Когда ждать тренера сборной и как будут пускать на стадионы. Брифинг Дюкова в 200 словах

РФС планирует завершить поиски тренера сборной России, провести переговоры и подписать контракт до начала РПЛ.

Неважно, какой у специалиста паспорт, главное – чтобы он подходил под цели и задачи: выйти на ЧМ-2022 и хорошо выступить на ЧЕ-2024.



Есть несколько кандидатов, определиться непросто.



Российский футбол не будет реформирован глобально, изменится только формат РПЛ, а это – другое. Преимущественный вариант – 16 команд, задача – повысить интенсивность и интерес, снизить количество проходных матчей.

Как будут пускать на стадионы, пока непонятно. Но РФС поддерживает инициативу клубов пускать на трибуны обладателей QR-кодов.



Дюков – «ЗА» вакцинацию, потому что это единственный путь снизить риски. У него уже четыре прививки. Но никого нельзя заставить.



Речь не идёт о том, чтобы вся вертикаль сборных играла по одной тактической схеме. Важна общая философия и принципы, а с этим у нас проблемы.



Станислав Черчесов отказался от неустойки. Дюков подтвердил. Станислав Саламович останется в памяти за чемпионат мира и выход на Евро. Он хорошо подготовил команду (РФС следил), но выступление на ЧЕ-2020 признано неудовлетворительным.



Вопрос изменения лимита на легионеров сейчас обсуждается с правительством. Идеальная система, по мнению Дюкова, – без лимита.