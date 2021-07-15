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Лучший футболист Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма перешёл бесплатно в «ПСЖ» — трансферы

За шесть лет стоимость Доннаруммы выросла в 120 раз. Но «ПСЖ» он достался бесплатно
Дмитрий Росип
Джанлуиджи Доннарумма перешёл бесплатно в «ПСЖ»
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Почему лучший игрок Евро-2020 покинул родной клуб?

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в качестве свободного агента перешёл в «ПСЖ». Новоиспечённый чемпион Европы, признанный лучшим игроком турнира, покинул «Милан», в составе которого провёл восемь лет. Рассказываем о переезде во Францию одного из самых талантливых голкиперов своего поколения.

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Побил рекорд Буффона и попросил клуб подписать брата

В апреле 2013 года «Милан» достиг соглашения с футбольной академией «Наполи» о переходе Доннаруммы, выиграв конкуренцию у «Ювентуса» и «Интера». Спустя два года тот подписал свой первый профессиональный контракт с «россонери», дебютировав за основной состав в 16-летнем возрасте. Джанлуиджи стал самым молодым вратарём в истории Серии А, побив рекорд тёзки Буффона.

Он быстро ворвался в состав «Милана», а в 2016 году даже выиграл Кубок Италии, свой первый трофей во взрослой карьере. Уже в следующем сезоне «россонери» захотели продлить контракт с молодым голкипером, но Доннарумма потребовал, чтобы «Милан» подписал его старшего брата Антонио. Итальянскому клубу пришлось пойти навстречу, и Джанлуиджи поставил подпись под четырёхлетним контрактом.

Этим летом соглашение истекло, а перед началом Евро-2020 22-летний Доннарумма не захотел продлевать его в очередной раз, несмотря на попадание «Милана» в Лигу чемпионов. Но генеральный директор итальянского клуба Иван Газидис довольно спокойно отнёсся к уходу итальянца.

«Не хочу раскрывать всех деталей. В конце концов решение остаётся за игроком. Он всегда проявлял себя настоящим профессионалом. И я уважаю его решение. Он поступил так, как считает нужным», — приводит слова Газидиса Corriere dello Sport.

Зажёг на чемпионате Европы и перешёл в «ПСЖ»

Доннарумма круто выступил на Евро-2020. На турнире он пропустил четыре мяча, провёл три «сухих» матча и попал в символическую сборную по версии УЕФА. К тому же Джанлуиджи выиграл все пять серий пенальти, в которых принимал участие: три с клубом и две со сборной. По итогам Евро-2020 УЕФА признал Доннарумму лучшим игроком турнира.

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В июне на него вышел «ПСЖ», а после чемпионата Европы он в качестве свободного агента присоединился к клубу из Парижа. Кстати, с «Миланом» Доннарумма попрощался довольно трогательно. Итальянец написал большое письмо фанатам «россонери», а также заявил, что навсегда останется преданным болельщиком клуба.

Подписавшись с «ПСЖ» до 2026 года, Доннарумма заявил, что готов к новому вызову.

«Я в восторге от перехода в этот топ-клуб. Чувствую, что готов принять новый вызов и продолжить свой рост. С «ПСЖ» я хочу выиграть как можно больше трофеев и порадовать фанатов», – заявил итальянец.

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Сейчас его трансферная стоимость варьируется в пределах € 60 млн, но «Милан» отпустил своего игрока бесплатно. А за последние шесть лет его цена повысилась почти в 120 раз! Теперь Доннарумма, скорее всего, вытеснит из состава парижан основного вратаря Кейлора Наваса.

Реакция соцсетей

Болельщики «Милана» остались недовольны уходом итальянца в «ПСЖ», обвиняя не только свой клуб, но и игрока. Например, они решили поменять его фамилию с Доннарумма на Долларумма.

Также в «твиттере» «ПСЖ» фанаты стали публиковать фото с банкнотами евро и долларом, на которых было изображено лицо итальянского голкипера.

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