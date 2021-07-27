16 футболистов пропустили старт РПЛ из-за травм. Когда ждать их возвращения?

В матче с «Химками» Магомед Оздоев получил серьёзную травму и покинул поле уже на 11-й минуте. По информации «Чемпионата», у полузащитника «Зенита», возможно, повреждение крестообразных связок колена. Однако точный диагноз определят после финального обследования. В любом случае Оздоев пропустит следующий матч «Зенита», он стал очередным травмированным игроком РПЛ. Рассказываем о самых важных потерях клубов. У «Ростова» сразу четыре футболиста находятся в лазарете, а в шести командах лиги травмированных нет.

Зе Луиш, «Локомотив», неизвестная травма

В начале декабря экс-форвард «Спартака» выбыл на пять месяцев из-за повреждения стопы, но вернулся в строй к маю и принял участие в двух турах РПЛ. За два дня до игры за Суперкубок России Марко Николич отметил, что все здоровы, за исключением 30-летнего нападающего. По словам тренера, Зе Луиш получил повреждение за 2-3 недели до матча за трофей.

Уже сейчас можно понять, что травма футболиста существенная, так как форвард «Локомотива» пропустил месяц. Непонятно, сколько ещё времени он проведёт без футбола. Есть ощущение, что карьера Зе Луиша в «Локомотиве» пока не складывается.

Когда ждать: неизвестно.

Александр Селихов, «Спартак», повреждение пальца руки

Невезучего вратаря постоянно преследуют травмы — за три года у Селихова было множество различных повреждений. Последнее 27-летний футболист получил в предсезонном матче с «Рубином». Как итог — оперативное лечение и последующая реабилитация. Ожидается, что на восстановление Селихову потребуется около трёх месяцев. Вратарь сразу же получил слова поддержки от клуба и Заремы Салиховой, а с 26 июля приступил к беговой работе на поле.



Когда ждать: в середине октября.

Али Соу, «Ростов», неизвестная травма

В начале июля «Ростов» выкупил форварда сборной Гамбии, подписав с ним четырёхлетний контракт. Соу переехал в Россию в прошлом сезоне и принял участие во всех матчах РПЛ, забив три мяча. Теперь же он не попал в заявку на встречу первого тура нового чемпионата. По неофициальной информации, Али получил серьёзную травму на тренировке за несколько дней до игры. После этого нападающий выложил «сториз» в социальных сетях, подписав «Всё, что не убивает, делает нас сильнее». Кажется, у Комличенко минус один конкурент на несколько матчей.



Когда ждать: неизвестно.

Вандерсон, «Краснодар», травма лодыжки

Вандерсон пополнил список травмированных 16 мая после матча с «Ростовом». Обследование показало, что у нападающего «Краснодара» очень серьёзное повреждение, а его возвращения в первой половине нового сезона ждать не стоит.

«К сожалению, возвращение Вандерсона ожидаем нескоро. Он вернётся в строй не раньше, чем в начале следующего года. И это проблема: мы потеряли креативного игрока на легионерской вакансии. Задаём себе вопрос, как восполнить потерю. Вообще, если сравнивать с победным матчем в Ростове в 30-м туре, прямо сейчас у нас нет полкоманды. Надеемся, что проведём хорошую трансферную кампанию и подойдём к сезону в боевом составе», — рассказал Гончаренко о потерях пресс-службе клуба в начале июля.

Когда ждать: в январе 2022 года.

Павел Маслов, «Спартак», рецидив старой травмы

В конце июня главный врач «Спартака» Глеб Чернов сообщил, почему Маслов пропустил несколько тренировочных занятий. «Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона. Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится», — рассказал Чернов пресс-службе клуба.

Впрочем, к старту нового сезона Маслов не восстановился, а под фразой «рецидив старой травмы», вероятно, имеется в виду повреждение бедра. Из-за него защитник пропустил два матча в конце апреля – начале мая. Летом Павел приступил к беговой работе на поле.

Когда ждать: в начале августа.

Арнор Сигурдссон, ЦСКА, травма колена

Полузащитник ЦСКА получил травму колена в последнем матче прошлого сезона с «Динамо». Сигурдссон вышел на замену во втором тайме и не доиграл встречу до финального свистка. Месяц назад агент игрока сообщил, что Арнор работает по индивидуальной программе. По словам представителя футболиста, Сигурдссон должен был присоединиться к команде в конце июня – начале июля.

У болельщиков ЦСКА много претензий к травмированному футболисту, поэтому они ждут, когда исландец покинет команду. Ходят слухи, что клуб рассматривает предложения об аренде.

Когда ждать: в начале августа.

Сослан Джанаев, «Спартак», травма приводящей мышцы

В середине марта Джанаев получил травму приводящей мышцы и пропустил четыре месяца. Это повреждение не позволило вратарю «Сочи» попасть на Евро-2020, а главный врач сборной России Эдуард Безуглов подробно рассказал, что со здоровьем голкипера. «Сослан Джанаев пропускает сбор из-за травмы — она не очень значительная, но неприятная. Было принято решение не форсировать лечение, мы в курсе, как он восстанавливается, в «Сочи» его здоровью ничего не угрожает. Травма у него скорее перегрузочная, где-то чуть-чуть недооценили влияние этой травмы на влияние матчей. Но с Сосланом всё будет хорошо», – заявил Безуглов в конце мая.

За время пребывания в лазарете Джанаев продлил контракт с «Сочи». Теперь он рассчитывает вернуть себе место в стартовом составе.



Когда ждать: в начале августа.

Хёрдур Магнуссон, ЦСКА, травма ахиллова сухожилия

Исландец не выходил на поле с начала апреля, получив травму в столкновении с соперником. После операции Магнуссон прошёл первую стадии реабилитации в Москве, а затем улетел на восстановление в Исландию. В конце июня Хёрдур прибыл в расположение ЦСКА и рассказал о жизни в последние три месяца. Ожидается, что полностью Магнуссон будет готов после перерыва на матчи сборных. У защитника есть шанс сыграть в дерби со «Спартаком» (17 сентября).



Когда ждать: в начале сентября.

Матиас Норманн, «Ростов», мышечная травма

Норвежец не появлялся в матчах РПЛ с 13 марта, но принял участие в трёх предсезонных играх. Впрочем, в заявку на первый тур нового сезона Норманн не попал. Что касается восстановления, то «Ростов» информацию не предоставляет, но точно можно сказать, что Матиас работает. Это видно по его «инстаграму».



Когда ждать: неизвестно.



Очень коротко расскажем о других травмированных футболистах, пропустивших первый тур:



Александр Сухов, «Уфа», травма бедра (когда ждать: неизвестно).



Владимир Рыков, «Урал», мышечная травма (когда ждать: неизвестно).



Ризван Уциев, «Ахмат», неизвестная травма (когда ждать: неизвестно).



Александр Долгов, «Ростов», травма крестообразной связки колена (когда ждать: неизвестно).



Константин Ковалёв, «Ростов», травма крестообразной связки колена (когда ждать: до 31 августа 2021 года).



Джемал Табидзе, «Уфа», травма крестообразной связки (когда ждать: до 31 декабря 2021 года).



Роман Емельянов, «Урал», повреждение спины (когда ждать: до 28 февраля 2022 года).