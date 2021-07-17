«Зенит» выиграл Суперкубок. «Локо» сам привёз себе два гола

Первый трофей нового сезона выиграл «Зенит», победивший в матче за Суперкубок России «Локомотив».

Марко Николич работает в «Локомотиве» всего год, а уже в четвёртый раз сыграл против Сергея Семака. В трёх встречах прошлого сезона сербский специалист дважды уступил российскому при одной ничьей и разнице мячей 2:8. Очевидно, у Николича вырос большой зуб на коллегу из «Зенита». Его мотивировало не только стремление добавить трофей в свой профайл, но и желание взять реванш за майский разгром в Санкт-Петербурге. Семак, напомним, после тех 6:1 оформил чемпионство.

В основе «Зенита» не оказалось трёх ключевых фигур – Дзюбы, Ловрена и Барриоса. Первые двое ещё не готовы играть 90 минут после выступления на Евро-2020, поэтому начали матч в запасе, а колумбиец отдыхает после Кубка Америки. В стартовом составе «Локомотива» обратило на себя внимание появление Александра Сильянова: на правом фланге обороны сербский тренер предпочёл молодого защитника Живоглядову, Рыбчинскому и новичку Ненахову.

Николич попробовал тактически переиграть Семака. В Суперкубке «Локомотив» действовал не по привычной модели 4-4-2 с ромбом в центре поля, а скорее 4-3-2-1. «Ёлочка» неплохо показала себя в Лиге чемпионов. В этой схеме Смолов и Жемалетдинов располагались под центрфорвардом Камано, причём Фёдор, пожалуй, чаще открывался в ширину. Благодаря этому маневру «железнодорожники», в частности, создали хороший момент на 8-й минуте: Смолов дождался мяча на фланге, разогнал контратаку и сам же её завершил – попади он в створ, скорее всего, был бы гол.

«Зенит», играя 4-2-3-1 без Дзюбы, должен был больше комбинировать низом и чаще использовать фланги против насыщенного центра «Локомотива». Караваев активно взаимодействовал справа с Малкомом, а Дуглас Сантос слева с Венделом. Малком взял в межсезонье «десятку», что ко многому обязывает, но быстро мог закончить игру после жёсткого стыка со своим соотечественником Пабло. К счастью, обошлось: полежав на газоне, самый дорогой футболист РПЛ вернулся на поле и разбегался. Что касается Вендела, то он казался каким-то сонным, допускал много брака, и в этом, очевидно, была и заслуга Сильянова.

«Локомотиву» в атаке недоставало открываний игроков между линий – «Зенит» в этом плане выглядел интереснее. Да и прессинг эпизодически у команды Семака получался очень приличный. За счёт него чемпионы и гол забили. Пабло не очень хорошей передачей подставил Крыховяка, которого спровоцировал на «обрез» Кузяев (кстати, Далер вообще потрясает объёмом работы на рывках, тем более после Евро-2020). Казалось, Далер затягивает с ударом, но на самом деле он всё сделал, как требовалось. Положил мяч в угол.

Потом по калининградской жаре становилось всё заметнее, что команды ещё далеки от оптимального физического состояния. Пошли разрывы в линиях. По итогам первого тайма «Локомотив» превзошёл «Зенит» по ударам – 4:2, но никак не по остроте моментов (в створ – 1:1).

После перерыва «Зенит» дал понять, что не претендует на мяч, сконцентрировавшись на позиционной обороне и контрвыпадах. Но «Локомотиву» владение принесло бы пользу, только если бы команда Николича взвинтила темп. Это на финише предсезонки не так-то просто.

Чемпион стал чаще выходить из обороны длинными передачами даже в отсутствие рослого центрфорварда, и забавно, что одна из них едва не принесла успех, когда в Дзюбу на мгновение превратился… Малком! Невысокая «десятка» умудрилась выиграть воздух, создав голевой момент для Азмуна. В том эпизоде москвичей спас Гильерме, однако через пять минут иранец всё-таки забил второй мяч. Опять неудачно сыграл Пабло. Бразилец вроде опытный защитник – бывший игрок сборной, тем не менее в «Локомотиве» пока проваливает топ-матчи. В Санкт-Петербурге в мае привозил голы, сегодня тоже допускал такие ошибки, которые не имеет права совершать. В обороне «Локомотива» появилась дыра из-за того, что Дриусси вытащил за собой Мурило, и Пабло, потеряв голову и недооценив риски, поспешил с перехватом. В результате Азмун спокойно реализовал выход один на один, а ассистировал ему наконец-то классно сыгравший Вендел.

При 2:0 вышел Дзюба. Капитан сборной России поучаствовал в третьем голе сине-бело-голубых. «Зенит» ещё до этого мог сделать преимущество крупным, если бы после единоборства Мостового с Рыбчинским судья Кукуян назначил пенальти. Фола в спорной ситуации не разглядели, но потом «Зениту» помог Гильерме. В матче за Суперкубок натурализованный бразилец точно не доказал, что должен был стать первым номером сборной России на Евро-2020. Гильерме под давлением Дзюбы ошибся после передачи назад – Ерохин послал мяч в сетку. Впрочем, и пас Пабло, конечно, катастрофический. Кто так сильно катит вратарю?

Матч в Калининграде, прямо скажем, не получился выдающимся по качеству, однако «Зенит» показал, что он фаворит и перед стартом нового чемпионата. Во втором тайме санкт-петербуржцы даже перебили «Локомотив» в два раза – 8:4 (в створ – 4:2). Семак выиграл ещё один трофей и по-прежнему остаётся очень неудобным оппонентом для Николича.