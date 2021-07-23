«У мальчика есть магия». Как молодой россиянин Иосифов дебютировал за испанский клуб

Этим летом полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов перебрался в Испанию, а вчера дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом» (2:2). 20-летний россиянин был одним из лучших на поле и даже удостоился похвалы от испанской прессы. Рассказываем о дебюте Иосифова под руководством Эмери.

Испанский тренер включил полузащитника в стартовый состав. Уже на 30-й минуте Иосифов классно ворвался в штрафную, но пробил мимо ворот. А спустя ещё полчаса Никита вновь опасно ударил, но голкипер «Лиона» Поллерсбек оказался на месте, забрав мяч в руки. На 64-й минуте Иосифов покинул поле и отправился отдыхать.

После матча пресс-служба «Вильярреала» подчеркнула, что россиянин имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями. А испанская газета Marca отметила, что у Иосифова есть магия.

«В матче с несколькими дебютами особенно отличился молодой россиянин Никита Иосифов. У мальчика есть магия. Ему было трудно войти в игру, но как только он соприкоснулся с мячом, то показал себя совсем по-другому. Особенно запомнился момент, когда он ушёл от трёх соперников и был близок к голу. Он едва не попал в ворота», — пишет Marca.

Болельщики «Вильярреала» тоже начали расхваливать новичка своего клуба.

«Отличная игра Никиты Иосифова сегодня, в тысячу раз лучше, чем у Ереми Пино (18-летний полузащитник «Вильярреала». — Прим. «Чемпионата»)».

«Никита Иосифов… Запомните это имя!!! Играет очень красиво!!!»

«Никита Иосифов оставил очень приятное впечатление в товарищеском матче. Опасность в основном исходила с левого фланга. Он постоянно пытался обыграть соперника один в один, потому что в этом его достоинство. Очень интересный футболист».

В середине июля Иосифов подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом», покинув «Локомотив» в статусе свободного агента. В новом сезоне он будет выступать за «Вильярреал Б», но вполне возможно, что Эмери будет привлекать молодого россиянина и к играм основной команды.