10 главных трансферов в топ-лигах Европы. За кем следить в новом сезоне?

Август – идеальное время, чтобы окунуться в европейский футбол. Уже стартовали два ведущих европейских чемпионата – Англии и Испании. Матчи АПЛ и Ла Лиги эксклюзивно транслирует Okko, который покажет и Кубок Италии. Чтобы вы знали, за кем следить в новом сезоне, рассказываем о десяти главных трансферах лета в этих трёх странах.

А ещё делимся календарем наиболее интересных матчей в Англии и Испании, которые пройдут до конца 2021 года. Скачивайте его по ссылке, чтобы не пропустить самые главные и потенциально яркие встречи европейских лиг. Распечатать тоже можно!

Джек Грилиш (€ 117 млн)

из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»

Начнём с главного европейского чемпионата — английской Премьер-лиги. Именно здесь произошёл пока что самый дорогой трансфер этого лета. Действующий чемпион «Манчестер Сити» купил Джека Грилиша за безумные € 117 млн! Полузащитник давно перерос уровень «Астон Виллы», за которую играл с начала карьеры и где капитанил последние несколько сезонов. Этим летом Грилиш сделал своё резюме ещё более солидным – помог сборной Англии дойти до финала Евро.

Такая огромная сумма трансфера объясняется легко. Недавно СМИ выяснили, что в контракте Грилиша с «Астон Виллой» были прописаны именно эти цифры на случай, если его решит забрать какой-нибудь английский топ-клуб. У «Сити» проблем с деньгами давно нет, так что клуб не постеснялся активировать пункт. Сейчас Джеку 25 лет — пик карьеры ещё впереди.

Грилиш уже успел дебютировать за «Сити» в АПЛ. В 1-м туре «горожане» на выезде уступили «Тоттенхэму» со счётом 0:1. Джек, как и вся его команда, не был достаточно эффективен в атаке. Хотя главный тренер Хосеп Гвардиола его похвалил.

Ромелу Лукаку (€ 115 млн)

из «Интера» в «Челси»

Самый свежий по времени и второй по сумме трансфера переход — возвращение Ромелу Лукаку в «Челси». Бельгийский нападающий впервые приехал в Лондон десять лет назад. Тогда он был перспективным юнцом и в команде не закрепился. Было несколько аренд, потом расцвет в «Эвертоне» и дорогущий трансфер в «Манчестер Юнайтед». Там дела не заладились, и в 2019-м Ром уехал в «Интер». Именно в Милане мы увидели лучшего Лукаку, форварда уровня топ-5 в Европе. Казалось, он нашёл свою команду, но возник «Челси», и футболист не устоял.

Трансфер Лукаку обошёлся англичанам в € 115 млн. Если верить инсайдерам, бельгиец будет зарабатывать в Лондоне € 15 млн за сезон. Сумма гигантская, особенно если учитывать, что в «Интере» он получал в два раза меньше. Италия по-прежнему не конкурент Англии в плане денег.

В первом туре АПЛ «Челси» без Лукаку спокойно разгромил дома «Кристал Пэлас» (3:0). Что же команда Томаса Тухеля будет творить с бельгийцем в составе!

Джейдон Санчо (€ 85 млн)

из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»

У Санчо особая история. Английский вингер воспитывался в «Манчестер Сити», был суперталантом, но ему не нашлось места в звёздном составе Пепа Гвардиолы. Джейдон уехал за практикой в Дортмунд, где сразу влился в команду и стал звездой. «Юнайтед» долго пытался вернуть Санчо на родину, футболист был не против, но «Боруссия» требовала больше € 100 млн. Допросилась до того, что Джейдон попросил руководство о трансфере. В условиях постпандемийного кризиса (в «Сити» посмеялись) пришлось снизить аппетиты. Итог — € 85 млн.

Санчо всего 21 год, но он уже игрок с именем, плюс у него гигантский потенциал. Если Джейдон не будет халтурить, «Манчестер» получит Роналду 2.0 на ближайшие десять лет.

