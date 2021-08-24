Карьеру звезды «МЮ» сломали травмы и фастфуд. Теперь Андерсона обвиняют в краже 5,5 млн

«Он играет просто потрясающе. В этом парне определённо есть нечто особенное», – с такими словами сэр Алекс Фергюсон в мае 2007-го подписывал Андерсона из «Порту» за € 32 млн. Во второй половине нулевых Андерсон считался главным талантом в мировом футболе, но сам испортил свою карьеру. Теперь бразильца обвиняют в краже € 5,5 млн.

Как всё начиналось в «МЮ»: победа в ЛЧ и статус любимца

В 2005 году Андерсона приметил Мартин Фергюсон, брат Алекса Фергюсона, который в то время работал скаутом в «МЮ» и колесил по миру в поисках молодых талантов. 17-летний бразилец только перебрался из «Гремио» в «Порту» и моментально заявил о себе. В своей автобиографии сэр Алекс написал: «Я отправил Мартина детально следить за Андерсоном в каждой игре в течение четырёх или пяти месяцев. По итогам Мартин сказал: «Алекс, он лучше, чем Руни». Через два года Андерсон оказался в Манчестере, хотя за ним следили «Барселона», «Челси» и «Арсенал».

В «Юнайтед» бразилец выбил футболку с восьмым номером, что было явным подтверждением веры клуба в 19-летнего паренька. Ключевой момент произошёл в финале Лиги чемпионов — 2008 с «Челси». За считанные секунды до конца дополнительного времени Фергюсон выпустил Андерсона вместо Уэса Брауна под серию послематчевых пенальти. За полузащитника лично поручился Райан Гиггз, который заявил: молодой бразилец обладает необходимым хладнокровием. Андерсон не подвёл и мощнейшим ударом прошил Петра Чеха. «МЮ» забрал третий трофей ЛЧ в истории.

Андерсон стал любимцем местной публики из-за дерзкого стиля: регулярно демонстрировал свои скиллы и развлекал фанатов техникой. Помимо дриблинга и пластики, он отличался качественным пониманием игры, работоспособностью и шикарным средним пасом.

В конце 2008-го бразилец забрал награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту по итогам года в Европе. Чтобы понять реальный уровень Андерсона в тот период, просто взгляните, кто получал этот приз до него: Лионель Месси, Сеск Фабрегас и Серхио Агуэро.

Плюс в начале 2009-го глава маркетинговой службы аdidas Жослан Робио заявил, что Андерсон в ближайшем будущем может стать лицом компании: «Сейчас лицом аdidas является полузащитник «Милана» Кака. Через несколько лет лицом аdidas должен стать более молодой футболист. На мой взгляд, у нападающего «Лиона» Карима Бензема есть очень хорошие шансы. Впрочем, не стоит также сбрасывать со счетов хавбека «Манчестер Юнайтед» Андерсона и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси».

У Андерсона было всё, чтобы запрыгнуть в список лучших полузащитников мира, но первые два сезона так и остались самыми яркими в его карьере.

Что помешало Андерсону реализовать потенциал?

Уже через два года у Андерсона начались проблемы с физической формой, а позже он получил несколько серьёзных травм. Бразилец закопал свой талант из-за собственной глупости: фастфуд, трудный характер и отношение к делу мешали футболу.

«Андерсон был типичным игроком с бразильским менталитетом. Ему нравилось чеканить мяч или проделывать невероятные финты, но в то же время он совершенно забывал про необходимость следить за своим весом. Возможно, именно из-за таких, с его точки зрения, мелочей в отношении к делу Андерсон очень подолгу восстанавливался от травм», – рассказывал позже Майкл Оуэн.

