Смолов внезапно стал лучшим форвардом России. Что с ним случилось?

Прошло около месяца с тех пор, как Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России, и шесть дней с момента объявления состава нашей национальной команды на матчи квалификации ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Неизвестно, в какую из этих дат Смолов получил сигнал от Карпина – Фёдор, ты снова можешь стать основным форвардом сборной. Но факт в том, что нападающий «Локомотива» стабильно забивает с самого начала нынешнего чемпионата, а сегодня вообще выдал свой самый результативный матч сезона.

Давно мы не видели настолько заряженного эмоционально и подготовленного Смолова. Пожалуй, с 2017-го, когда Фёдор, будучи игроком «Краснодара», второй год подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России и оформил дубль в матче за национальную команду в ворота Испании. Несомненно, нападающий был очень мотивирован и в первой половине 2020-го, когда он ушёл в аренду в «Сельту», но тогда состояние Смолова оставляло желать лучшего. Поэтому в Примере он не потянул, несмотря на голы «Реалу» и «Барселоне». По крайней мере, в это больше хочется верить, нежели в то, что Фёдор просто не способен стабильно выступать на уровне топ-лиги, а не взрываться яркими вспышками.

Сейчас Смолов – лучший бомбардир РПЛ с пятью голами в пяти матчах. В первом туре он забил «Арсеналу», выцарапав мяч в штрафной в жёстком единоборстве и пробив в ближний угол. Во втором туре огорчил в дерби ЦСКА: после подачи углового почувствовал, куда пойдёт скидка, и нанёс удар в касание из пределов вратарской. Потом поразить ворота «Уфы» не получилось, зато в 4-м туре от Смолова досталось чемпиону – «Зениту». Да, Фёдор забил с пенальти, однако заслужил похвалу за то, что не дрогнул в самый напряжённый момент в концовке встречи и уверенно реализовал 11-метровый.

В пятом туре исход матча «Локомотива» с «Краснодаром» решил дубль Смолова. Особенно классно нападающий сыграл в эпизоде с первым голом, когда разогнал контратаку и сам же завершил её выстрелом из-под защитника в дальний угол. Попал с бильярдной точностью – рикошетом от штанги.

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Со вторым голом Фёдору было попроще. Рифат Жемалетдинов вывел его один на один с голкипером Матвеем Сафоновым в ещё одной идеально организованной контратаке (и как только Марко Николич это придумывает?!) железнодорожников. Смолов имел время и подумать, и исполнить.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

О том, что Смолов мотивирован, как на пике карьеры, можно судить по деталям. Он, кажется, прибавил в движении и вовлечённости в игру. Если сравнивать статистику нападающего в прошлом и нынешнем сезонах РПЛ, окажется, что у него немного выросло и общее количество технико-тактических действий, и процент успеха. Фёдор, как ни странно, даже в створ стал попадать чаще при одинаковом количестве ударов – 1,99 попадания против 1,13 в предыдущем чемпионате (и это цифры ещё до матча с «Краснодаром», после которого статистика Смолова улучшилась).

Что же случилось с Фёдором? Похоже, дело действительно в смене фигур в сборной России. При Станиславе Черчесове карьера игрока «Локомотива» в национальной команде фактически закончилась. Предыдущий тренер тоже ведь сначала ставил на Смолова, но нападающий не оправдал доверия ни на Кубке конфедераций 2017 года, ни на домашнем ЧМ-2018. Тогда он объективно проиграл конкуренцию Артёму Дзюбе. А постом в «Инстаграме» перед Евро-2020 Фёдор сам себе закрыл дорогу в сборную при Черчесове.

Другой важный момент для Смолова – невызов Дзюбы. Кажется, присутствие в национальной команде её бывшего капитана подавляло нападающего «Локомотива». В два форварда Черчесов, как Сергей Семак в «Зените», не играл, а авторитет Артёма после ЧМ-2018 вырос настолько, что Фёдор не хуже болельщиков понимал: он ни при каких условиях не сможет выдавить из основы Дзюбу. У Карпина Смолов изначально в лучшей стартовой позиции.

Под игру на скорости Смолов подходит больше. Наверное, от него уже не стоит ждать таких сумасшедших рывков, как в 2014-м, когда Фёдор мог убежать с центра поля к воротам ЦСКА, обыграть Сергея Игнашевича и забить Игорю Акинфееву. Тем не менее мастерство не потеряно. Когда есть класс и горят глаза, есть шанс вернуться на высокий уровень и после тридцати. Собственно, это и доказывает в новом сезоне снайпер железнодорожников. Что-то подсказывает: Карпин, посетив матч «Локомотив» – «Краснодар», окончательно определился с первым номером в атаке.