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Тренер сборной России, допуск на стадионы на матчи РПЛ в сезоне-2021/2022 – отвечает президент РФС

Когда ждать тренера сборной и как будут пускать на стадионы. Брифинг Дюкова в 200 словах
Полина Куимова
Брифинг Дюкова в 200 словах
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Главное из того, что наговорил президент РФС.

РФС планирует завершить поиски тренера сборной России, провести переговоры и подписать контракт до начала РПЛ.

Неважно, какой у специалиста паспорт, главное – чтобы он подходил под цели и задачи: выйти на ЧМ-2022 и хорошо выступить на ЧЕ-2024.

Есть несколько кандидатов, определиться непросто.

Российский футбол не будет реформирован глобально, изменится только формат РПЛ, а это – другое. Преимущественный вариант – 16 команд, задача – повысить интенсивность и интерес, снизить количество проходных матчей.

Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта Российский футбол хотят переформатировать. Есть четыре варианта

Как будут пускать на стадионы, пока непонятно. Но РФС поддерживает инициативу клубов пускать на трибуны обладателей QR-кодов.

Дюков – «ЗА» вакцинацию, потому что это единственный путь снизить риски. У него уже четыре прививки. Но никого нельзя заставить.

Речь не идёт о том, чтобы вся вертикаль сборных играла по одной тактической схеме. Важна общая философия и принципы, а с этим у нас проблемы.

Станислав Черчесов отказался от неустойки. Дюков подтвердил. Станислав Саламович останется в памяти за чемпионат мира и выход на Евро. Он хорошо подготовил команду (РФС следил), но выступление на ЧЕ-2020 признано неудовлетворительным.

Вопрос изменения лимита на легионеров сейчас обсуждается с правительством. Идеальная система, по мнению Дюкова, – без лимита.

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