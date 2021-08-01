Матч «Спартака» с «Бенфикой» обслужит странный арбитр. В 2021-м у Гранде много скандалов

Невозможно переоценить значимость матча «Спартака» с «Бенфикой» в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча пройдёт уже в среду, а главный тренер москвичей Руй Витория сегодня наверняка думает только о том, как победить свою бывшую команду. Главное, чтобы в его план не вмешался судья – испанец Карлос дель Серро Гранде, несмотря на десятилетний опыт работы на высоком уровне, имеет своеобразную репутацию. А в этом году переходит со скандала на скандал.

Впервые широкую известность этот рефери получил в 2016 году. Его поставили работать на финальный матч Кубка Испании, когда «Барса» играла с «Севильей». После финального свистка работу арбитра обсуждали не меньше, чем победу «Барсы». Карлос по ходу игры показал две красные карточки – Маскерано и Банеге, а в концовке удалил ещё одного игрока «Севильи» Кариссу. Причина редкая – игрок якобы оскорбил его на почве гомофобии. На некоторое время эта история стала главной для футбольного комьюнити. Дошло до того, что испанский наблюдательный совет по защите прав меньшинств пожаловался на игрока в государственную комиссию. Сошлись на четырёхматчевом бане для футболиста. Зато в том же году Серро Гранде занял второе место в голосовании на лучшего арбитра страны.



Испанец не раз обслуживал матчи российских команд – словно в УЕФА специально знают, в какую страну его надо отправлять. Приезжал в Питер на матч «Зенит» – «Утрехт» (2:0) в 2017-м, работал резервным на игре ЦСКА – «Лион» (0:1). А ещё главным на «Мольде» – «Зенит» (2:1) и «Зенит» – «Бенфика» (3:1). Единственный раз, когда российский клуб остался сильно недоволен испанцем – матч «Олимпиакос» – «Краснодар» (4:0) в лигочемпионской квалификации 2019 года. Тогда тренер Сергей Матвеев говорил, что судья ошибся, не поставив пенальти в ворота греков. Клуб даже отправил официальную жалобу в УЕФА, но дело замяли.



Последний раз Карлос соприкасался с Россией в марте этого года. Отработал на матче сборной со Словакией. Тогда ещё команда Станислава Черчесова уступила 1:2, однако больших вопросов к рефери не возникло.



Тем не менее, в 2021-м он вляпался в несколько скандальных историй: сначала в 1/8 финала Лиги чемпионов, когда «Ювентус» сгорел в первом матче с «Порту» (1:2). В концовке Криштиану Роналду завалили в штрафной, но Серро Гранде даже не пошёл смотреть повтор. Позже позицию рефери в медиа донёс Андреа Пирло. И она очень необычная.



«Мне кажется, что это очевидный пенальти. Арбитр объяснил нам своё мнение по этому вопросу. Он сказал, что время матча истекло, и поэтому он не хотел смотреть повтор. Это странно. Если эпизод может изменить исход игры, то ты должен пойти и посмотреть повтор. Нужно иметь в себе смелость назначить пенальти, даже если эпизод произошёл на последней секунде игры», – сказал Пирло.

Карлос недолго находился в ротации – его поставили уже на четвертьфинал ЛЧ «Боруссия» – «Манчестер Сити». Немцы после игры оказались дико недовольны решением судьи назначить пенальти за попадание мяча в руку Джана. Причём претензии предъявляли аргументированные. Видимо, в УЕФА услышали призыв, и Карлоса больше не назначали на игры Лиги чемпионов.

Последний инцидент случился во время чемпионата Европы – испанец попал в список судей, обслуживающих матчи. И провёл две встречи – Франция – Германия (1:0) и Хорватия – Чехия (1:1). Последняя игра завершилась небольшим скандалом: всё дело в том, что Серро Гранде решил недоигрывать 20 секунд компенсированного времени, которое сам же и добавил. Вместо того, чтобы просвистеть после истечения 93 минут матча, закончил игру на 92:39. Формально это повод для подачи протеста, так как матч недоигран. Но ни хорваты, ни чехи не стали это делать.

Больше Карлос не судил на поле, зато стал резервным рефери на финале. Получается, дошёл даже дальше, чем Сергей Карасёв.