Разберёмся в причинах этого хейта по порядку. Сразу отбросим политическую составляющую: врагов России пусть ищут на одноимённом телеканале. Так что сначала – о судейском скандале и том самом пенальти в матче с Данией: про нырок Стерлинга и купленный VAR не пошутил или не посмеялся над мемом разве что ленивый. Но если хотя бы чуть-чуть отбросить эмоции, то можно и контакт разглядеть, и в правилах работы VAR разобраться. Так вот, VAR на этом Евро не вмешивается в эпизоды, где нет очевидной ошибки арбитра. Здесь ошибка судьи Маккели если и была, то она не была очевидной, VAR не имел права её исправлять. Просто потому, что не положено. Несправедливо ли это? Да, конечно. Суди матч, например, Феликс Брих – никакого пенальти бы не было. Но разве это вина сборной Англии, что Маккели уверенно и сразу показал на точку, а VAR из-за своих правил не мог решение отменить. Разве из-за недостатков закона и одного отдельно взятого арбитра нужно ненавидеть всю команду?

Люди обвиняют Англию в очень скучном футболе. Неужели вы вправду считаете самую забивающую команду плей-офф такой скучной? Это утверждение спорно. Кто играл на Евро веселее? Испания, вечно перекатывающая мяч? Дания или Швейцария, где футболисты в дополнительное время (в играх с Англией и Испанией соответственно) решили просто встать у своих ворот и беспощадно отбиваться, рассчитывая на серию пенальти? Италия, превратившаяся в игре с Испанией в тыкву, главной задачей которой тоже стало отбиться, а не мощно атаковать? У меня нет вопросов к этим командам, так как главное в футболе – это результат. Но предъявлять англичанам за скучный футбол и не замечать его у других – лицемерно. Да, состав Англии действительно крут и способен играть красивее. Но если Гарет Саутгейт выбрал простой футбол для достижения результата, то это не повод относиться к нему и к его команде с ненавистью.

Ещё один аргумент – про трусость и симуляции. Трусость – это, видимо, отсылка к обратной замене Грилиша. И тут мы снова возвращаемся к вопросу о результате: за весь турнир сборная Саутгейта пропустила лишь один гол (и тот – выдающийся удар со стандарта), в матче с Данией не давала сопернику нанести удар с 58-й (!) минуты матча, при этом постоянно атакуя самостоятельно. А когда результат был добыт, Саутгейт решил сыграть рационально. Ведь этот подход и позволил Англии дойти так далеко.



Теперь про симуляции. Вы можете принимать это или нет, но обман арбитра (хотя и основания для пенальти там были – забывать не стоит) – такая же часть футбола, как обман вратаря бьющим пенальти. С симуляциями должны разбираться судьи и VAR – им претензии и предъявляйте. А ещё не забудьте покритиковать Италию, которая почти в полном составе валялась последние минуты игры с Бельгией. Или «это другое»?

Можно болеть за любые сборные, любые команды могут нравиться или нет. Но когда критика перерастает в ненависть – это ненормально. Особенно если, разобравшись в ситуации, понимаешь, что ненавидеть всю команду особо и не за что. И тогда этот хейт – просто абсурд.