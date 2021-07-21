Сборную России может возглавить бывший полицейский. Необычная история Кунца

Вы уже в курсе, что немец Штефан Кунц – основной кандидат на пост тренера сборной России. Дважды брал молодёжный Евро со сборной Германии и в прошлом веке забивал Черчесову.
Другой неожиданный факт про Кунца – на старте футбольной карьеры, когда ещё не удалось закрепиться в Бундеслиге – он работал в полиции и говорил, что там ему было интересно: «Возможно, мне везло на классные ситуации».
Фото: Getty Images
Одна из классных ситуаций произошла в 1983 году, когда футбольный скаут приехал в Нойнкирхен, где Кунц играл за местную «Боруссию», отсматривать защитника, однако больше заинтересовался форвардом Кунцем, забившим в тот день три гола. Вскоре Кунцу предложили перейти в «Бохум» и «Кайзерслаутерн».
Выбрал «Бохум», потому что там гарантировали, что он не потеряет место полицейского – а Кунц хотел продолжить работу в полиции. Но не продолжил – забил в каждом из первых четырёх матчей Бундеслиги — и в итоге сосредоточился на футболе.
Фото: Ina Fassbender/Getty Images
В 2018 году Кунц пришёл в эфир канала SWR Sport и со слезами на глазах смотрел видео из 1983 года, где он, 21-летний офицер полиции, с усами и густыми волосами, сидит в рабочем кабинете, печатает на машинке и даёт интервью на фоне машины с мигалкой.
Фото: swr.de
«Как вы нашли моего клона?» – смеётся Кунц, а зрители аплодируют.
- 21 июля 2021
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