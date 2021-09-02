Итоги летнего окна в Англии. Больше всех потратил худший сейчас клуб лиги — «Арсенал»

В Англии захлопнулось трансферное окно. Клубы Премьер-лиги суммарно потратили € 1,19 млрд на 103 перманентные сделки – самый низкий показатель за последние шесть лет. Пик был в 2017-м – € 1,73 млрд. Год назад клубы английской «вышки» выложили 1,52 млрд. Пандемия ожидаемо сократила бюджеты клубов.

Больше всех потратил худший сейчас клуб АПЛ «Арсенал» – лондонцы заплатили € 182,53 млн за шестерых футболистов. Следом идут «Манчестер Юнайтед» (155,6 млн) и «Манчестер Сити» (117 млн). В первой пятёрке ещё «Челси» и «Астон Вилла», у которых 113,5 и 108 млн соответственно.

Самые дорогие трансферы Премьер-лиги:

Джек Грилиш , 117 млн евро, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»;

, 117 млн евро, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»; Ромелу Лукаку , 113,5 млн, из «Интера» в «Челси»;

, 113,5 млн, из «Интера» в «Челси»; Джейдон Санчо , 85 млн, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»;

, 85 млн, из «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед»; Бен Уайт , 58 млн, из «Брайтона» в «Арсенал»;

, 58 млн, из «Брайтона» в «Арсенал»; Рафаэль Варан, 40 млн, из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

«Астон Вилла» (€ 117 млн) и «Челси» (110 млн) – лидеры по продажам. Сразу восемь клубов ничего не заработали на трансферах – либо аренды, либо отпускали бесплатно. «Брентфорд», «Бёрнли», «Кристал Пэлас», «Эвертон», «Лидс», «Лестер», «Ньюкасл» и «Вест Хэм»: все они пришли на финиш трансферного окна с нулём в графе доходов после продаж.

В плюсе по трансферному балансу сразу пять клубов: «Уотфорд» заработал € 6,4 млн, «Норвич» – 7,1 млн, «Астон Вилла» – 8,1 млн, «Брайтон» – 21 млн и «Саутгемптон» – 29,1 млн.

Разбираемся, кто выдал лучшее трансферное окно в Премьер-лиге.

«Челси» отпустил 29 футболистов, но взял Лукаку и Сауля

«Челси» в это окно был активен по всем фронтам: как по продажам (отпустили 29 футболистов, включая аренды), так и по входящим трансферам (четвёртые по тратам). Роспуск такого количества игроков значительно разгрузил зарплатную ведомость.

По информации инсайдеров, трансферными целями клуба на лето были Эрлинг Холанд, Деклан Райс и Жюль Кунде. Вместо Холанда подписали Лукаку, Райса заменили Саулем (аренда с правом выкупа за 35 млн), а вот «Севилью» так и не дожали. Хотя слот под Кунде освободили – «Вест Хэм» забрал Зума за £ 29,8 млн. Испанский клуб хотел получить 80 млн отступных, которые прописаны в контракте, но «Челси» предлагал только 50 млн.

В защите у «Челси» всё в порядке: Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Маланг Сарр, Тьяго Силва и Трево Чалоба, который выглядит лучше всех в нынешнем сезоне. Плюс справа в тройке могут выйти Сесар Аспиликуэта и Рис Джеймс. Ещё были перспективные Фикайо Томори и Марка Гуэи, которые мощно провели прошлый сезон в арендах, но «Челси» продал их – заработал € 51,4 млн.

«Манчестер Юнайтед» вооружился звёездами: завершил сагу с трансфером Санчо и вернул Роналду

Джейдона Санчо вели несколько лет, покупка Варана – успех (на бумаге идеально подходит в пару к Гарри Магуайру), Тома Хитона подписали в качестве третьего вратаря. Но главный трансфер – возвращение Криштиану Роналду спустя 12 лет. Афиша потрясающая, но есть нюансы:

Сульшеру придётся встраивать в команду футболиста, который не отрабатывает без мяча. Плюс «МЮ» только нащупал баланс в позиционных атаках: Поль Погба на левом фланге и Бруну Фернандеш качественно выполняют функции созидания. Это не панацея, но динамика положительная;

на левом фланге и качественно выполняют функции созидания. Это не панацея, но динамика положительная; Приоритет «МЮ» на острие – Эрлинг Холанд , которого не было возможности забрать прямо сейчас. Роналду уже 36 лет, поэтому через год-два клубу придётся снова выходить на трансферный рынок за страйкером. По делу высказался Юрген Клопп : «Не мне судить об этом. Это не вклад в будущее, это сейчас и немедленно».

, которого не было возможности забрать прямо сейчас. Роналду уже 36 лет, поэтому через год-два клубу придётся снова выходить на трансферный рынок за страйкером. По делу высказался : «Не мне судить об этом. Это не вклад в будущее, это сейчас и немедленно». Можно использовать Роналду в качестве единственного нападающего при 4-2-3-1, но Криштиану не любит эту позицию, поэтому этот вариант на три-четыре матча в сезоне.

«МЮ» закрыл все позиции, кроме центра поля. Первый выбор Сульшера на позицию опорника – Деклан Райс, но «Вест Хэм» требовал неподъёмные 117 млн. Был ещё вариант с Эдуарду Камавинга из «Ренна», однако полузащитник перебрался в «Реал» за 35 млн. Если Скотт Мактоминей проведёт сезон без серьёзных травм, то «МЮ» навяжет борьбу «Челси» и «Манчестер Сити» за трофей. Недееспособность Фреда наглядно показал матч с «Вулверхэмптоном».

