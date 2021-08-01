«Пускай «Зенит» играет в другом чемпионате». Судьи помогли питерцам победить «Ростов»?

«Зенит» во втором туре одержал выездную победу над «Ростовом» со счётом 4:2, ведя в два мяча по ходу первого тайма. Традиционно в матчах петербургской команды особенное внимание приковано к работе арбитров. Встречу в Ростове-на-Дону обслуживал Виталий Мешков и, к сожалению, без спорных судейских решений не обошлось. В игре было назначено два пенальти, но вопросы возникли по эпизоду, в котором 11-метровый назначен не был. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал ключевые судейские решения матча.

Слово Федотову.

Падение Азмуна штрафной «Ростова»

— Что касается пенальти в ворота «Ростова», то тут всё по делу – Бабурин не успел к мячу и сбил Азмуна.

Удар в голову Комличенко в штрафной «Зенита»

— На 32-й минуте Кержаков не успел сыграть в мяч и попал кулаком по голове Комличенко. Это нарушение правил, следовало назначить 11-метровый.

Ловрен наступил на ногу Комличенко в штрафной «Зенита»

— А на 45-й минуте 11-метровый назначен правильно: да, позиция была сложной, Мешкову здесь помог VAR. На повторе видно, что Ловрен наступил Комличенко на голеностоп – это нарушение правил.

Общий итог

— В очередной раз мы не увидели нормальные повторы – по первому голу есть вопросы к падению защитника «Ростову». Было ощущение, что Кузяев наступал на голеностоп игроку «Ростову», и он из-за этого не смог выпрыгнуть. Здесь было то же самое, что в моменте с Комличенко, когда в ворота «Зенита» 11-метровый назначили. Почему не вмешался VAR? Если у них не было повтора, то понять их можно, но если видели наступ – то надо было отменять гол.



Отдельно обратил бы внимание на момент с Комличенко и Кержаковым. В матче «Нижнего Новгорода» и «Сочи» был аналогичный эпизод, и судьи на брифинге признали: это нарушение. Моменты идентичные, поэтому я не понимаю, почему это не пенальти в ворота «Зенита».



Игра сложная, Мешков пытался ей управлять, но он должен был видеть момент с Комличенко и Кержаковым. Ощущения, что он судил в одну сторону, не было. Но вопросы есть по первому голу «Зенита», моменту с Кержаковым и Комличенко, да и эпизод с фолом Ловрена смотрели долго. На месте «Ростова» я бы задал вопросы судейскому департаменту.



Мешков судил так, как умеет. Но видно, что наши арбитры боятся судить «Зенит», не хотят лишний раз свистеть, боятся им что-то испортить. Так что пускай «Зенит» в другом чемпионате играет.

В «Ростове» уже выступили по судейству. Вот заявление клуба «Чемпионату»:

— «Ростов» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Зенитом». Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-й минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота. Также у нас есть вопросы по моменту с неназначенным пенальти на Николае Комличенко на 32-й минуте матча, — сказали в пресс-службе «Ростова».