«Вызвал бы Шомуродова с Ерёменко». Карпин — о составе сборной России

Валерий Карпин объявил состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира. В расширенный список тренера вошёл 31 человек. На специальной пресс-конференции Карпин объяснил свой выбор. Выделили главное.

Новость по теме Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

Дзюба и Соболев не играют за клубы, поэтому их нет в составе. Артём мечтает вернуться

— Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей форме по разным причинам. Артём даже не попал в стартовый состав «Зенита», Соболев не играл. На мой взгляд, чтобы играть в сборной, нужно играть за свой клуб. Выбор нападающих исходит из этого. С Дзюбой пообщались больше часа. У нас отношения: тренер-игрок. На этом всё. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу — будет в команде. Нет — нет, как и любой другой игрок. Артём сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет.

У сборной не будет постоянного капитана

— Будет список игроков, которые могут быть капитаном. На сборах мы определим его. Он будет определяться на каждом сборе. Пообщаюсь с командой. Посмотрим на них в обычной жизни, на тренировках, а потом решим — назначу ли я капитана сам либо выберет команда.

Карпин за отмену лимита. Кто не может выигрывать конкуренцию, пусть играет в другом месте

— Проект реформ не изучал. Мне не до этого даже по времени. Моё отношение к лимиту вы все знаете. С 2008 года оно не менялось. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии, Чехии, Финляндии. Либо пусть выигрывают.

Тренера напрягает, что у сборной нет основного вратаря, но он полностью доверяет Кафанову

— Вратарей выбирал Кафанов. Он уверен в тех, кто вызван. Со всеми он общался. Слов Кафанова мне достаточно. Возможно, кого-то в списке не хватает, но это вкусовщина. Лантратов есть в списке, Сафонов, Кержаков. Но Сафонов не играл последний матч. Я ориентируюсь на мнение Кафанова. Отсутствие первого номера напрягает. Нельзя сказать, что у нас появился безоговорочный первый номер. Виталий Витальевич с Акинфеевым говорил. Игорь отказался, потому что нужно восстанавливаться, проводить время с семьёй. Это нормально. Я в 33 тоже отказался.

Карпина вообще многое напрягает. Игроки рады посылу играть смелее

— Меня напрягает всё: центральные защитники, нападающие, крайние полузащитники. Состояние определённых игроков. Форма Дзюбы и Соболева напрягает. Непонятно, подойдёт ли Заболотный. Что Фернандес попросил замену. Что Самошников попросил замену. Очень много вещей. Игроки отнеслись с радостью к моему посылу про то, что мы должны играть смело и дерзко. Очень положительно. Посмотрим, готовы ли они подерзить с хорватами. Одно дело говорить, другое дело на поле показывать. Посмотрим 1 сентября.

Захарян может сыграть в основе с Хорватией. Головин — закрыть много позиций

— Головин может сыграть на любой позиции. Где его использовать, будем решать перед каждой игрой. В «Монако» играет на левом фланге вообще. Может сыграть и в двойке опорников, и в тройке. Такой игрок, как Головин, может сыграть почти везде, равно как и Миранчук. Схему будем менять в зависимости от соперника. Захарян в сборной, потому что он талантливый игрок. Он может принести пользу сборной. Мы не будем его заигрывать специально. Если он будет играть так, как в матче с ЦСКА, то велика вероятность, что он будет в основе в матче с Хорватией.

Карпин хочет видеть больше интенсивности. А ещё вызвал бы Шомуродова и Ерёменко

— Да, мне хотелось бы, чтобы в РПЛ был более интенсивный футбол. Например, в матче «Рубина» и «Крыльев» был интенсивный футбол. Что делать? У меня такой же вопрос. Что делать, чтобы он не был дном? Дно не с этим связано. Сейчас не время говорить о российском футболе в целом. Понятно, что хочется больше игр с высокой интенсивностью. Мне бы хотелось, чтобы все футболисты ещё прибавили. Во всём: техника, видение поля, быстрота принятия решений. Понятно, что мне хотелось бы больше игроков, которые знают мои требования, вызвать больше игроков из «Ростова». Зайнутдинова, Шомуродова, Ерёменко в лучшие годы — шучу. Но понятно, что надо соответствовать уровню сборной.

И самое главное: в сборной могут отменить борщ

— Собираюсь ли внедрять борщ? По-моему, он уже внедрён. Возможно, даже уберём его из меню.