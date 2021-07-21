Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Кандидат в тренеры сборной России Штефан Кунц работал в полиции, как это было

Сборную России может возглавить бывший полицейский. Необычная история Кунца
Евгений Марков
Штефан Кунц
Аудио-версия:
Комментарии
Когда тренер смотрел на себя в фуражке, не сдержал слёз.

Вы уже в курсе, что немец Штефан Кунц – основной кандидат на пост тренера сборной России. Дважды брал молодёжный Евро со сборной Германии и в прошлом веке забивал Черчесову.

Другой неожиданный факт про Кунца – на старте футбольной карьеры, когда ещё не удалось закрепиться в Бундеслиге – он работал в полиции и говорил, что там ему было интересно: «Возможно, мне везло на классные ситуации».

Фото: Getty Images

Одна из классных ситуаций произошла в 1983 году, когда футбольный скаут приехал в Нойнкирхен, где Кунц играл за местную «Боруссию», отсматривать защитника, однако больше заинтересовался форвардом Кунцем, забившим в тот день три гола. Вскоре Кунцу предложили перейти в «Бохум» и «Кайзерслаутерн».

Выбрал «Бохум», потому что там гарантировали, что он не потеряет место полицейского – а Кунц хотел продолжить работу в полиции. Но не продолжил – забил в каждом из первых четырёх матчей Бундеслиги — и в итоге сосредоточился на футболе.

Фото: Ina Fassbender/Getty Images

В 2018 году Кунц пришёл в эфир канала SWR Sport и со слезами на глазах смотрел видео из 1983 года, где он, 21-летний офицер полиции, с усами и густыми волосами, сидит в рабочем кабинете, печатает на машинке и даёт интервью на фоне машины с мигалкой.

Фото: swr.de

«Как вы нашли моего клона?» – смеётся Кунц, а зрители аплодируют.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021