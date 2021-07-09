Марио Фернандесу надо сказать «спасибо». Но дальше сборной России лучше без легионеров

Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России. Всего-то в 30 лет! Эту неожиданную новость сообщил сам защитник ЦСКА.

«Сыграю ли я на чемпионате мира в Катаре? Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС. Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной России.

Физическое состояние уже далеко не такое, как в те времена, когда мне было 20-22 года. Даже до 28 лет я себя чувствовал по-другому. А после 30 всё меняется – постоянно ощущаешь, что у тебя что-то болит, что нужно больше времени на восстановление. Последний год был для меня очень тяжёлым: я подхватил коронавирус, после него у меня было очень много травм», – признался натурализованный бразилец в интервью для Sport24.

Если Фернандес решит завершить карьеру в нашей национальной команде, то мы должны будем сказать ему только одно – «спасибо». К Марио никогда не было претензий по самоотдаче в матчах за сборную России, он всегда выкладывался на сто процентов. Каждый эпизод отрабатывал, как последний, даже если при этом рисковал получить травму. Как, например, в игре с Финляндией на Евро-2020. Невероятный прыжок, жёсткое приземление – и русский бразилец оказывается в больнице. К счастью, тогда ничего страшного не произошло, поэтому защитник ЦСКА смог достаточно быстро восстановиться.

Получив российский паспорт, Фернандес дебютировал за нашу команду незадолго до чемпионата мира – в октябре 2017-го. С тех пор сыграл 32 матча, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Солидная статистика для крайнего защитника. Он не пел гимн России, но важнее, что «пел» на поле. Там все слова, которым научил его тренер, Марио помнил наизусть и, пожалуй, ни разу не сфальшивил.

Самый яркий эпизод с участием Фернандеса – гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018, забитый на 115-й минуте матча и сохранивший нам надежду на полуфинал. В серии пенальти армеец не побоялся взять на себя ответственность и подойти к «точке». К сожалению, не попал. Но это футбол, такое бывает. Проще было отказаться от удара, сославшись на повреждение или усталость. Тогда Марио точно бы не промахнулся.

В общем, Фернандес сделал всё, чтобы его в сборной России не считали чужаком. Но что глобально нам дала натурализация бразильца для национальной команды? Мы выиграли чемпионат мира? Нет. Стали претендентами на победу на Евро? Тоже нет. Дивизион А Лиги наций – и тот пока остаётся для сборной России недостижимой целью. Могла бы наша команда и без Марио победить дома Саудовскую Аравию с Египтом и докатить на «автобусе» до серии пенальти с Испанией. Скорее всего, да.

После ухода Фернандеса хотелось бы дальше обходиться без натурализованных легионеров. Потому что это противоречит самой логике существования российской сборной или любой другой. Сборные – это зеркала, которые отражают, на каком уровне находится развитие футбола в стране. Подготовка игроков, начиная с детей и юношей. Само определение «национальная» подразумевает, что мы говорим о команде, представляющей свою нацию. А какое отношение к нашему менталитету, языку и культуре имеют бразильцы или французы (это к вопросу о паспорте РФ для Самуэля Жиго)? Тот же Марио, между прочим, за девять лет в России не научился говорить по-русски настолько свободно, чтобы давать интервью.

Ещё можно понять итальянцев, натурализовавших трёх бразильцев – Жоржиньо, Эмерсона и Толоя. Они должны помочь «Скуадра адзурра» выиграть Евро-2020, а на следующий год, возможно, и ЧМ-2022. Возможность улучшить имидж страны за счёт победы на чемпионате Европы или мира хоть как-то оправдывает подобные истории. В конце концов и России помог выиграть Евро в баскетболе Джон Роберт Холден. Натурализовывать же иностранцев ради выхода из группы абсурдно.

Правда, у Жоржиньо итальянские корни. Это другая история. И это, к слову, отличает привлечение в нашу сборную Фернандеса от привлечений Романа Нойштедтера, Константина Рауша или Дениса Черышева. Пусть каждый из них рос и учился футболу не в России, они всё-таки из семей с нашим менталитетом, и для них русских язык родной. Однако представьте, что в футболках с надписью «Россия» на поле вышли одновременно Гильерме, Фернандес, Жиго, Иван Миладинович, Дамьен Ле Таллек, Жоаозиньо, Малком и Ари: кто стал бы болеть за такую «сборную»?

Невозможно спорить с тем, что футбол меняется, и сегодня он не такой, каким был 20, 30 или 50 лет назад. Изменилось в том числе отношение к иностранцам. Но одно дело, если в топ-клубах РПЛ будут играть 11 легионеров, заставляя российских футболистов завоёвывать место в составе в реальной конкуренции и сбивая цены (зарплаты) на них, и совсем другое, если наша сборная потеряет национальную идентичность. Нет веских причин даже для использования в команде Фернандеса и Жиго. Первого способен заменить Вячеслав Караваев, имеющий опыт выступлений в Европе и в Лиге чемпионов, а второго, допустим, Игорь Дивеев.

Сборная России существует с 1992 года. Мы за неё болели, болеем и будем болеть, какой бы они ни была. Но разве повод гордиться тем, что ты прожил в браке 29 лет, а твой ребёнок – от соседа? Лучше растить своих.