В сборной России — сумбур и разборки. Кажется, там пока плохо выстроена работа

С приходом Валерия Карпина визуально для болельщика дела в сборной наладились. Новый тренер охотно отвечает на все вопросы (так, как это нравится болельщикам), новый тренер не вызвал в состав команды её экс-капитана Артёма Дзюбу (о чём мечтали многие фанаты), и наконец новый тренер заявил о желании привить сборной новый менталитет, при этом своим составом обозначив обновление команды. Вообще всё новое у болельщиков чаще всего ассоциируется с хорошим, особенно на фоне усталости и полного неприятия старых порядков. Но всё хорошо только на первый взгляд.

Эдуард Безуглов (в центре) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сегодня стало известно, что сборную покинут врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Безуглов проработал в команде девять лет, Бутовский — меньше, но в масштабах сборной России его точно можно назвать эпохальной фигурой — мало кто продержался так долго. И дело здесь не столько во времени, сколько в отношении с футболистами — Безуглов, находясь в команде в течение долгих лет, знал особенности всех игроков, с которыми работал. Уходит он (и его коллега Бутовский) из-за конфликта с тренером по физподготовке. Мы уже писали об этом подробно, но если изложить суть кратко: медицинскому штабу не понравилось, что в его работу активно вмешивался тренер по физподготовке, рассказывая, как надо лечить игроков.

После врачей сборную покинул и менеджер команды — Евгений Савин. Этот уход — ещё более странная вещь, так как Савин в том числе отвечал за организацию сборов команды, перелётов, грубо говоря — за её быт. А в понедельник Карпин на пресс-конференции заявил, что единственное, к чему у него нет вопросов — это к Новогорску (там сборной предстоит готовиться к играм). Также, по нашей информации, национальную команду покинут и несколько безопасников.

Эдуард Безуглов, Михаил Бутовский и Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С одной стороны, это личное дело Карпина, с кем ему работать. Он может быть недоволен Савиным, доверять знакомому тренеру по физподготовке и не доверять Безуглову. В конце концов, именно ему отвечать за результат. Но с другой — есть вопрос в подходе организации работы в целом: начиная от назначения Карпина, всё происходящее вокруг сборной кажется сумбуром.

Карпина назначали в панике — у РФС не получилось договориться с немцем Кунцем и вернулись к кандидатуре тренера «Ростова». И не просто вернулись, а согласились на совмещение постов в сборной и клубе. Нужно говорить спасибо Карпину и «Ростову», что сейчас совмещения нет — иначе всё было бы совсем плохо (о чём можно судить хотя бы со слов Карпина, который заявлял, что при совмещении уделять работе тренера сборной он мог бы только 50% своего времени). Сейчас в ситуации, похожей на панику, сборной нужно найти замену врачу, который работал там девять лет. И всё это — за две недели до важнейшего матча отбора к ЧМ со сборной Хорватии.

Сергей Рыжиков и Евгений Савин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Странно, что от РФС нет никакой официальной информации о произошедшем. После того как об уходе Безуглова и Бутовского из сборной, а также о его причинах сообщили журналисты, прошло уже больше двух часов (на момент публикации статьи в РФС до сих пор не прокомментировали ситуацию). Официально неизвестно, есть ли замена врачам команды (а ведь врач — важнейшая должность в сборной). Решить эту проблему мог бы пресс-атташе команды, но вот что удивительно: после ухода Игоря Владимирова — предыдущего человека на этой должности (он том, что он покидает сборную, стало известно ещё 2 августа) нового так и не назначили. В итоге всю информацию о перестановках в команде болельщики узнают от журналистов, а не от самой организации.

Кажется, пока работа в сборной выстроена плохо. Хочется верить, что на поле эти проблемы не перенесутся.