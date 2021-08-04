«Русский царь находится в хорошей форме». Во Франции восхищаются игрой Головина

Наш футболист ярко проявил себя в первом матче сезона.

«Монако» провёл первый официальный матч в новом сезоне — французская команда сыграла со «Спартой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Монегаски обыграли соперника со счётом 2:0 и заметно приблизились к выходу в раунд плей-офф турнира. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 75 минут и отметился голевой передачей.

Наш футболист подошёл к старту сезона в отличной форме — забил два мяча в предсезонке (пострадали «Вольфсбург» и «Реал Сосьедад»), отдал результативный пас в Лиге чемпионов. 6 августа его клуб стартует в новом сезоне Лиги 1, а пока игру Головина отмечают во Франции.

Le Figaro: «Головин – лидер атаки»

Старейшая французская газета рассказала о главных героях матча «Спарта» – «Монако», упомянув российского полузащитника. СМИ назвало Головина лидером атаки и оценило его действия в первом официальном матче сезона. «Русский царь подтвердил, что находится в хорошей форме в начале сезона. В первом тайме он стоял у истоков каждой из атак «Монако», опускаясь за мячом в опорную зону. Головин сделал три ключевые передачи и чередовал точные кроссы с удачно поданными угловыми. Его работа на благо команды могла быть вознаграждена голом на 11-й минуте, когда он пробил с дальней дистанции», – повествует Le Figaro.

Официальный сайт «Монако»: «Уверенная победа на старте еврокубковой компании!»

Сайт французского клуба рассказал, как прошёл первый матч команды в Лиге чемпионов, и выделил главные события встречи: возвращение Диопа после травмы, дебют Исмаила Якобса, а также действия российского полузащитника.

«Головин на 11-й минуте имел все шансы открыть счёт, но мяч после его удара на считанные сантиметры разминулся со штангой. Преимущество красно-белых воплотилось в гол на 37-й минуте, когда Тчуамени вколотил мяч в сетку ворот головой после углового, который блистательно исполнил Александр Головин».

Orange Sport: «Гала-шоу Головина»

Французский сайт похвалил россиянина, посвятив ему целый абзац. «На противоположной стороне поля моментов было гораздо больше. И два из них привели к взятию ворот, причём в обоих случаях атаки начинал Головин. На 37-й минуте с углового россиянин отправил мяч на голову Тчуамени, а после перерыва вывел Фолланда на ударную позицию. Немец забил, но сделал это со второй попытки благодаря помощи Диопа», – отмечает Orange Sport.

MadeInFOOT: «Оценка Головина – 7.5»

Помимо отчёта о матче «Монако», французское СМИ поставило оценки каждому игроку встречи. Александр Головин вошёл в тройку лучших футболистов, получив оценку 7.5. Выше показатель только у автора первого гола — Тчуамени (8).

Высокую подготовку Головина к сезону оценили в первом матче и болельщики.

«У Головина настоящий талант в плане передач. Он выложил мяч Фолланду, который со второй попытки забил гол».

«Головин в этом сезоне будет в огне…»

«Головин слишком силён».

«Головин – отличный повод полюбить футбол».

«Вы видели первый пас Головина на Фолланда? Боже мой… какой игрок! Какой игрок! Головин!»

«Головин, что бы ни думали неверующие, – великий футболист!»

6 августа «Монако» проведёт первый матч Лиги 1 — с «Нантом». Ждём новых подвигов от российского футболиста.