Истерика и отчаяние. «Спартак» возвращается в военный режим

«Спартак» действительно самый громкий клуб страны, потому что после очередного поражения не бывает полярных мыслей: «всё равно», «снова проиграли, ничего интересного» или «мы в глубоком кризисе». Каждое новое поражение или каждый новый матч с невнятным футболом вдохновляет болельщиков на истерику, а футболистов — на оправдания.

Жиго мягко отвечает фанату, который призывает его убраться во Францию. Промес просит фанатов: «Обещаю вам, мы выйдем из этой ситуации». А главный тренер Витория включает военную терминологию: «Я борец по натуре — просто так не сдамся».



Вот и получается, что «Спартак», в том числе силами обещающих побеждать игроков и перешедшего на армейский язык тренера, возвращается в военный режим.

Причины поражений до болельщиков не доносятся. Игроки в полном составе подходят к пустующей трибуне (общение на расстоянии), но просят, чтобы их не выпускали через общий выход, где фанаты будут ближе и с ними придётся разговаривать. Футболисты опустили голову и признали, что всё ужасно.



Именно от их признания, которое не даёт уверенности в себе, а не от голых результатов за клуб может стать страшно.

Ведь «Спартак» проваливается с каждым туром, а определить глубину пропасти вам помогут факты ниже.

Восемь матчей «Спартака» при Руе Витории – пять поражений.

В последнем матче за 12 минут пропустили два гола от «Сочи» и дома проиграли 1:2.

Победы – только над новичком лиги «Крыльями» и «Уралом», у которого одно очко в пяти матчах.

У Соболева – единственный гол с пенальти. У Ларссона – ноль голевых действий.

Семь очков после шести туров – хуже у «Спартака» было только в 2003 году, когда завершили сезон на 10-м месте.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ни в одном из официальных матчей «Спартак» не забивал больше одного гола, так что у кого-то появляется ностальгия по игре команды на предсезонном Кубке, где, по словам Витории, «забивали кучу голов».

«Но потом случилось что-то, что сломало эту ситуацию, – слова Витории на пресс-конференции звучат менее уверенно. – Может быть, не хватает какого-то духа».

Над «Спартаком» настолько мрачно, что Рианчо провозглашает: «Дайте Витории поработать». А Хабиб говорит, что команде поможет только Романцев.

Фанаты уходят до того, как к ним подходит команда, и скандируют гадости про владельца команды и его жену.

Достаточно ли этого для увольнения тренера и запуска нового сезона сериала со стабильно кольцевой композицией — вопрос.



Достаточно ли этого, чтобы все вокруг отчаялись, — не вопрос, если речь про «Спартак».