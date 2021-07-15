Когда ждать тренера сборной и как будут пускать на стадионы. Брифинг Дюкова в 200 словах

РФС планирует завершить поиски тренера сборной России, провести переговоры и подписать контракт до начала РПЛ.
Неважно, какой у специалиста паспорт, главное – чтобы он подходил под цели и задачи: выйти на ЧМ-2022 и хорошо выступить на ЧЕ-2024.
Есть несколько кандидатов, определиться непросто.
Российский футбол не будет реформирован глобально, изменится только формат РПЛ, а это – другое. Преимущественный вариант – 16 команд, задача – повысить интенсивность и интерес, снизить количество проходных матчей.
Как будут пускать на стадионы, пока непонятно. Но РФС поддерживает инициативу клубов пускать на трибуны обладателей QR-кодов.
Дюков – «ЗА» вакцинацию, потому что это единственный путь снизить риски. У него уже четыре прививки. Но никого нельзя заставить.
Речь не идёт о том, чтобы вся вертикаль сборных играла по одной тактической схеме. Важна общая философия и принципы, а с этим у нас проблемы.
Станислав Черчесов отказался от неустойки. Дюков подтвердил. Станислав Саламович останется в памяти за чемпионат мира и выход на Евро. Он хорошо подготовил команду (РФС следил), но выступление на ЧЕ-2020 признано неудовлетворительным.
Вопрос изменения лимита на легионеров сейчас обсуждается с правительством. Идеальная система, по мнению Дюкова, – без лимита.
- 15 июля 2021
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