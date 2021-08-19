Тренер сборной России сам себе противоречит? Вызов Лунёва – ещё одно подтверждение

До сих пор остаются двоякие эмоции от назначения Валерия Карпина в сборную России. С одной стороны, радуют кое-какие кадровые решения по составу команды и желание нового главного тренера играть в смелый футбол. С другой, заставляют сомневаться в Карпине отсутствие у него трофеев и… кое-какие кадровые решения.

Мы уже писали, что происходящее сейчас в национальной команде напоминает сумбур. Неожиданно ушли после конфликта с испанским помощником Карпина два врача – Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Вместе с ними покинул сборную и её менеджер Евгений Савин. Теперь же, через два дня после объявления заявки на матчи квалификации ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой, состав из 31 футболиста вдруг дополняется ещё одним игроком – Андреем Лунёвым. Что мешало включить экс-зенитовца в изначальный список? Неожиданно выяснилось, что четырёх голкиперов команде мало?

Однако в ситуации с Лунёвым больше удивляет даже не его запоздалое включение в состав. Давайте вспомним, как Карпин объяснял невызов Артёма Дзюбы и Александра Соболева: игроки не в лучшей форме, не имеют стабильного места в основе клубной команды. Позиция обоснованная и понятная – главный тренер имеет на неё право. Хотя, например, Стивену Цуберу статус резервиста в «Айнтрахте» (лишь шесть матчей с первых минут в прошлом сезоне Бундеслиги) не помешал стать лучшим ассистентом Евро-2020.

И вот – вызван Лунёв. Сейчас Андрей твёрдый запасной в «Байере», а в последнем чемпионате России сыграл всего 12 матчей. Зато не приглашён Матвей Сафонов, который на выходных впервые в сезоне не попал в основу «Краснодара». Впрочем, за выбор голкиперов, по словам Карпина, отвечает Виталий Кафанов, поэтому вопрос тут сразу к двум тренерам сборной. Когда только был оглашён состав, Кафанов дал такой комментарий:

«Главных критериев два. Первый – игровая практика. Он пока не позволил пригласить Андрея Лунёва, которому я уже позвонил и извинился за то, что не удалось вызвать на этот раз, хотя это и значилось в планах. Второй – количество ошибок в этом сезоне, в особенности тех, которые повлияли на ход матча. То, что происходило раньше, все прошлые заслуги — не в счёт».

Сегодня после новости о приезде в сборную Лунёва тренер вратарей сказал пресс-службе национальной команды:

«РФС отправил приглашение в «Байер» для вызова Андрея Лунёва на сборы. Надеюсь, клуб отпустит его. Хочу посмотреть в работе как можно больше голкиперов, потому что на подготовку у нас будет очень мало времени. В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток. Подчеркну, Андрей будет одним из пяти, а не пятым. Только по результатам тренировок станет понятно, кто будет первым номером на сентябрьские матчи».

На взгляд со стороны, история странная. То Лунёв вне состава из-за отсутствия игровой практики, то он «один из пяти» претендентов на первый номер. Кстати, сам же Карпин объяснял выбор в пользу Маринато Гильерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова: «Возможно, кого-то не хватает. Но это вкусовщина. В списке есть Лантратов, Кержаков, Сафонов». Получается, с учётом Лунёва уже не семь человек в расширенном списке, а восемь. Правда, в другом интервью Карпин добавил: «Может, Сафонов только восьмой в списке». Значит, есть основания думать, что голкипер «Краснодара», которого ещё недавно называли будущим сборной России, действительно вне топ-7 по рейтингу Кафанова.

Если из легионеров приглашается Лунёв, то логично было бы посмотреть и на Станислава Крицюка. Он выступает в чемпионате Португалии, который на данный момент никак не ниже уровнем российского. «Жил Висенте» Крицюка стартовал с двух побед в Примейре, а наш голкипер выдал два «сухаря». В прошлом сезоне Станислав стал одним из лучших в португальской лиге по проценту отражённых ударов – 77%. Столько же было, например, у Одиссеаса Влаходимоса из «Бенфики».

Окей, голкиперы – особая каста. Кафанову виднее, кто лучше готов к выступлению за сборную России, а игра либо подтвердит, либо заставит скорректировать мнение тренера вратарей. Вернёмся к противоречию в словах Карпина. Тезис «хорошо играешь в клубе – вызываешься в национальную команду» в некоторых случаях опровергается самим главным тренером. Например, Дмитрий Чистяков не имеет стабильной практики в «Зените» – он сменщик Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого. Хотя тут решение Карпина более-менее объяснимо: он хорошо знает Чистякова, с которым работал в «Ростове», выбор центральных защитников в России, мягко говоря, невелик, а сам Дмитрий достаточно надёжно играл в тех матчах, когда ему давал шанс Сергей Семак.

Но Фёдор Кудряшов не участвовал в официальных матчах уже два месяца – с тех пор, как Россия проиграла на Евро-2020 Дании. Алексей Ионов совсем не впечатляет в «Краснодаре»: четыре игры в роли вингера и форварда, ноль голов и ноль голевых передач. Зелимхан Бакаев тоже не феерит в «Спартаке»: ноль результативных действий в шести матчах нового сезона. Чем их ситуации отличаются от ситуаций Дзюбы и Соболева?

Пока не хочется давить на Валерия Георгиевича из-за некоторых противоречий между его словами и кадровыми решениями. Он только начал работу и, возможно, ещё не совсем продумал какие-то вещи. В конце концов, что бы ни говорил новый тренер, это имеет значение только до первой игры. Потом оценивать Карпина как тренера сборной России будут по результату. Когда есть победы, любые решения тренера принимаются на ура.