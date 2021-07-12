Символическая сборная Евро-2020. Половина команды — итальянцы!

Евро-2020 завершился — выделяем лучших футболистов турнира. Естественно, в нашей символической сборной больше всего представителей сборной Италии, завоевавшей золотые медали. При этом среди героев турнира в основном игроки оборонительного плана либо центрхавы-плеймейкеры. Звёздные форварды по-настоящему не сверкнули на чемпионате Европы. Вы согласны?

Джанлуиджи Доннарумма, Италия

УЕФА признал голкипера сборной Италии лучшим игроком Евро-2020. Кто-то разделяет это мнение, кто-то — нет, но вряд ли можно спорить с тем, что Доннарумма был лучшим вратарём турнира. В решающих матчах он показал топ-класс, в том числе в финале с Англией, где в серии пенальти отразил удары Джейдона Санчо и Букайо Саки.

Леонардо Бонуччи, Италия

Легендарные центральные защитники «Ювентуса» зацементировали оборону сборной Италии вместе с Доннаруммой. Более того, Бонуччи забил в финале гол, который спас его команду от поражения в основное время. Леонардо после матча на «Уэмбли» имел полное право шутить над хозяевами, крича в камеру «It’s coming to Rome!» и призывая англичан «есть больше макарон».

Джорджо Кьеллини, Италия

Годы не берут Кьеллини, травмы не ломают. Почти что 37-летний капитан сборной Италии блестяще отыграл турнир, доказав, что он остаётся одним из сильнейших защитников мира. Где не успевал, принимал верные решения на опыте, как в памятном эпизоде с фолом на Саку. Джорджо вернулся в Рим с короной на голове — такое позволительно, наверное, только ему.

Гарри Магуайр, Англия

Хотя Англия дошла до финала, сложно утверждать, что на каких-то позициях её игроки явно превосходили конкурентов из других сборных. Но игру Магуайра, конечно, нельзя не отметить. Несмотря на последствия травмы, он был самым крепким звеном в обороне, которая не пропускала до полуфинала. Вдобавок Гарри забил Украине в четвертьфинале.

Йоаким Мехле, Дания

Вообще-то Мехле отыграл Евро-2020 на левом краю. Но в сборной мы поставим его направо. Во-первых, среди левоногих фланговых игроков было больше ярких фигур, чем среди правоногих, а, во-вторых, Йоаким — правша и привык закрывать эту позицию. Да и Уэльсу отсюда забил. На Евро у Мехле два гола и один голевой пас. Уникальный по физическим качествам футболист, просто машина.

Стивен Цубер, Швейцария

Было бы несправедливо не включить в символическую сборную лучшего ассистента Евро. Бывший полузащитник ЦСКА сделал на этом турнире четыре голевых паса: три в матче с Турцией и один — с Францией. Да и в четвертьфинале с Испанией его передача едва не стала результативной. Сначала Стивен считался запасным у Швейцарии, а потом превратился в ключевую фигуру.

Серхио Бускетс, Испания

Сборная Испании не сразу раскочегарилась на чемпионате Европы. В первых двух турах забила лишь один гол, зато в следующих двух — десять. По игре испанцы вполне могли победить в полуфинале и Италию. С точки зрения продвижения мяча в команде многое решал Бускетс, вернувшийся к третьему туру после коронавируса. Опытный центхав выполнял в среднем 69 передач с 91% точности. Серхио всё ещё хорош.

Жоржиньо, Италия

В сборной Италии за темп и ритм отвечали её центральные полузащитники. По ситуации увеличивали скорости или чуть-чуть замедляли игру, но в любом случае командный механизм у новых чемпионов Европы работал фактически без сбоев. Жоржиньо пасовал с точностью 96%! И пусть он не забил пенальти в финале — какое теперь это имеет значение?

Марко Верратти, Италия

Партнёр Жоржиньо по центру поля тоже блестяще провёл этот Евро. Статистика передач Верратти от InStat впечатляет даже больше: 92 паса с точностью 94% в среднем за 90 минут игры. Более того, Марко стал автором голевых передач в матчах с Уэльсом на групповом этапе и Бельгией в четвертьфинале. С такими центрхавами не страшно и то, что ведущий форвард (Чиро Иммобиле) в плей-офф забивает.

Миккель Дамсгор, Дания

Атакующие полузащитники и форварды не потрясли на Евро-2020. Наверное, можно было на эту позицию выбрать шведа Эмиля Форсберга, но уж больно впечатлил молодой Дамсгор, ставший открытием турнира. Он забивал прекрасные и очень ценные голы в ворота сборных России и Англии, отдал голевую передачу в игре с Уэльсом. Теперь «Сампдория» сможет продать 21-летнего датчанина за крупную сумму.

Патрик Шик, Чехия

В списке лучших бомбардиров турнира первое место поделили Шик и Криштиану Роналду, однако португалец три из пяти своих мячей забил с пенальти. У чеха лишь один одиннадцатиметровый. Патрик отличался во всех матчах, кроме игры третьего тура группового этапа с Англией. А его гол с центра поля в ворота Шотландии, возможно, главный шедевр этого Евро. Шик — блеск и красота!