Фото: Getty Images

Рафаэль Варан (€ 48 млн)

из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»

С Вараном ситуация складывалась странно. О переходе объявили ещё в конце июля, но контракт не могли подписать на протяжении двух недель. 14 августа Рафаэль наконец официально стал игроком «Манчестер Юнайтед», его даже представили болельщикам перед матчем с «Лидсом». Правда, участия в игре француз не принял.

Варан в представлении не нуждается. Десять лет в «Реале», четыре трофея Лиги чемпионов и куча других титулов на клубном уровне, золото ЧМ-2018 — список достижений внушительный. Защитнику оставался год по контракту, новое соглашение он подписывать не захотел, поэтому клуб решил, что лучше заработать сейчас, чем остаться без денег следующим летом. «МЮ» оказался в абсолютно выигрышном положении. Получить топ-защитника в пиковом возрасте (28 лет) за € 48 млн — идеальная сделка.

Родриго Де Пауль (€ 35 млн)

из «Удинезе» в «Атлетико»

Если в АПЛ самый дорогой трансфер перевалил за € 100 млн, то в Испании всё скромнее. Удивительно, но здесь больше всех за одного игрока заплатил не «Реал» или «Барселона» (про них поговорим позже), а «Атлетико». «Матрасники» отдали за Родриго Де Пауля € 35 млн.

История Де Пауля схожа с ситуацией Грилиша. Аргентинец давно перерос «Удинезе» и порой тащил команду откровенно в одиночку. В сборной 27-летний полузащитник подтвердил свой уровень, этим летом выиграл Кубок Америки и наконец-то отправился на повышение. Специалисты твердят, что Родриго идеально подходит системе Диего Симеоне. Если так, то почему бы «Атлетико» не защитить чемпионский титул?

Де Пауль уже дебютировал за «Атлетико». В первом туре Примеры «матрасники» одолели в гостях «Сельту» (2:1). Аргентинец вышел на замену и провёл на поле 25 минут. Начало положено.

Давид Алаба (свободный агент)

из «Баварии» в «Реал»

Возвращаемся к теме испанских грандов. Этим летом у них необычная тактика — забирать бесплатных футболистов. Одним из таких игроков оказался Алаба. Австриец всю карьеру провёл в «Баварии», завоевал гору трофеев и последние несколько лет не скрывал желания попробовать силы в Ла Лиге. На заманчивое усиление клюнул «Реал», дождался истечения контракта и забрал защитника из Мюнхена.

Алаба давно стал звездой, но «Реал» может его подставить. Из команды летом ушли оба ключевых центральных защитника — Серхио Рамос и Варан. Если Давида отправят спасать положение вместо них, проблем в обороне будет масса. Хотя и так кажется, что это неизбежно.

Несмотря на вышесказанное, «Реал» стартовал в чемпионате удачно, разгромив на выезде «Алавес» (4:1). Для Алабы дебют тоже получился отличным — он провёл на поле все 90 минут и даже ассистировал Винисиусу в эпизоде с четвёртым голом.

Мемфис Депай (свободный агент)

из «Лиона» в «Барселону»

Теперь «Барселона». Новый-старый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта ещё весной объявил, что клуб постарается сделать упор на бесплатных игроков и обмены. Так и вышло. Выделяется сделка по Депаю, которого очень хотел видеть в команде главный тренер Рональд Куман. «Барса» своего не упустила, теперь голландец будет играть в Каталонии.

Депай известен любителям футбола давно. Он ярко стартовал в ПСВ, эффектно съездил на чемпионат мира — 2014, и его купил «Манчестер Юнайтед». В Англии Мемфис слишком рано «поймал звезду», за что был закономерно сослан в «Лион». Там нападающий повзрослел и со временем перерос команду. Посмотрим, чем закончится вторая попытка закрепиться в топ-клубе, но пока всё выглядит вполне позитивно. Сейчас Депаю 27 лет — третьего шанса, скорее всего, не будет.

