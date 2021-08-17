Дикая история из чемпионата Турции. Футболист вломил одноклубнику и был удалён

Когда кажется, что турецкий чемпионат уже ничем не удивит, жизнь подбрасывает новые увлекательные сюжеты. Накануне «Галатасарай» уверенно обыгрывал «Гиресунспор» — 2:0, до конца матча оставалось 30 минут, и в этот момент защитник будущих победителей Маркао Тейшейра неожиданно зарубился с одноклубником Керемом Актюркоглу. Игроки начали о чём-то ожесточённо спорить, после чего Актюркоглу жестом попросил одноклубника замолчать. Но Маркао неправильно интерпретировал жест и сначала боднул партнёра, а потом несколько раз ударил его по лицу.

Футболистов быстро разняли, а видеоассистенты посчитали, что арбитру необходимо посмотреть эпизод лично. Ведь по правилам игры это действие – неспортивное поведение, которое наказывается красной карточкой. Судья оценил эпизод и удалил футболиста с поля. Но это явно не финальное наказание. По внутренним правилам чемпионата Турции подобный инцидент – нападение на футболиста. А значит, бразильца ждёт дисквалификация от 5 до 10 матчей.

Фото: Hakan Burak Altunoz/Getty Images

Игрока уже осудил главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим. Так что, помимо федерации, его ждёт и внутреннее наказание.



«Клуб примет все необходимые меры, какие сочтёт нужными. Могу сказать, что Маркао извинился перед Керемом и остальной командой за свое поведение», – сказал Терим.



Также Маркао раскритиковали в соцсетях. Основной посыл от болельщиков – игрок не имеет права так вести себя, выступая в чемпионате чужой страны.



Интересно, что месяц назад 25-летнего бразильца связывали с «Зенитом». Якобы петербуржский клуб рассматривал его в качестве потенциальной замены Ярославу Ракицкому, контракт которого истекает летом следующего года. Как утверждает портал Fotomac, «Галатасарай» отклонил предложение в € 11 млн.

В истории с российскими клубами уже было два запоминающихся случая, когда мощно сталкивались одноклубники: зимой 2007-го «Зенит» играл товарищеский матч с «Малагой». Мартин Шкртел из-за собственной ошибки заработал угловой в ворота команды, на словака с претензиями налетел Радимов. Но тут же в конфликт вмешался Риксен и полез с кулаками на россиянина. Футболистов быстро разняли, и стычка не помешала им играть вместе в дальнейшем.

Второй случай – из 1995 года. «Спартак» в матче Лиги чемпионов принимал в «Лужниках» «Блэкберн». Через четыре минуты после старта игры крайний защитник Грэм Ле Со и полузащитник Дэвид Бэтти столкнулись друг с другом, пытаясь достать уходящий мяч. Дэвид посчитал, что виноват Грэм, и начал кричать. Через несколько секунд обычно спокойный Ле Со полез в драку. Конфликт пришлось гасить Тиму Шервуду, который сам едва не отхватил от дерущихся игроков. «Спартак» победил в той игре, а на пресс-конференции Олег Романцев шутил: «Перед матчем я сказал своим игрокам, что они будут играть против 11 парней, готовых сражаться в течение всех 90 минут друг за друга – но никак не друг с другом».