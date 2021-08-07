Переход Месси сделает «ПСЖ» лучшей командой Европы? Они обязаны выигрывать Лигу чемпионов

Лео Месси наверняка уже подбирает жильё в Париже, а в это время «ПСЖ» готовит мощнейший перфоманс, посвященный переходу игрока. Якобы клуб уже договорился с городским правительством, чтобы презентовать звезду с использованием возможностей Эйфелевой башни. Это будет ярчайшее шоу со времён прихода в клуб Неймара. Тогда провернули аналогичную историю, но подписание свободным агентом Месси – иной масштаб и совершенно феноменальная работа менеджмента.

Ещё пару месяцев назад спортивного директора «ПСЖ» Леонардо ненавидели все. В начале сезона он разругался с Томасом Тухелем, который потом выиграл Лигу чемпионов с «Челси», не продлил многих игроков и пригласил Маурисио Почеттино. А с ним команда даже упустила чемпионский титул. Казалось, этим летом бразильца уволят и наконец-то начнут строить нормальную работу спортивного департамента, основанную на стабильности. Но его ухода не дождались. А теперь многие наверняка благодарны: ведь Леонардо перетащил в клуб свободными агентами кучу топ-звёзд:

– Чемпиона Европы, одного из лучших вратарей континента Джанлуиджи Донарумму.



– Чемпиона мира и Европы, легенду «Реала» Серхио Рамоса.



– Одного из лучших полузащитников АПЛ, звезду «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдума.

А теперь, судя по всему, берут ещё и Месси. Условия – контракт по схеме «2+1», зарплата около 40 миллионов в год. Брат владельца «ПСЖ» уже подтвердил договоренность в «Твиттере», так что подписанию соглашения помешает только чудо.

«ПСЖ» только раз за это лето сделал перечисление в другой клуб: 60 миллионов евро улетело в «Интер» за Ашрафа Хакими. И теперь состав команды сильно напоминает «галактикос», который во время первого прихода в «Реал» собирал Флорентино Перес. Вы только представьте: Донарумма в воротах, Хакими, Рамос, Маркиньос, Кимпембе – в защите, Веррати, Вейналдум и условный Дракслер – в полузащите, плюс самая сильная атакующая тройка в мире – Месси, Неймар, Мбаппе. Пусть и пишут, что последний может уйти, но вряд ли это случится. Француз не откажется от возможности поиграть с Лео.

С таким составом «ПСЖ» обязан брать Лигу чемпионов уже в ближайшем сезоне. Но даже если этого при каком-то невероятном раскладе не случится, клуб в любом случае останется в плюсе. Ведь даже возрастных лидеров можно будет хорошо продать.

Конечно, с подписанием Месси и Рамоса «ПСЖ» показывает, что у клуба полностью отсутствует концептуальная стратегия развития. Но кого это волнует, когда у главного спонсора есть только одна цель: взять главный европейский трофей.