Мемфис дебютировал за «Барсу» в стартовом матче Примеры с «Реалом Сосьедад». Он провёл на поле «Камп Ноу» практически всю игру и сделал результативный пас на Жерара Пике в моменте с первым голом.

Хакан Чалханоглу (свободный агент)

из «Милана» в «Интер»

Переключаемся на Италию, и здесь самый удивительный переход совершил Хакан Чалханоглу. Турок сделал себе имя в Германии, где клал штрафные практически со всех точек на поле. В 2017-м полузащитника забрал «Милан». Хакан застал всякое: от шестого места в Серии А и позорного невыхода из группы в Лиге Европы до серебра и камбэка в Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Чалханоглу долго не мог договориться с клубом о продлении контракта, в итоге договор истёк.

Удивил новый клуб Чалханоглу. СМИ много писали про «Манчестер Юнайтед», но никто не ожидал, что хавбек переметнётся к соседям. В полной мере предательством это не назовёшь, всё-таки у «Милана» и «Интера» не вражеские отношения, но дерби есть дерби. Судя по всему, Хакан заменит Кристиана Эриксена, который после сердечного приступа на Евро вряд ли сможет играть в Италии.

Чалханоглу уже провёл за «Интер» два товарищеских матча. Первый и вовсе вышел для него ударным — гол и три ассиста за час игры с «Кротоне» (6:0). Во втором повторить успех не получилось — 80 минут и ноль результативных действий в матче с киевским «Динамо». Но «нерадзурри» всё равно победили (3:0).

Эльдор Шомуродов (€ 17,5 млн)

из «Дженоа» в «Рому»

Чтобы можно было сполна осознать эпичность этого трансфера, давайте коротко опишем его историю без имён. Итак, узбекский футболист начинает карьеру на родине, а потом переезжает в Россию. Там ему удаётся себя проявить, хотя стабильности всё же не хватает. В 25 лет он уезжает в Италию и спустя год оказывается в команде Жозе Моуринью. Разве не круто? И всё это про Шомуродова, который меньше чем за год проделал путь от «Ростова» до «Ромы» транзитом через «Дженоа». Сумма трансфера — € 17,5 млн, так что всё серьёзно.

В «Роме» Эльдор, по всей видимости, заменит Эдина Джеко. Возрастной форвард вот-вот займёт в «Интере» место Лукаку. Шомуродову 26 лет, можно надолго стать основным в команде. Или это ещё не всё и мы увидим его в условном «Ювентусе»?

Фото: instagram.com/officialasroma

Стартовал Шомуродов в «Роме» просто великолепно. Он забил «Бетису» в дебютном матче, а затем добавил к этому мяч в ворота марокканской команды «Раджа Касабланка». Да, матчи товарищеские, но уверенности эти голы должны прибавить.

Фикайо Томори (€ 29,2 млн)

из «Челси» в «Милан»

Италия продолжает баловать неожиданными сделками. На очереди Фикайо Томори. Защитник воспитывался в «Челси», поездил по арендам и дождался шанса в основной команде. Там он пускай и не всегда, но на поле выходил. И вот в январе Фикайо рванул в «Милан» в аренду за € 2 млн с правом выкупа. Чего удивительного? Да просто Томори — англичанин, а доверия к ним в Европе (особенно в Италии и Испании) давно мало. Но защитник задавил все стереотипы, адаптировался в новой лиге и убедил клуб, что за него стоит отдать почти € 30 млн. Смело и со стороны «Милана», и со стороны Томори!

В новом сезоне «Милан» впервые за несколько лет будет бороться на всех фронтах — и в Серии А, и в Кубке Италии, и в Лиге чемпионов. Так что 23-летний Томори точно будет играть и развиваться.

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Кажется, европейский сезон обещает выдаться по-настоящему интересным!