Такого же мнения был и бывший партнёр бразильца Рафаэль: «Когда мы вместе ехали куда-нибудь на машине и проезжали «Макдоналдс», Андерсон тут же орал: «Макдоналдс!», «Макдоналдс!». И мы заезжали за едой. Когда он не тренировался, то злоупотреблял фастфудом и моментально набирал лишний вес. Это только усугубляло ситуацию. Если бы он вёл себя профессионально, то мог бы избежать ряда травм и стать лучшим в мире».

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В 2010-м у Фергюсона и Андерсона произошла ссора: футболист улетал в Бразилию без разрешения тренера, за что был оштрафован на £ 80 тысяч. Ходили слухи, что Фергюсон планировал сослать Андерсона в аренду в «Лион» – он впервые усомнился в профессионализме полузащитника. Через месяц Андерсон порвал кресты и выбыл до конца сезона. Во время реабилитации он отправился в Португалию, где попал в аварию в 7 утра, когда возвращался на своей Audi R8 из ночного клуба. Этим он ещё больше разозлил Фергюсона.

Андерсон восстанавливался после повреждений, но тут же возвращался в лазарет с рецидивами. За 8 сезонов в Манчестере он наскрёб всего 105 матчей.

Однако полузащитник не сильно-то и грустит: «Что бы я изменил в своей футбольной карьере? Убрал бы из неё травмы. Кроме них я не жалею ни о чём. Мне посчастливилось играть в «Манчестер Юнайтед», и я люблю эту команду. Я могу сказать своим детям, что четырежды выигрывал Премьер-лигу. Что ещё нужно для счастья?»

К затуханию Андерсона приложил руку и лично Фергюсон: в «Гремио» и «Порту» футболист играл атакующего полузащитника, обладая нужными качествами для этой роли. Но в «МЮ» Фергюсон заставил его играть глубже. В перспективе тренер хотел заменить Андерсоном стареющего Пола Скоулза. Фергюсон выдернул бразильца из зоны комфорта и лишил того возможности играть на максимуме. Андерсон не справился с новым амплуа.

После «МЮ» он не закрепился во второсортных командах, а теперь его обвиняют в краже € 5,5 млн

В 2015-м Андерсон вернулся в родную Бразилию, где до 2018 года пылил в «Интернасьонале» и «Куритибе». С обоими клубами полузащитник вылетал из вышки. Следом был «Адана Демирспор» из второй турецкой лиги, где за полтора сезона Андерсон провёл всего 12 поединков. Перейти туда ему посоветовали Пепе и Куарежма. Но в клубе Андерсон играл без энтузиазма. Плюс он всё ещё страдал от избыточного веса. Такой непрофессионализм не сочетается с тем фактом, что он был самым высокооплачиваемым игроком чемпионата.

В сентябре 2019-го 31-летний Андерсон объявил о завершении карьеры, но президент «Адана Демирспор» Мурат Санчак оставил его в структуре клуба. Бразилец до сих пор занимает должность ассистента главного тренера: «Андерсон продуктивно провёл предсезонную подготовку, но не прошёл в основной состав «Адана Демирспор». В дальнейшем Андерсон продолжит работать на благо клуба».

На днях в бразильских СМИ взорвалась бомба: Андерсон обвиняется в участии в ОПГ, укравшей € 5,5 млн и отмывшей их через криптовалюту. Обвинения касаются преступления, совершённого ещё в 2020 году.



Предполагается, что преступная группировка, в которую входил Андерсон, обошла систему цифровой безопасности банка Santander и украла эту сумму у металлургической компании. После кражи деньги были размещены на 11 банковских счетах в четырёх штатах Бразилии, а затем отмыты путём покупки криптовалюты как внутри страны, так и за рубежом.

Адвокат Андерсона отрицает причастность бразильца: «Нас ещё не вызывали в суд, сейчас трудно говорить конкретно. Ведётся расследование, Андерсон знает об этом. Он докажет, что был жертвой, а не участником. Это его позиция».

У Андерсона заблокировали активы. В настоящий момент он находится в Турции и не может покинуть страну из-за угрозы ареста.