Головину показали прямую красную карточку! Кажется, судья ошибся

В 3-м туре Лиги 1 «Монако» Александра Головина принимал «Ланс». Команда Нико Ковача жаждала одержать первую победу в новом сезоне чемпионата Франции, но удача вновь отвернулась от монегасков. Головин мог провести весь матч, однако в концовке игры был удалён с поля после прямой красной карточки.

Игра на стадионе «Луи II» началась довольно спокойно. Но на 17-й минуте вратарь «Монако» Нюбель чуть не привёз гол в свои ворота. Немец заигрался в штрафной, а мяч отскочил к Ганаго, который головой направил его рядом со штангой.

В конце первого тайма монегаски были близки к тому, чтобы открыть счёт. Жан Лукас сделал проникающий пас низом, но Диоп, вырвавшись один на один, умудрился запутаться в собственных ногах. В результате на перерыв команды ушли при нулевом счёте.

Вторая половина встречи получилась довольно насыщенной. На 52-й минуте нападающий «Ланса» Ганаго добился своего и открыл счёт после ошибки Павловича. Но через десять минут гости неожиданно остались в меньшинстве. Полузащитник «Ланса» Шейк Умар Дукур шипами наступил на ногу Диатта, и главный арбитр Жереми Пиньяр показал ему прямую красную карточку, отправив малийца в раздевалку.

«Монако» активизировался, побежал отыгрываться, а «Ланс» вынужденно сел в оборону. Ковач произвёл четыре замены, при этом Головина с поля решил не убирать. Александр до последнего пытался помочь своей команде, но в итоге ушёл с поля раньше остальных.

На 86-й минуте россиянин неудачно обработал мяч, а потом, пытаясь его отобрать, въехал в ногу нападающему «Ланса» Банза. Пиньяр посчитал, что этот фол достоин красной карточки, и удалил с поля нашего полузащитника. Кажется, судья ошибся. Александр не ударил Банза шипами в голень, его нога в момент контакта была согнута, поэтому достаточно было ограничиться «горчичником».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

На пятой компенсированной минуте футболист «Монако» Энрике ошибся на своей половине поля и «Ланс» забил второй гол. Полузащитник Франковски вышел один на один с Нюбелем, но отдал пас на Банза, который установил окончательный счёт.

Монегаски пока так и не могут выиграть в новом сезоне Лиги 1. После домашней ничьей с «Нантом» (1:1) и поражения от «Лорьяна» (0:1) на выезде «Монако» терпит ещё одно фиаско — теперь на родном стадионе «Луи II». Головин заработает дисквалификацию в Лиге 1, но в ближайшей игре Лиги чемпионов с «Шахтёром» наш полузащитник сыграет.

Два поражения и одна ничья на старте сезона Лиги 1 отбрасывают «Монако» на 17-ю строчку в таблице. Если чёрная полоса у монегасков продолжится, то Ковач совсем скоро может лишиться работы.