Фото: manutd.com

«Манчестер Сити» не закрыл проблемную позицию, но потратил 117 млн

Хосеп Гвардиола весной заявлял, что у «Сити» нет средств для громких трансферов. Спустя пару недель Джек Грилиш перебрался на «Этихад» за 117 млн и стал самым дорогим футболистом лета. Попутно «МС» готовил трансфер Гарри Кейна, но «Тоттенхэм» запросил 150 млн.

«Манчестер Сити» подписал крутейшего футболиста на позицию левой восьмёрки, но не закрыл главную – страйкера. Клуб начал сезон без профильного финишёра и оступился уже в первом туре с «Тоттенхэмом»: создали три голевых момента, но не реализовали ни одного. Яркий пример – эпизод Феррана Торреса в середине второго тайма. Сейчас именно его Гвардиола наигрывает на этой позиции.

Если Торрес начнёт качественно конвертировать моменты, которые в большом количестве будут создавать Кевин Де Брёйне и Грилиш, то «Сити» сделает очередной скачок вперёд. В таком случае отсутствие трансфера нападающего – больше плюс: сэкономили огромные деньги, раскрыли футболиста.

«Ливерпуль» подписал только Конате

Два года назад «Ливерпуль» подписал только двух юниоров и двух резервных вратарей, но выдал феноменальный сезон: набрал 99 очков и привёз «Сити» на финише 18. Тогда эксперты тоже били тревогу, тем не менее Клопп подтвердил тезис: большие траты не гарантируют результат.

Сейчас похожая ситуация. «Ливерпуль» закрыл главную дыру – центр обороны, выписав ещё весной из «Лейпцига» Ибраима Конате за € 40 млн. Теперь оборона клуба выглядит настоящим монолитом – на две позиции сразу четыре топовых варианта: Вирджил ван Дейк, Конате, Джо Гомес и Жоэль Матип.

Ибраим Конате Фото: Jose Breton/Getty Images

Главные трансферы «Ливерпуля» – внутренний резерв:

Выздоровели Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта , у которых в прошлом сезоне 23 матча на двоих в чемпионате;

и , у которых в прошлом сезоне 23 матча на двоих в чемпионате; Продлены контракты Александер-Арнольда , Фабиньо , Алиссона , Ван Дейка, Робертсона и Хендерсона – костяк останется на месте. История с Вейналдумом не повторится;

, , , Ван Дейка, Робертсона и Хендерсона – костяк останется на месте. История с не повторится; Плюс Тиаго, который ещё прошлым летом перебрался на «Энфилд», должен интегрироваться в систему Клоппа и выйти на новый уровень.

Остались вопросы к атаке. На три позиции в нападении у Клоппа в распоряжении Мане, Салах, Фирмино и Жота. В январе во время Кубка Африки «Ливерпулю» придётся играть с тройкой Жота – Фирмино – Эллиот. Если кто-то из них вылетит, придётся задействовать Такуми Минамино и Дивока Ориги, которые не тянут уровень лидеров Премьер-лиги. Даже 16-летний Кайди Гордон выглядит интереснее.

Свободным агентом «Ливерпуль» покинул Жоржиньо Вейналдум, но клуб не заметил это: 18-летний Эллиот здорово начал сезон и с ходу запрыгнул в систему Клоппа. Единственный нюанс по Эллиоту: как долго он будет держать эту планку?

«Кристал Пэлас» запустил процесс омоложения

В прошлом сезоне средний возраст футболистов «Кристал Пэлас» составил 29,4 года – самый возрастной состав чемпионата. Следом расположились «Бернли» (28,6) и «Вест Хэм» (28). Нынешний чемпионат «Пэлас» начали с составом, возраст которого омолодился почти на два года – 27,7.

«Нам нужно омоложение, нужны молодые игроки. Я абсолютно уверен, что руководство примет правильные решения», – так год назад описывал перспективы Рой Ходжсон.

Плюс «Кристал Пэлас» входил в пятёрку клубов Премьер-лиги по доле трат на зарплату – на оплату услуг Бентеке, Сако и других ветеранов клуб выкладывал 75% годового оборота.

И вот летом произошел серьёзный апгрейд: «Пэлас» отпустил девять возрастных футболистов с жирными контрактами и подписал молодняк. Гуиэ (21), Йоаким Андерсен (25), Конор Галлахер (21), Мишель Олисе (19) и Одсонн Эдуард (23) – все они должны взбодрить команду. Из более возрастных покупок только полузащитник Уилл Хьюз (26) и вратарь Реми Мэттьюз (27), которые пришли в сумме за 6 млн.

У «Пэлас» собрался отличный состав в каждой линии. Даже дефицитную позицию страйкера закрыли в последние часы – у «Селтика» за 18 млн взяли Эдуара, который за три последних сезона в Шотландии положил 55 мячей в чемпионате.

Если оценивать лето «Пэлас» в контексте реализации плана по качественному омоложению, то клуб выдал эталонное окно. Единственное слабое место – главный тренер Патрик Виейра, которого поставили вместо Роя Ходжсона. Пока не совсем понятно, какой футбол он строит.