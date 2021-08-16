В «Краснодаре» вспыхнуло. Вильена сцепился с Ильиным и отказался тренироваться

Что произошло

По нашей информации, перед матчем «Краснодара» с тульским «Арсеналом» на одной из тренировок у полузащитника Вильены произошёл конфликт с нападающим «быков» Ильиным. После стычки и выяснения отношений голландец отказался тренироваться. Полузащитник заявил, что не хочет этого делать в связи с внезапно развившейся депрессией. Вильена настроен покинуть «Краснодар» и попросил клуб выставить его на трансфер. Сам Тонни уже ищет себе новую команду. Как результат Гончаренко решил не вносить игрока в заявку на воскресный матч. Из-за одного конфликта с Ильиным таких последствий не было бы.

Важно отметить, что Вильена давно является одним из главных кандидатов на выход из «Краснодара». По сведениям наших источников, не так давно игрок был близок к переходу в «Ренн». А отец футболиста недавно говорил, что период в «Краснодаре» подходит к концу. Поэтому, если Вильена всё-таки покинет клуб, удивляться этому не придётся.

Как отреагировал Гончаренко

Перед матчем тренер объяснил отсутствие Вильены в заявке штрафными санкциями. А после игры раскрыл подробности.



— Санкции Вильены никак не связаны с конфликтом с Ильиным. Да, была стычка, но в любом коллективе, а он у нас вполне здоровый, может возникнуть какая-то неприятная ситуация. Мы поговорили с Вильеной. Игроки могут завестись после какого-то игрового эпизода, но всё обсуждается и решается без каких-либо проблем. То, что было вчера, и должно оставаться вчерашним днём. Что касается Вильены, он по-своему понимает свой контракт, интерпретирует иначе пункты из контракта. Ему нужно внимательнее посмотреть некоторые пункты и понять, что клуб в данной ситуации абсолютно прав.



Судя по словам главного тренера, он ещё надеется, что Вильена сыграет за «Краснодар».



В контексте этой истории можно вспомнить, что у Ильина уже случались стычки на поле. Выступая за «Урал», он повздорил во время матча с «Арсеналом» с Мирзовым. Перепалка переросла в драку. Резиуан утверждал, что Ильин оскорбил его на почве расизма, хотя сам Владимир всё отрицал. КДК тогда тоже не доказал вины нападающего, а вот Мирзова за удары дисквалифицировал на две игры.



Что касается Вильены, то он приобретался в процессе глобальной закупки «Краснодара» в 2019 году и, согласно Transfermarkt, обошёлся Сергею Галицкому в € 9 млн. Сегодня его будущее в клубе максимально туманно, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что его уход вряд ли станет серьёзной потерей для команды. Возложенных на него надежд Тонни в любом случае не оправдал.