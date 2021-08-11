Витория всё делал правильно. Нет смысла обвинять его в трусости

Сейчас на каждом шагу можно встретить язвительные утверждения, что «Спартак» прилетел в Лиссабон оборонять стартовое поражение. Выглядеть достойно, но точно не спасать исход противостояния. Якобы терять было нечего – так можно было бы в такой ситуации не садиться в оборону, а, наоборот, вперёд и с песнями побежать в поисках счастья.

Лично мне в данном случае, скорее, хочется встать на сторону тренера. Потому что нам даже не нужно играть в угадайку и размышлять, а что было бы при другой тактике. Мы ведь прекрасно помним первый матч с «Бенфикой», где «Спартак» сыграл смело и агрессивно. Ну и?

Почему Витория отказался от агрессивного плана

В Москве «Спартак» выстроился по схеме 4-3-3 для того, чтобы пытаться встречать соперника высоко и агрессивно. Тройка нападающих играла один в один с чужими центральными защитниками, две «восьмёрки» брали чужих опорников, крайние защитники по факту передачи выдвигались на латералей. На бумаге всё это выглядело красиво, но по факту «Бенфика» почти не почувствовала спартаковский прессинг. Уровень интенсивности и технического оснащения её футболистов оказался достаточно высок для того, чтобы спокойно сбрасывать давление, после чего ускорять атаки. Красно-белые тогда потратили слишком много сил впустую – и стали садиться физически ещё к концу первого тайма. Подробнее мы писали про тот матч здесь.

То есть ещё раз подчеркну: тактика с высоким прессингом тогда не облегчила жизнь «Спартаку». «Бенфика» создала четыре момента ещё в первом тайме и ещё столько же во втором. Что изменилось перед ответным матчем? Что могло бы сделать прессинг «Спартака» лучше? Сыгранность – примерно такая же. Состав – явно не сильнее (разве что в передней линии добавился более подвижный по сравнению с Соболевым Понсе – это плюс, но единственный). Физическое состояние – хуже, поскольку команда играет по три матча в неделю.



Полагаю, если бы Витория отправил «Спартак» высоко встречать «Бенфику» и играть первым номером, то мы бы увидели похороны красно-белых ещё в первой половине первого тайма. Команду пару раз развернули бы, заставили пробежать по 50-60 метров, нанесли бы два-три удара из убойных позиций – и весь энтузиазм бы закончился. Поэтому Витория и использовал более прагматичный подход.

В чём заключался план Витории и почему он не сработал

«Спартак» прилетел в Лиссабон обороняться позиционно. Команда должна была садиться низко в линию минимум пятеркой, в таком случае один фланговый полузащитник контролировал латераля, а другой – заужал пространство и занимал промежуточную позицию, держал в уме как развитие атаки через середину, так и разворот диагональю. Примерно вот так это должно было выглядеть.

Но довольно быстро стали возникать ситуации, когда «Спартак» оказывался на задней линии не впятером, а вшестером: садились одновременно и Ломовицкий, и Бакаев. И даже по факту направления атаки в другую сторону дальний от мяча фланговый полузащитник не всегда стремился смещаться в полуфланг. Особенно застревал в ширине Бакаев.

«Спартак» очень боялся активной фланговой игры от «Бенфики», поэтому максимально закрыл ширину поля. В первом тайме всё более-менее работало: фланги были взломаны только три раза, в остальное время португальцы владели мячом относительно стерильно (правда, они особенно и не включались).



Немного странно, что в ситуациях, когда «Спартак» откровенно садился назад шестёркой, «Бенфика» плохо использовала пространство в опорной зоне и полуфланг за дальним опорником. Если бы португальцы чаще играли через эти зоны – гарантированно выдёргивали бы защитников и создавали дыры. А они по привычным алгоритмам сбились на фланговую игру. Зато первый гол после перерыва состоялся как раз благодаря выдёргиванию Айртона и заполнению полуфлангового пространства.

Если бы у «Спартака» были хотя бы какие-то контратакующие аргументы, можно было бы вообще сказать, что план Витории работает. Но – увы. Красно-белые совсем плохо выбегали вперёд после перехватов и моментально теряли мяч. Хотя при определении состава тренер был последователен: Рассказов и Бакаев, Айртон и Ломовицкий на флангах, Ларссон и Понсе впереди – было много быстрых и лёгких футболистов, казалось, что хотя бы раза три-четыре за тайм команда может убежать.



Но «Спартак» просто безобразно пользовался возможностями для контрвыпадов. Если Понсе хотя бы как-то цеплялся за мяч, то Ларссон напрочь выпал из игры (особенно в первом тайме). Бакаев несколько раз получил мяч в выгодной позиции справа, но либо отдавал неудачный острый пас, либо не видел продолжения и упирался, терял темп. «Бенфика» откатывалась назад, быстрая атака глохла.



Возможно, всё это связано с тяжёлыми ногами (непросто обороняться отрезками по 10 минут без мяча). Или просто с уровнем исполнителей – теперь, думаю, все понимают, почему тот же Ларссон не играл в сборной Швеции на Евро-2020, где были очень похожие требования: участие форварда в обороне при 4-4-2 и стабильность при быстрых атаках. Факт в том, что если ты только обороняешься, а реального давления на чужие ворота не оказываешь, то рано или поздно силы и энтузиазм закончатся.



Поэтому я понимаю, что именно хотел Витория. Его план был осторожным, но вполне объяснимым. И он мог сработать, если бы спартаковская группа атаки хотя бы изредка выбегала.

Что теперь?

Положение «Спартака» невеселое не только потому, что команда пролетела мимо Лиги чемпионов. Оно тяжелое по всем фронтам.

И отдельно напомню вот о чём. «Спартак» очень хотел усилиться, но для этого в идеале требовались выгодные продажи легионеров. Кого продавать теперь? Крал провалил Евро, а в «Спартаке» сейчас превратился в запасного. Смешно вспоминать, что в мае шла речь о € 15 млн и Англии. Ларссон удручающе проводит старт сезона, вряд ли за него дадут много, эмоциональный фон уже совсем не тот, все спортивные ограничения снова вылезли наружу.



Продать сейчас можно разве что Жиго – вот кто действительно хотя бы отрезками похож на футболиста уровня топ-5 чемпионатов Европы. Все остальные себя на фоне «Бенфики» или не проявили, или дискредитировали. И теперь «Спартак» либо останется без усиления до зимы, либо пойдёт на откровенные финансовые уступки. А где-то, возможно, попросту будет расторгать контракты и выплачивать компенсацию.



Итого: денег от Лиги чемпионов нет, денег от выгодных продаж футболистов – тоже. Тренер, кажется, остаётся без поддержки, эмоциональный фон после поражений и скандалов всё тяжелее. А Федун молчит. Прекрасная ситуация. Как же она типична для «Спартака».