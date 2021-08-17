«Президент федерации загонял игроков в спальню…» Особенности футбола в Афганистане

Что будет с мужским футболом в стране после переворота, неясно. А женский, похоже, снова запретят.

Афганистан – в центре внимания мира. Правительство страны во главе с президентом Ашрафом Гани передало власть запрещённому в России движению «Талибан». Талибы уже вошли в Кабул и теперь контролируют всю территорию страны. Местные жители массово покидают Афганистан.

Понятно, что в эти дни людям не до зрелищ вообще и не до спорта в частности. Но для иностранцев афганский футбол был и остаётся загадочным явлением. Последние события – повод обратить внимание на него.

Появление футбола в стране и его развитие

В 1922 году в Афганистане была создана федерация футбола, благодаря которой в стране появилась своя сборная. Спустя 12 лет основали первый футбольный клуб «Махмудия», который начал играть в чемпионате Индии.

В 1948 году Афганистан стал членом ФИФА и провёл свой первый международный матч на летних Олимпийских играх в Лондоне со сборной Люксембурга. Дебют не удался: афганские футболисты потерпели сокрушительное поражение со счётом 0:6 и больше никогда не участвовали в Олимпиаде.

Ещё через шесть лет Афганистан стал одним из основателей Азиатской футбольной конфедерации, начав выступать под её эгидой.

Но было время, когда футбол в стране практически отсутствовал. Например, с 1984 по 2003 год сборная Афганистана не участвовала в международных соревнованиях из-за военных действий на территории страны. А после прихода «Талибана» в 1996 году футбол в стране оказался под запретом. За это время сборная Афганистана опустилась до 173-го места в мировом рейтинге ФИФА.

В 2003 году, после ухода талибов, национальная команда Афганистана возобновила выступления в квалификации Кубка Азии и чемпионата мира, но до сих пор так и не сумела пробиться в основную сетку хотя бы одного из турниров.

При этом один международный трофей она всё же завоевала. В сентябре 2013-го сборная Афганистана выиграла чемпионат Южной Азии, обыграв в финальном матче команду Индии со счётом 2:0. После победы национальной сборной в Кабуле начались праздничные гулянья, так как до этого момента лучшим достижением сборной было четвёртое место на Азиатских играх 1951 года.

В отборе к ЧМ-2022 Афганистан попал в группу с Катаром, Оманом, Индией и Бангладеш. По итогам восьми матчей команда заняла предпоследнее четвёртое место (набрала шесть очков), одержав одну победу и трижды сыграв вничью.

Как устроен чемпионат Афганистана

В 2012 году в Афганистане произошла футбольная революция. Федерация страны приняла решение о создании профессиональной афганской Премьер-лиги. Одновременно с этим было создано восемь клубов, которые стали участниками нового чемпионата. Ранее лига в Афганистане была разбита на семь групп, которые охватывали клубы со всей страны.

Самое удивительное, что игроки для нового чемпионата отбирались с помощью реалити-шоу талантов под названием «Maidan e sabz» («Зелёное поле»), которое вёл звезда афганского телеканала Tolo TV Мохтар Лашкари. Тогда Высший совет национального примирения Афганистана, распущенный позже в 2019 году, высоко оценил создание и развитие новой лиги как возможность принести мир и стабильность в страну.

В первом сезоне, который продлился с конца сентября до середины октября, восемь клубов Премьер-лиги были поделены на две группы. Команды, занявшие в своих группах первые и вторые места выходили в полуфинал, а потом определяли победителя в финальной игре. Первым чемпионом новой лиги стал «Туфан Херируд», а действующим победителем является «Шахин Асмайе» из Кабула – самый титулованный клуб Афганистана новейшего времени.

Примерно через месяц в стране должен начаться новый сезон, но его проведение под угрозой срыва из-за политической ситуации в стране.

Скандал с участием президента федерации футбола Афганистана

В ноябре 2018 года в афганском футболе разразился крупный скандал. Бывший руководитель департамента женского футбола федерации Афганистана Халида Попат, бежавшая в Данию, рассказала, что игроки женской национальной команды, которым приходится играть в хиджабах, подвергались домогательствам и насилию, а также получали в свой адрес угрозы.

«Президент АФФ использовал свою власть, чтобы построить частное королевство внутри федерации футбола. Он бывший военачальник и создатель культуры насилия. Его охраняли вооруженные телохранители. В кабинете у него была отдельная спальня. Он загонял игроков в комнату, где подвергал их сексуальному насилию и избивал», — утверждала Попат.

Позже британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой также рассказало, что некоторые игроки женской сборной Афганистана становились жертвами насилия. Участие в этом принимали представители АФФ, включая главу организации Керамуудина Карима. Федерация опровергла обвинения, однако прокуратура Афганистана начала проверку по этому делу.

Спустя месяц Карима и ещё пятерых официальных лиц организации отстранили от работы в связи с обвинениями в домогательствах в отношении футболисток женской национальной команды. А в июле 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал решение ФИФА о пожизненной дисквалификации и штрафе размером в один миллион швейцарских франков (почти 80 млн рублей) в отношении бывшего президента федерации футбола Афганистана.

На процессе игроки женской сборной Афганистана давали показания из защищённого места, по телефону, используя голосовой скремблер для защиты своей личности.

Что будет с женской сборной Афганистана?

Теперь футбольные чиновники Афганистана опасаются, что режим талибов может наказать их за пропаганду женского футбола в стране.

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Фото: Paula Bronstein/Getty Images

Президент индийского футбольного клуба «Дели» и бывший региональный глава ФИФА Шаджи Прабхакаран рассказал в интервью Outlook India, что афганские чиновники и их семьи боятся за свою жизнь, так как они продвигали женский футбол в стране в течение последних семи лет.

«Талибан» контролирует Кабул, и ситуация очень мрачная. Аэропорт по-прежнему безопасен, но талибы скоро всё заблокируют», — сказал Прабхакаран.

В 2007 году Попат и её друзья сформировали первую национальную женскую футбольную команду Афганистана. Впоследствии Халида стала руководителем департамента женского футбола федерации Афганистана, но уже в 2012 году ей пришлось покинуть страну.

«Жизнь стала трудной. Мне угрожали смертью, запретили путешествовать и общаться с прессой. Они забрали моё уважение. Я ничего не могла поделать. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть свою страну.

При режиме талибов женщины не имели права ходить в школу, к врачу или на работу. Они были прикованы к своим домам. Поэтому мы начали играть в футбол, который был совершенно новым в нашей культуре, потому что спорт не рассматривался как что-то для женщин», — вспоминала Попат.

Теперь женский футбол в Афганистане могут снова запретить.

«Талибан» — запрещённая в России организация.