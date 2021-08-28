«Черышев будет номером один». Иностранные болельщики в восторге от игры россиянина

27 августа в матче 3-го тура чемпионата Испании «Валенсия» Дениса Черышева принимала на родной «Месталье» «Алавес». Команда Хосе Бордаласа неплохо начала сезон в Примере, а теперь одержала очередную победу не без участия российского полузащитника. Рассказываем, чем отметился Черышев в матче с «Алавесом».
Голевая передача и разгромная победа
«Валенсия» не стала осторожничать, а сразу же пошла вперёд. Уже на третьей минуте Черышев с левого фланга прострелил к воротам, где Васс переправил мяч в касание в сетку — 1:0. Таким образом, ассист на датского полузащитника стал первым результативным действием 30-летнего россиянина в этом сезоне.
Под самый перерыв «Валенсия» удвоила преимущество в счёте после гола Карлоса Солера, который забил шикарнейшим ударом пяткой в падении!
А на 60-й минуте Гонсалу Гедеш довел счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.
Прямо перед финальным свистком Бордалас решил заменить Черышева, вместо которого вышел Хесус Васкес. По информации WhoScored, помимо ассиста, Денис сделал 37 касаний в игре, выиграл два верховых единоборства, а также отдал 63,6% точных передач.
Реакция соцсетей
Болельщики «Валенсии» остались довольны игрой россиянина, расхваливая его после матча в «Твиттере». Они в восторге от игры нашего полузащитника.
«Лучший матч Черышева со времен ЧМ-2018, хотя это было не так уж и сложно».
«Разве это не лучший Черышев? В последний раз я видел, как он так хорошо играет, в его первом сезоне за «Вильярреал».
«Очень шокирован тем, какой тонкий и стройный Черышев, я не помню, чтобы он в последний раз играл все 90 минут и так регулярно отрабатывал до конца».
«Черышев продолжает играть, а я думал, что он на пенсии… ЭТО НЕ ЮМОР».
Перед началом сезона ходили слухи, что россиянина могут продать, но теперь он точно останется в «Валенсии».
«Черышев отыграл почти 260 минут в трёх матчах чемпионата и был эффективен в атаке и особенно в защите. Что ж, я думаю, что это совершенно несправедливо, когда люди называют его имя вместе с Собриньо, Джейсоном Мурильо, Дьякаби, которые должны покинуть клуб как можно скорее».
«Черышев будет номером один. Смотрите».
Некоторые отметили, как преобразилась вся «Валенсия» с приходом на пост главного тренера Хосе Бордаласа.
«Даже Черышев кажется другим после того, как Бордалас пришёл в «Валенсию». Хорошая игра от россиянина».
«Бордалас добился этого:
— Черышев похож на футболиста.
— Смотрим на игру Васса, не желая отрывать глаза.
— Солер восстановил свой уровень.
— Гедеш снова вселяет надежду».
Напомним, «Валенсия» продлила беспроигрышную серию в Примере — две победы и ничья. «Алавес», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем туре клуб Черышева сыграет с «Осасуной».
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