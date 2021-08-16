Первый матч сборной России состоялся 29 лет назад. Карпин забил сам и ассистировал Попову

16 августа 1992 года сборная России провела первый официальный матч после распада СССР. ФИФА потребовалось полгода, чтобы признать существование нового государства, флаг гимн и разрешить команде играть в футбол. Переходные полгода — с зимы по лето — существовала сборная СНГ. Она даже съездила на Евро-1992, но не прошла в плей-офф.
Новую сборную доверили строить Павлу Садырину, который сменил Анатолия Бышовца. И за два месяца до первого официального матча с Ирландией команда провела товарищескую игру с Мексикой на ещё стареньком стадионе «Локомотив».
16 августа 1992 г.
Товарищеский матч.
Москва. Центральный стадион «Локомотив». 15 000 зрителей.
Россия: Станислав Черчесов (к), Дмитрий Хлестов, Василий Кульков (Владимир Бесчастных, 63), Дмитрий Попов, Сергей Колотовкин (Андрей Чернышов, 85), Виктор Онопко, Омари Тетрадзе (Сергей Подпалый, 85), Валерий Карпин, Игорь Ледяхов (Андрей Кобелев, 46; Андрей Иванов, 76), Юрий Матвеев (Владислав Лемиш, 80), Дмитрий Радченко.
Голы: Карпин (61 – с пенальти), Попов (66).
Тренер: Павел Садырин.
Болельщиков пускали на матч бесплатно. Но даже на телевизионной картинке были видны пустующие скамейки — первый официальный матч России не собрал полные трибуны. Причин много — игра с Мексикой ничего не решала, в составе были в основном игроки из чемпионата России, да и у обычных людей в тот период не всегда находились время и средства для футбола.
Соперника для дебюта выбрали подходящего — с одной стороны, Мексика того времени — стабильный участник финальных стадий чемпионатов мира, с другой — долгий перелёт и статус товарищеской игры позволяли особо не напрягаться. Хотя в первом тайме соперник агрессивно сопротивлялся атакам россиян, и 45 минут прошли практически без моментов. Валерий Карпин на правом фланге предсказуемо лез в обводку, Дмитрий Радченко в центре нападения натыкался на мощных защитников. А центр поля выглядел не особо активным. В итоге единственный опасный момент получилось создать после удара Дмитрия Попова — до недавних пор спортивного директора «Спартака». От гола Мексику спасла перекладина.
Во втором тайме Садырин взбодрил игроков, а ещё сыграла замена — вышедший на поле Андрей Кобелев прилично освежил игру в центре поля. Благодаря его действиям на 61-й минуте удалось заработать пенальти. Тетрадзе вырезал пас на Кобелева, который оказался один перед вратарём. Пошёл в обводку и зацепился ногами о руки голкипера. Мяч взял будущий главный тренер сборной России Валерий Карпин и сильно пробил в левый от себя угол. Исторический гол!
Игра раскрылась, и через 5 минут нашим удалось забить ещё. Радченко вырезал передачу на фланг, где забегал Карпин — Валерий быстро перевёл мяч на противоположную часть поля, откуда в касание пробил Попов. Почти без шансов для вратаря Кампоса.
Неприятный эпизод случился на на 72-й минуте. Нападающий Эрмосильо в центре поля очень грубо сыграл против Кобелева. Судья моментально показал ему красную, а Андрей не смог продолжить матч. Больше в сборную он не вызывался.
После финального свистка мастерство дипломатии проявил капитан сборной Станислав Черчесов: «Любое дело всегда приятно начинать с победы, и мы её, к всеобщему удовольствию, добились. Надеюсь, что многие наши футболисты поняли, что играть в международных матчах на том уровне, на каком они играют в российском чемпионате, недостаточно. Надо повышать свое мастерство…» — сказал вратарь.
Главный тренер команды Павел Садырин был доволен: «Меня порадовало то, что наши ребята не дрогнули и выдержали эту жёсткую борьбу. Да, у нас не было пока должной сыгранности, что неудивительно, но я доволен тем, что все футболисты играли с большим желанием и, я бы сказал, с азартом. Если с таким же желанием будут выступать за сборную и наши игроки, которых мы собираемся пригласить в команду из зарубежных клубов, то всё должно быть в порядке…»
И всё действительно было в порядке. Правда, недолго. Команда вышла в финальную часть ЧМ-1994, а уже потом игроки написали знаменитое «Письмо 14», и всё пошло наперекосяк.
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