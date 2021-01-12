Сербов в сборной России ещё не было. Миладинович хочет стать первым

Неудачное выступление сборной России в Лиге наций прошлой осенью породило новые разговоры о проблемах в нашем футболе. После двух побед в сентябре подопечные Станислава Черчесова дважды сыграли вничью, а завершили цикл двумя поражениями, последнее из которых оказалось наиболее болезненным — 0:5 от Сербии. Было видно, что команда испытывает серьёзные проблемы в обороне.

Как это обычно бывает в случае со сборной, многие вспомнили о лимите на легионеров, который сильно сказывается на смене поколений в команде. Сейчас в сборной России стабильно играют два уроженца Бразилии: вратарь Маринато Гильерме и защитник Марио Фернандес. Оба живут в России достаточно долго, но вскоре к ним может присоединиться ещё один легионер.

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В интервью «Спорт-экспрессу» 26-летний сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович заявил, что планирует сделать российский паспорт. «В течение этого года я уже должен его получить. Я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю попасть в сборную России. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!» — сказал футболист.

По словам Миладиновича, он отлично справляется с изучением русского языка, пользуясь его сходством с сербским: «Быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода».

Карьера Миладиновича

Миладинович учился футболу на родине, а на взрослом уровне дебютировал в составе «Ягодины», клуба из одноимённого города в Центральной Сербии. С 2017 по 2018 год он выступал за «Раднички», после чего оказался в России. «Сочи» на тот момент выступал в ФНЛ. В первом сезоне Иван был игроком стартового состава и провёл в первенстве 32 матча (28 — в основе). В следующей кампании серб также часто появлялся на поле — 22 встречи в Российской Премьер-Лиге, все — в старте.

Сезон-2020/2021 складывается для Миладиновича уже не так удачно. В чемпионате он на данный момент сыграл 15 матчей, в шести из которых выходил на замену. Средняя оценка как у игрока стартового состава на портале WhoScored составляет 6,61, как у выходившего не с первых минут – 6,4.

На счету Ивана в этом розыгрыше один гол. В 3-м туре он в добавленное время принёс «Сочи» победу в матче с «Рубином», головой замкнув подачу со штрафного.

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В среднем за матч Миладинович совершает почти один отбор (0,9). Это столько же, сколько у Фёдора Кудряшова в чемпионате Турции, больше, чем у Георгия Джикии (0,8) и меньше, чем у Игоря Дивеева (1,7) и Андрея Семёнова (1,3) — основных защитников сборной в последних играх. По другим показателям — перехватам и выносам — серб уступает потенциальным конкурентам. При этом нарушает правила Иван чаще всех, кроме футболиста «Ахмата».

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История с Чаловым

Болельщикам Миладинович запомнился неприятным инцидентом с Фёдором Чаловым. В августе 2019 года серб в концовке матча с ЦСКА локтем сломал нос нападающему в своей штрафной площади. Ситуацию усугубило решение арбитра, не усмотревшего в этом эпизоде нарушения правил. За грубый фол Иван был дисквалифицирован на четыре матча, однако впоследствии срок сократили на одну игру.

Перед Фёдором Миладинович извинился ещё на поле, о чём после матча рассказал «Чемпионату»: «С Чаловым вышло случайно. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти, это было не так сильно. Я сразу извинился».

Позднее сочинский клуб опубликовал обращение Миладиновича к Чалову: «Привет, Фёдор! Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Мы делаем одно дело, и в футболе случаются подобные эпизоды. Это была хорошая игра, и противостоять тебе — задача не из простых. Весь матч мы с тобой вступали в единоборства. Всё это было по-мужски. Поверь, у меня и в мыслях не было нанести тебе травму, как, надеюсь, и у тебя. Водородная бомба? Нет! Федя номер девять? Да!»

Миладинович сможет играть за сборную России?

В сборную Сербии Миладинович не вызывался ни разу и даже не провёл ни одного товарищеского матча. Это позволяет ему выступать за команды других стран.

Однако по правилам — и об этом Иван, вероятно, забыл — чтобы получить гражданство, емунужно прожить на территории России не меньше пяти лет. Известен случай Марио Фернандеса, ставшего обладателем российского паспорта досрочно, однако трудно представить, что именно ради Миладиновича Путин выпустит ещё один приказ. Таким образом, серб, даже если понравится тренерскому штабу сборной, сможет начать выступать за неё не раньше 2023 года.

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