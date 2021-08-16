Первый матч сборной России состоялся 29 лет назад. Карпин забил сам и ассистировал Попову

16 августа 1992 года сборная России провела первый официальный матч после распада СССР. ФИФА потребовалось полгода, чтобы признать существование нового государства, флаг гимн и разрешить команде играть в футбол. Переходные полгода — с зимы по лето — существовала сборная СНГ. Она даже съездила на Евро-1992, но не прошла в плей-офф.

Новую сборную доверили строить Павлу Садырину, который сменил Анатолия Бышовца. И за два месяца до первого официального матча с Ирландией команда провела товарищескую игру с Мексикой на ещё стареньком стадионе «Локомотив».





16 августа 1992 г.

Товарищеский матч.

Москва. Центральный стадион «Локомотив». 15 000 зрителей.



Россия: Станислав Черчесов (к), Дмитрий Хлестов, Василий Кульков (Владимир Бесчастных, 63), Дмитрий Попов, Сергей Колотовкин (Андрей Чернышов, 85), Виктор Онопко, Омари Тетрадзе (Сергей Подпалый, 85),

Голы: Карпин (61 – с пенальти), Попов (66).



Тренер: Павел Садырин. Россия – Мексика — 2:0Россия: Станислав Черчесов (к), Дмитрий Хлестов, Василий Кульков (Владимир Бесчастных, 63), Дмитрий Попов, Сергей Колотовкин (Андрей Чернышов, 85), Виктор Онопко, Омари Тетрадзе (Сергей Подпалый, 85), Валерий Карпин , Игорь Ледяхов (Андрей Кобелев, 46; Андрей Иванов, 76), Юрий Матвеев (Владислав Лемиш, 80), Дмитрий Радченко.Голы: Карпин (61 – с пенальти), Попов (66).Тренер: Павел Садырин.

Болельщиков пускали на матч бесплатно. Но даже на телевизионной картинке были видны пустующие скамейки — первый официальный матч России не собрал полные трибуны. Причин много — игра с Мексикой ничего не решала, в составе были в основном игроки из чемпионата России, да и у обычных людей в тот период не всегда находились время и средства для футбола.



Соперника для дебюта выбрали подходящего — с одной стороны, Мексика того времени — стабильный участник финальных стадий чемпионатов мира, с другой — долгий перелёт и статус товарищеской игры позволяли особо не напрягаться. Хотя в первом тайме соперник агрессивно сопротивлялся атакам россиян, и 45 минут прошли практически без моментов. Валерий Карпин на правом фланге предсказуемо лез в обводку, Дмитрий Радченко в центре нападения натыкался на мощных защитников. А центр поля выглядел не особо активным. В итоге единственный опасный момент получилось создать после удара Дмитрия Попова — до недавних пор спортивного директора «Спартака». От гола Мексику спасла перекладина.



Во втором тайме Садырин взбодрил игроков, а ещё сыграла замена — вышедший на поле Андрей Кобелев прилично освежил игру в центре поля. Благодаря его действиям на 61-й минуте удалось заработать пенальти. Тетрадзе вырезал пас на Кобелева, который оказался один перед вратарём. Пошёл в обводку и зацепился ногами о руки голкипера. Мяч взял будущий главный тренер сборной России Валерий Карпин и сильно пробил в левый от себя угол. Исторический гол!

Игра раскрылась, и через 5 минут нашим удалось забить ещё. Радченко вырезал передачу на фланг, где забегал Карпин — Валерий быстро перевёл мяч на противоположную часть поля, откуда в касание пробил Попов. Почти без шансов для вратаря Кампоса.



Неприятный эпизод случился на на 72-й минуте. Нападающий Эрмосильо в центре поля очень грубо сыграл против Кобелева. Судья моментально показал ему красную, а Андрей не смог продолжить матч. Больше в сборную он не вызывался.



После финального свистка мастерство дипломатии проявил капитан сборной Станислав Черчесов: «Любое дело всегда приятно начинать с победы, и мы её, к всеобщему удовольствию, добились. Надеюсь, что многие наши футболисты поняли, что играть в международных матчах на том уровне, на каком они играют в российском чемпионате, недостаточно. Надо повышать свое мастерство…» — сказал вратарь.

Главный тренер команды Павел Садырин был доволен: «Меня порадовало то, что наши ребята не дрогнули и выдержали эту жёсткую борьбу. Да, у нас не было пока должной сыгранности, что неудивительно, но я доволен тем, что все футболисты играли с большим желанием и, я бы сказал, с азартом. Если с таким же желанием будут выступать за сборную и наши игроки, которых мы собираемся пригласить в команду из зарубежных клубов, то всё должно быть в порядке…»



И всё действительно было в порядке. Правда, недолго. Команда вышла в финальную часть ЧМ-1994, а уже потом игроки написали знаменитое «Письмо 14», и всё пошло наперекосяк.