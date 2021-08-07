Фернандес всё-таки останется в сборной России? Без него у Карпина выбора почти нет

Накануне Валерий Карпин заявил, что правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, раздумывавший над уходом из сборной России, готов продолжать выступления за нашу национальную команду:



«Несколько дней назад мы с Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — прокомментировал тему Карпин для пресс-службы сборной России.

Без натурализованного бразильца рассчитывать на попадание на ЧМ-2022 было бы, конечно, сложнее. Выбор правых защитников для сборной России скудный. На кого ещё можно рассчитывать на этой позиции, кроме 30-летнего Фернандеса?



Первый, кто приходит на ум — Вячеслав Караваев, основной правый защитник «Зенита». Общий спектр его игровых возможностей не так разнообразен, как у Марио, но сейчас это единственная альтернатива высокого уровня. Уже два года Караваев — основной игрок «Зенита», а его главные плюсы — скорость, дисциплина, хорошая подстраховка. При этом он постоянно оказывается второй опцией в сборной. При Марио стоит ждать его появления скорее на левом фланге, где выбор ещё меньше. А между Караваевым и остальными правыми защитниками — приличная пропасть.



На позицию второго номера (при условии, что Караваев будет играть слева) теоретически могут претендовать несколько человек: возможно, Карпин захочет проверить Николая Рассказова. Скандалы из-за покупки правого защитника для «Спартака» продолжаются, а пока Руй Витория использует именно россиянина на этой позиции. Да, Рассказов допускает ошибки, порой не успевает возвращаться назад, но старается держать стабильный уровень и постепенно прогрессировать. Предположим, что на его позиции не появится сильный иностранец — тогда Николай наверняка сыграет большую часть матчей до зимы. И если бы Карпин определялся со списком на Хорватию уже сейчас, то мог бы включить спартаковца в заявку.

Тренер, конечно, может пойти и по простому пути: пригласить того, кого знает лучше всего — Дениса Терентьева. Воспитанник «Зенита» периодически выходил справа у Карпина в прошлом сезоне и начал в основе этот. Вряд ли Терентьев дойдёт до игрока стартового состава сборной, но как вариант с подстраховкой может потянуть.

Ещё одна более-менее подходящая кандидатура — Сергей Петров из «Краснодара». Первую часть этого года он почти полностью пропустил из-за травм, поэтому даже не рассматривался в качестве потенциального участника Евро-2020. Но в новом сезоне вернулся. И кажется, что по-прежнему в порядке. Его плюс — опыт выступлений за сборную при Станиславе Черчесове. А это немаловажный фактор.



При критическом сценарии можно рассмотреть Александра Зуева из «Рубина», Дмитрия Рыбчинского из «Локомотива» или Тимофея Маргасова из «Сочи». Но наверняка Карпин рассчитывает, что при Фернандесе и Караваеве до «критического» в ближайшее время не дойдёт.