«Рубин» — первый в РПЛ. Такого не было 11 лет!

«Рубин» прекрасно начал новый сезон. В первом туре РПЛ казанцы на своём поле одолели «Спартак», а теперь разгромили в гостях тульский «Арсенал» и как минимум на сутки взобрались на первое место в таблице. Для команды Леонида Слуцкого это непривычное положение.

Все вопросы в Туле «Рубин» решил ещё в первом тайме. Уже на 12-й минуте забил Хван Ин Бём, на 37-й пенальти реализовал Джордже Деспотович, а на 40-й класс показал Хвича Кварацхелия — шикарный удар с линии штрафной в дальнюю девятку. Пока не ясно, уедет ли суперталантливый вингер в Европу этим летом, но на поле он продолжает выкладываться. «Арсенал» во втором тайме пытался создавать, много бил (суммарно аж 18 раз), но отыграть такой разрыв в счёте у нынешнего «Рубина», кажется, практически нереально.

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Сейчас у «Рубина» шесть очков, команда поднялась на первое место. Свои матчи в этом туре ещё не сыграли несколько команд, которые тоже победили неделю назад: «Краснодар», «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Ахмат», ЦСКА и «Нижний Новгород». Но событие для Казани всё равно знаковое.

Когда «Рубин» в последний раз был первым?

Очень давно. Если быть точнее, 11 с половиной лет назад. Тогда, на старте сезона-2010, «Рубин» был действующим чемпионом, а за команду играли Сергей Рыжиков, Роман Шаронов, Гёкдениз Карадениз и даже Сергей Семак с Александром Бухаровым. Тренировал их Курбан Бердыев.

Казанцы в том чемпионате тоже бодро стартовали, обыграли «Локомотив» и «Томь» и были лидерами РПЛ — примечательно, что тоже после второго тура. Потом победы стали чередоваться с ничьими, и к середине сезона «Зенит» оторвался от конкурентов на солидное расстояние. Тогда же, летом 2010-го, «Рубин» остался без двух ключевых игроков — «Зенит» выдернул из состава Семака и Бухарова. Ослабленные казанцы не смогли совершить подвиг и в итоге финишировали третьими, пропустив вперёд ещё и ЦСКА.

Календарь до конца лета у «Рубина» не самый страшный — команда Слуцкого сыграет с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Химками», а затем поедет к «Краснодару» (и то этот матч могут перенести из-за сборной России). Кажется, у казанцев есть шанс организовать задел по очкам. Пора бороться за чемпионство?