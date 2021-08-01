Грубейшая ошибка вратаря сборной России! Сафонов просто подарил мяч сопернику

И кто здесь кандидат в сборную? Сафонов привёз гол, а Лантратов взял пенальти.

«Краснодар» начал новый сезон так, что подумалось: «быки» возвращаются в борьбу за Лигу чемпионов. Клуб потратил на трансферы 23 млн евро (по данным, Transfermarkt), купив классного нападающего из Бундеслиги Джона Кордобу, и это без учёта только-только подписанного Гжегожа Крыховяка. А в первом туре РПЛ команда Виктора Гончаренко разгромила в гостях «Урал» (3:0). Но, видимо, рано мы причислили краснодарцев к фаворитам сезона.

В первом домашнем матче чемпионата «Краснодар» неожиданно проиграл «Химкам». Вряд ли этот результат можно назвать несправедливым, ведь команда Гончаренко уступила и по количеству ударов (11:14), и по попаданиям в створ ворот (5:8). Кордоба, видимо, ещё не готов на сто процентов, поэтому вышел только на замену, но за 35 минут на поле лишь однажды и неточно пробил. Он девять раз коснулся мяча.

Хотя «Краснодар» мог забить быстрый гол. На 13-й минуте Душан Стойинович ударил Эдуарда Сперцяна по ноге в собственной штрафной. Судья Артём Любимов ошибся, не зафиксировав фол, но видеоповтор помог ему принять верное решение. Виктор Классон подошёл к «точке» и… проиграл дуэль Илье Лантратову! Голкипер угадал направление удара, отразив мяч в прыжке.

«Химки» удерживали ничью, владея мячом всего 35% времени. А на исходе часа матча дождались своего шанса. Причём гол сопернику подарил Матвей Сафонов. Голкипер сборной России неудачно ввёл мяч в игру, отдав его Бесарду Сабовичу. Новичок «Химок» выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Илья Кухарчук точно пробил головой.

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Любопытно, какие выводы сделает новый тренерский штаб сборной России, посмотрев на сегодняшнюю игру Сафонова и Лантратова. По матчу «Краснодара» с «Химками» и не угадаешь, кто из них кандидат в национальную команду, выступавший на Евро-2020, а кто пока не приглашался в сборную. Матвею нельзя допускать таких грубейших ошибок, если он хочет остаться первым номером.