Клубы не хотят отменять лимит на легионеров? Итоги совещания РПЛ

Сегодня, 23 августа, прошло совещание клубов РПЛ. На встрече рассматривались два основных вопроса — изменение лимита на легионеров и формат проведения турнира. По сообщениям коллег из «РБ Спорт», большинство клубов выступили за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров.

После совещания «Чемпионат» связался с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым. По его словам, если лимит и будет изменён, то через определённое время.

«Мы поговорили: каждый высказал своё мнение, — сообщил Газизов. — Все понимают, что сейчас надо ещё поработать при нынешнем лимите, но со временем переходить на другие форматы. «10+15»? Понятно, что это не сейчас. Мы же не можем принять, а в следующем году отменить — это неправильно. Большинство клубов за рациональное зерно, но ещё год-два надо поработать при нынешнем лимите. За это время приготовить нормальный переход».

Что мы узнали из спича гендира? Клубы уверены, что в ближайшие год-два изменений по лимиту быть не должно. При этом не совсем понятно, будет ли полная отмена лимита, о которой ранее говорил глава РФС Александр Дюков. Если верить всё тому же «РБ», лишь один клуб высказался за полную отмену — им оказался казанский «Рубин». Большинство клубов высказались за формат «10+15». Кстати, пару лет назад исполком уже голосовал за подобный вариант, правда, после слов Алексея Миллера и Виталия Мутко решение откатили.

На собрании обсуждали и будущий формат проведения Премьер-Лиги. Все же помнят варианты от голландцев? Если нет, то прочтите текст коллеги Куимовой.

По всей видимости, боссы российских клубов не впечатлились проектом. Вот что сказал Газизов по этому поводу.

«Большинство клубов выступили за гладкий чемпионат. Аргумент простой — спортивный принцип больше превалирует как раз в таком формате, где каждый сыграет с каждым, а случайности будет меньше. Да и экономически многое нас не устроило».

Ещё одна интересная тема, которая обсуждалась на собрании, — тариф для выкупа легионерских мест. Один из клубов предложил установить так называемый тариф, по которому можно будет выкупить место легионеров. Это значит, что клуб, который хочет заявить иностранца, может выкупить одно или несколько мест у другой команды, которая такой потребности не испытывает. Конечно, мы не не могли не спросить об этом у Газизова.

«Я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении. Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров — остаётся восемь — но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту. Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

31 августа соберётся совет правления РПЛ, но уже без клубов. Есть вероятность, что нововведения примут до наступления осени.