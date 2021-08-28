От трансфера Роналду «МЮ» может стать только хуже. И вот почему

Летнее трансферное окно 2021 года — официально лучшее в истории. Такого количества крутых сделок не было никогда. Глыбы, сравнимые с Месси и Роналду, никогда не меняли клубы за несколько дней. Лео вообще не менял, но сейчас не об этом.

Покупка «МЮ» Криштиану Роналду — это не футбольный трансфер. Маркетинговый. Экономический. Бомбезный. Трансфер как пиар-ход. Эту сделку можно описать как угодно, но не с точки зрения футбола.



Ещё вечером 26 августа и утром 27 августа медиа утверждали, что Криштиану сменит «Ювентус» на «Манчестер Сити». И в этом переходе прослеживалась логика. Линий для обоснования было даже несколько. Во-первых, Кришу могло захотеться нового вызова. Во-вторых, у «Сити» образовалась проблема с центром атаки. Габи Жезус, помимо того, что не тянет, запросился на левый край. Криш идеально вписывался на позицию столба, но не входил в планы Пепа Гвардиолы. Испанский тренер уже сталкивался с похожей ситуацией. В 2009-м в Каталонию привезли Златана Ибрагимовича, страйкера экстра-класса и элитного завершителя атак. Гвардиола отказался от него. И не решился ломать отстроенную структуру «Сити» сейчас. Третья причина, почему именно «Сити» мог провернуть трансфер португальца — желание арабских шейхов перекрыть в медиаполе переход Лионеля Месси катарцам. Опять не получилось.

«Манчестер Юнайтед» во всей этой истории появился на горизонте буквально за несколько часов до официального объявления. Ни один из топ-инсайдеров не сообщал, что в клубе хотят провернуть грандиозный камбэк. В начале лета клуб задумывался о великом возвращении, но в Турине дали понять, что не намерены отдавать португальца. В ответ на чёткую позицию «Ювентуса» «Юнайтед» выгрыз у «Боруссии» Джейдона Санчо, а потом Криш внезапно оказался доступен.

Не хочется в это верить, но менеджеры красной части Манчестера, возможно, просто поддались инстинктам. Взяли то, что очень сильно блестело и осталось без владельца. Иными словами, поддались воздействию ажиотажа. Объяснить по-другому покупку 36-летнего страйкера не получается. Конечно, «МЮ» соберёт сотни тысяч, а то и миллионы лайков в соцсетях. Безусловно, продаст десятки тысяч маек, потому что ностальгия и потому что Криштиану Роналду. Очень вероятно, что на Криша клюнут новые спонсоры, а клуб ещё больше увеличит выручку по коммерческому направлению.



А вот с футбольной стороны всё не так очевидно. Помимо перегруженности атакующей линии манкунианцев (на 3-4-е позиции в атаке после перехода Роналду будут претендовать 11 человек), встаёт вопрос долгосрочного планирования. Средний возраст «МЮ» до сделки по Роналду — 26 лет. После камбэка португальца статистически станет чуть больше, но путёвку в старт потеряет кто-то из молодых талантов. Они же на ближайшие два года не смогут претендовать на лидерский статус. Ни Рашфорд, который всё-таки решился на операцию, ни пришедший в клуб летом Санчо, ни Гринвуд, ради прогресса которого несколько лет назад избавились от Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. Криштиану Роналду — это ставка на краткосрочный эффект, но даже его трудно оценить. Если «МЮ» возьмёт АПЛ, но не возьмёт ЛЧ — это успех? А если наоборот? А если не возьмёт вообще ничего? Последний вариант пока что смотрится наиболее логично.

Криша подписали за четыре дня до закрытия трансферного окна — ни о каком встраивании его в командную игру через тренировочный процесс говорить не приходится. Уле-Гуннару Сульшеру придётся искать новый тактический облик и реализовывать его через игры. Это грозит сложностями и потерянными очками.



Помимо этого, покупка Криша открывает двери на выход, например, Антони Марсьялю. Значит, «МЮ» автоматически признаёт трансферный провал стоимостью € 60 млн. Говорят, что, скорее всего, клуб покинет Джесси Лингард — тоже ничего хорошего. Воспитанник, сгонявший в аренду в «Вест Хэм», гениально отыграл остаток сезона-2020/2021 и рассчитывал на борьбу за основу.

А ещё нужно помнить о психологии Криша, которая в последнее время стала отравляющей. Можно вспомнить брошенную капитанскую повязку с Сербией или эгоцентризм в «Юве», который прибил команду ещё на стадии 1/8 финала ЛЧ. Кто-то в клубе точно останется недоволен сделкой, хотя на старте возможность сыграть с Роналду представляется особенным шансом для каждого.

Ещё одна проблема, что начать внедрять Криштиану в состав сразу же не получится. Во-первых, он ещё не прошёл медобследование и прочие трансферные формальности. Во-вторых, сразу после третьего тура АПЛ лига уйдёт на международную паузу, а Криш, конечно же, уедет отрываться от Али Даеи в исторической гонке бомбардиров.



Но главный минус от перехода Криша — плевок в стратегию. «МЮ» отказался от планомерного сбора состава и закрывания конкретных позиций. Ради пары сезонов Роналду на высшем уровне клуб, возможно, заблокировал дорогу в основу некоторым воспитанникам. Манкам очень повезет, если это не сломает коллектив вокруг, а талантливые парни не разбегутся по другим клубам. Так когда-то было в «Барселоне», когда из-за Лионеля Месси не появилось шансов у Бояна, Деулофеу и других выпускников Ла Масии. Теперь аналогичное грозит парням из Манчестера.



Конечно, круто осознавать, что мы получили ещё один гиперсюжет на несколько сезонов вперёд, а футбол в очередной раз нас удивил. Вот только осознанности и логичности, к которой так тяготеет современный мир, в этом трансфере маловато.