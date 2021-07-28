«Звонил и говорил, что сбил ребёнка». В России судья получил бан за ставки на 65 миллионов

В середине июля стало известно, что в рамках работы по противодействию договорным матчам департамент защиты игры РФС выяснил, что арбитр Александр Шимарыгин (на фото — крайний слева) был зарегистрирован в одной из букмекерских контор (под своим именем!) и последние два года ставил на матчи. Сумма набежала впечатляющая: 19 тысяч ставок на 65 млн рублей. Если посчитать, выходит около 26 операций в день.

Дело передали в комитет по этике РФС, и сегодня тот вынес решение — судью-ставочника пожизненно отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.

«Уникальный случай — человек, который реально был участником спортивного соревнования, сделал ставки примерно на один миллион долларов, — сказал член комитета по этике Андрей Созин «Чемпионату». — Сам судья, видимо, понял, что это конец, и ни с комитетом по этике, ни с комитетом по честной игре не встречался, представителей не присылал. В объяснительной написал, что за него ставки делали другие люди. По материалам дела было очень много ставок на игры «Чайки». Вину он не признал, но это и не нужно. Глобально ситуация-то очень неприятная и грустная: думаю, человек болен и не может избавиться от игровой зависимости».

Арбитры разве столько зарабатывают?

Конечно, нет. Давайте посчитаем, сколько бы ему пришлось отработать матчей, чтобы накопить такую сумму. По нынешним расценкам главный арбитр получает за матч 115 тысяч рублей, его помощник — 55 тысяч, резервный судья — 8700.



Получается:

565 матчей в РПЛ в качестве главного арбитра;

1182 игры в РПЛ в качестве лайнсмена;

1858 игр в ФНЛ.

Представляете, сколько лет ему пришлось бы работать? Если оценивать грубо, то примерно 28!



Но столько Шимарыгин, конечно же, не бегал. Он никогда не работал главным ни в одной из лиг: на его счету 14 матчей в качестве помощника судьи в РПЛ, 46 — в ФНЛ, пять — в Кубке России.



Пожалуй, самый примечательный матч в практике Шимарыгина — «Спартак» — «Амкар» в золотом для красно-белых сезоне. После него родился знаменитый мем «Глушаков — это похороны».

Тогда откуда у него столько денег?

Основной «доход» для ставок представляли деньги, взятые в долг у коллег, — об этом «Чемпионату» рассказал рефери Игорь Федотов:



«Я с ним знаком, в своё время он со мной работал. У него был шлейф — он всегда занимал у коллег деньги. И у меня, и у других: то в больнице кто-то из родственников у него лежит, то звонил и говорил, что сбил ребёнка на пешеходном переходе — нужно откупиться. Правда ли это — никто не знает. Но деньги через какое-то время он возвращал. Начать копать под него могли и из-за этого, отстранение кажется логичным.



Но каким надо быть идиотом, чтобы под своей фамилией делать ставки? 65 миллионов — это ведь за ставки, видимо, он что-то выигрывал. Он ведь судья ФНЛ, это огромные для них деньги. Так что думаю, что он такие на ставках и поднял — наверное, это не очень сложно, если владеть нужной информацией».

Ему может грозить что-то большее?

Чтобы арбитр получил что-то большее, чем пожизненнее отстранение от судейства, дело должно рассматривать МВД. А для этого должен быть заявитель.