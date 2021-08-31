Концерт в честь Крыма и Кубок Госдумы. Почему в «Лужниках» почти не играют в футбол?

Футбол возвращается на большую спортивную арену «Лужники» – 1 сентября наша сборная сыграет на главном стадионе России с хорватами. Последний матч там состоялся в июне (депутаты вместе с бывшими футболистами во второй раз разыграли Кубок Госдумы), а последнее масштабное мероприятие проводилось весной — празднование седьмой годовщины присоединения Крыма к России с шумным концертом поп-звёзд и выступлением Владимира Путина. Вот и всё, чем жил стадион за последний год.

Не так уж богато для арены, обслуживание которой вряд ли сравнится с какой-либо другой в России.

Небольшой экскурс в историю – для понимания, в какой момент спортивный комплекс со всеми сооружениями, включая стадион, стал собственностью Москвы и во сколько обошлась реконструкция стадиона.

В апреле 2011 года мэр столицы Сергей Собянин, пришедший на смену Юрию Лужкову, заявил, что «Лужники» должны принадлежать Москве. К тому моменту 58,61% акций спортивного комплекса были под контролем семьи Владимира Алёшина, 2,2% – у троих членов его команды, а мэрии Москвы принадлежало 24,99%. Спустя месяц московские власти решились выкупить 22,5% акций Алёшина за € 10 млн наличными, и сделка в итоге состоялась. А чтобы достичь поставленной цели («вернуть «Лужники» москвичам»), город позднее принял решение о допэмиссии акций спортивного комплекса, что сильно размывало долю Алёшина. Бывший управленец и владелец пытался судиться, но безуспешно – судьи вставали на сторону Москвы, поэтому довольно скоро «Лужники» перешли в муниципальную собственность. Как и хотел Собянин.

В 2014-м началась реконструкция стадиона к чемпионату мира, которую успешно завершили в 2017 году. Данные о её стоимости неоднократно менялись: сперва сообщалось, что консультанты оценили строительство в 22,47 млрд рублей, но спустя два года власти объявили конкурс с начальной ценой чуть больше 20 млрд рублей. При этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов тогда оценил реконструкцию в 25 млрд рублей. Когда строительные работы были завершены, руководитель департамента Москвы Андрей Бокарёв назвал сумму в 26,6 млрд рублей, тогда как Сергей Собянин говорил про 24 млрд руб, отмечая, что стадион стал самой дешёвой ареной в мире такого рода.

После чемпионата мира на сайте mos.ru была опубликована статья, в которой гордо сообщалось: «Всего за месяц ЧМ-2018 болельщики оставили в городском бюджете 14,8 миллиарда рублей. Только благодаря этому более чем на 50% окупилась реконструкция «Лужников». Оставшиеся 50% вложений стадион окупит концертами, фестивалями и массовыми шоу. Планируется, что каждый год «Лужники» будут посещать пять миллионов туристов».

Чем жили «Лужники» после чемпионата мира

Список не такой уж длинный.

2018 год

концерт в честь Дня строителя (около 60 тысяч зрителей, бесплатные билеты);

концерт Imagine Dragons (55 тысяч человек);

матчи ЦСКА в Лиге чемпионов («Реал», «Рома» и «Виктория» – всего 189 156 человек).

2019 год

концерты Bon Jovi (около 45 тысяч), Muse (около 50 тысяч), Metallica (65 тысяч человек) и Rammstein (около 65 тысяч человек);

матч Россия — Шотландия (60 тысяч человек).

2020 год

Кубок Госдумы (без зрителей).

2021 год

концерт в честь семилетия присоединения Крыма (сообщалось, что посещаемость была 50% от вместимости, но, по сообщениям многих СМИ, трибуны были заняты почти полностью; билеты были бесплатные);

тренировки «Локомотива», пока идёт реконструкция базы в Баковке;

онлайн-концерт «Би-2» при пустых трибунах.

Также на арене проводятся экскурсионные программы, детские праздники-квесты и даже свадьбы – заказать регистрацию на арене можно через портал mos.ru. Все развлечения доступны ежедневно по предварительной заявке, если, конечно, на арене в этот день нет других мероприятий или подготовки к ним.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Деньги «Лужников»

Заместитель гендиректора комплекса Эдуард Зернин в 2018 году говорил, что расходы на эксплуатацию стадиона составляют порядка 1,2 млрд рублей.

«Эта сумма действительно большая. Наша коммерческая цель — выйти на операционную самоокупаемость, это достижимая задача, шанс объективно есть. Стадион – это не только поле и трибуны, есть масса подтрибунных помещений, которые тоже могут приносить доход. Все мероприятия, проходящие на стадионе, формируют положительный финансовый поток», – сказал Зернин.

Согласно финансовой отчётности, в 2018 году выручка БСА «Лужники» составила 6,9 млрд рублей (прибыль 86 млн), в 2019-м – упала до 6,5 млрд (при этом прибыль выросла до 119 млн, так как это был самый удачный год с точки зрения мероприятий за всё время после ЧМ), в 2020-м – рухнула до 1,9 млрд (а прибыль – до 41 млн руб).

Стоимость аренды стадиона под матч или любое другое мероприятие варьируется в зависимости от пожеланий заказчика – в договоре прописывается очень много нюансов, которые могут как повысить, так и понизить финальную стоимость. Например, при проведении концерта закладываются дни на монтаж сцены, в которые закрываются экскурсионные программы, и вполне вероятно, что организаторы выкупают слоты, чтобы стадион не терял прибыль по этой статье. Сборы с билетов также прописываются в каждом случае: бывает, что «Лужники» выступают как билетный агрегатор, за счёт чего получают процент, а бывает, что заказчик сам занимается реализацией билетной программы.

По сообщениям нашего источника, аренда стадиона на один футбольный матч обходится примерно в 15 млн рублей. Но на матч с Хорватией РФС добился скидки – из-за того, что трибуны будут заполнены не полностью. В любом случае для почти всё время пустующих «Лужников» это уже серьёзное подспорье.