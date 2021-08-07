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Кто может заменить Марио Фернандеса в сборной России — Караваев, Рассказов, Петров

Фернандес всё-таки останется в сборной России? Без него у Карпина выбора почти нет
Дмитрий Зимин
Кто может заменить Фернандеса в сборной России?
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Изучаем кандидатов на позицию правого защитника.

Накануне Валерий Карпин заявил, что правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, раздумывавший над уходом из сборной России, готов продолжать выступления за нашу национальную команду:

«Несколько дней назад мы с Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — прокомментировал тему Карпин для пресс-службы сборной России.

Марио Фернандесу надо сказать спасибо. Но дальше сборной России лучше без легионеров Марио Фернандесу надо сказать спасибо. Но дальше сборной России лучше без легионеров

Без натурализованного бразильца рассчитывать на попадание на ЧМ-2022 было бы, конечно, сложнее. Выбор правых защитников для сборной России скудный. На кого ещё можно рассчитывать на этой позиции, кроме 30-летнего Фернандеса?

Первый, кто приходит на ум — Вячеслав Караваев, основной правый защитник «Зенита». Общий спектр его игровых возможностей не так разнообразен, как у Марио, но сейчас это единственная альтернатива высокого уровня. Уже два года Караваев — основной игрок «Зенита», а его главные плюсы — скорость, дисциплина, хорошая подстраховка. При этом он постоянно оказывается второй опцией в сборной. При Марио стоит ждать его появления скорее на левом фланге, где выбор ещё меньше. А между Караваевым и остальными правыми защитниками — приличная пропасть.

На позицию второго номера (при условии, что Караваев будет играть слева) теоретически могут претендовать несколько человек: возможно, Карпин захочет проверить Николая Рассказова. Скандалы из-за покупки правого защитника для «Спартака» продолжаются, а пока Руй Витория использует именно россиянина на этой позиции. Да, Рассказов допускает ошибки, порой не успевает возвращаться назад, но старается держать стабильный уровень и постепенно прогрессировать. Предположим, что на его позиции не появится сильный иностранец — тогда Николай наверняка сыграет большую часть матчей до зимы. И если бы Карпин определялся со списком на Хорватию уже сейчас, то мог бы включить спартаковца в заявку.

Тренер, конечно, может пойти и по простому пути: пригласить того, кого знает лучше всего — Дениса Терентьева. Воспитанник «Зенита» периодически выходил справа у Карпина в прошлом сезоне и начал в основе этот. Вряд ли Терентьев дойдёт до игрока стартового состава сборной, но как вариант с подстраховкой может потянуть.

С уходом Марио натурализация для сборной России закончится? Это к лучшему! С уходом Марио натурализация для сборной России закончится? Это к лучшему!

Ещё одна более-менее подходящая кандидатура — Сергей Петров из «Краснодара». Первую часть этого года он почти полностью пропустил из-за травм, поэтому даже не рассматривался в качестве потенциального участника Евро-2020. Но в новом сезоне вернулся. И кажется, что по-прежнему в порядке. Его плюс — опыт выступлений за сборную при Станиславе Черчесове. А это немаловажный фактор.

При критическом сценарии можно рассмотреть Александра Зуева из «Рубина», Дмитрия Рыбчинского из «Локомотива» или Тимофея Маргасова из «Сочи». Но наверняка Карпин рассчитывает, что при Фернандесе и Караваеве до «критического» в ближайшее время не дойдёт.

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