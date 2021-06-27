Магнуссон прибыл в расположение ЦСКА и рассказал о восстановлении после травмы

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о восстановлении после разрыва ахиллова сухожилия.

«Чувствую себя хорошо. Особенно после того, как выкинул костыли — произошло это полторы или две недели назад. Хожу уже нормально, без боли и рад, что самый тяжелый послеоперационный период позади. До полного восстановления ещё далеко, но оно, тем не менее, идёт быстрыми темпами. Всё организовано очень профессионально: доктора ПФК ЦСКА, оперировавший меня хирург из Финляндии и мой исландский реабилитолог находятся в постоянном контакте. Уже возвращается мышечная масса, сейчас я выполняю кардиотренировки и очень этому рад.

Меня убивало, когда я не мог нормально двигаться: всё время хотелось бежать, ходить, крутить велосипед, нагружать сердце, давать работу мышцам. Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, определенная работа в зале. Возвращаюсь к спортивным реалиям, воодушевлен этим! В Австрию я приехал по двум причинам — показаться армейским докторам и реабилитологам, получить их консультации, а ещё — безумно соскучился по всей команде. Увиделся с новым тренером, с ребятами, с персоналом, и настроение стало еще лучше!" — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.

Вчера, 26 июня, Магнуссон прибыл в расположение ЦСКА в австрийском Бад-Тацмансдорфе.