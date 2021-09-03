Куда пропал герой из мемов 2000-х? «Чемпионат» встретился с Тихоновецким на краю России

Мы встречаемся в Находке – городе, который находится на берегу Японского моря. Местный колорит здесь проявляется и в русском языке, и в архитектуре, и в футболе. Стадион – «Водник», команда – «Океан», а вокруг поля фонарные столбы с дельфинами.

Фото: «Чемпионат»

Тихоновецкий стоит в шортах и шлёпанцах. У него с собой обычный целлофановый пакет. Рядом на искусственном поле проходит матч между двумя городскими командами. Тихоновецкий тренирует одну из них. Ту, что проигрывает. Тренер злится и пихает подросткам не по-детски. Один из его футболистов после замены уходит на верхнюю трибуну, а не остаётся с командой. Тихоновецкий жёстко объясняет, почему так поступать нельзя, а затем мы начинаем интервью.

– Сегодня у нас первенство города, – говорит после матча Александр. – Я его провожу как президент федерации футбола Находки. Участвует восемь команд, играем в два круга. Сейчас был матч между лидерами. Увы, моя команда проиграла.

– Вы и организуете турнир, и руководите одной из команд?

– Да. Конфликт интересов? Я не из тех, кто будет кого-то прибивать или что-то такое.

– Недавно вы с «Океаном» выиграли Кубок Приморского края. Почему это важно?

– Во-первых, важно для города. Такая ситуация в стране, что футбол нужно поддерживать всеми путями. И не путями тоже. Хорошо, что у нас спонсор появился. «Океан» возродился. До этого было пять лет простоя.

– При этом «Океан» играет лишь на региональном уровне. Есть шансы заявиться в ПФЛ? Теперь это называют ФНЛ-2.

– В планах это есть и у города, и у спонсора. Стадион реконструируется: трибуны появились, поле нового поколения, осталось забор сделать. Наверное, с сентября будем уже тут принимать соперников по краю.

– Что нужно, чтобы заявить команду в ФНЛ-2?

– Деньги.

– Сейчас зарплаты у игроков «Находки» в районе 15 тысяч рублей?

– У футболистов нет зарплаты. Она есть только у меня и администратора. Игроки получают за результат.

– Спонсор клуба «Мыс Астафьева» что-то говорит по поводу сроков попадания в ФНЛ-2?

– Это не мне решать. Хотелось, чтобы в следующем году от Приморского края было уже две команды во второй лиге. «Динамо» Владивосток уже выступает там. Мы здесь возродили команду: выиграли чемпионат и кубок края. Народ в нас поверил – около 3000 зрителей было на финале. На «Луч» столько не ходило, сколько на «Океан» в Находке. По 1500 человек – и это в первенстве края. На матч ПФЛ собралось бы ещё больше народу.

– По ходу матча вы ругались с каким-то мужчиной.

– Это отец одного из игроков.



– Я впервые видел, чтобы человека называли по имени и отчеству, но при этом посылали на три буквы.

– Первый раз так на него сорвался. Так совпало, что это ещё и мой первый тренер. Я его люблю и уважаю. Действительно ему благодарен за то, что направил меня на футбол. Сегодня не сдержался, потому что он слишком много подсказывал игрокам в непонятной форме. Уже пацаны просили: «Викторыч, ну убери его».

– Парням, играющим здесь на первенство края, реально пробиться в футболе?

– У меня есть мальчишки 2004 года рождения. Четырёх хочу дальше двигать – послать на просмотр на запад.

– Куда?

– Одного – в «Сочи», но пока не получается. Другого – в ЦСКА. Только у них сейчас учёба, 11-й класс, поэтому и не складывается.

– Затратно отсюда отправить кого-то на просмотр?

– В этом и дело. Нам говорят, пускай человек прилетит за свой счёт – посмотрим. Некоторые родители не готовы такие деньги платить. Билеты на самолёт стоят по 50-60 тысяч. Плюс проживание и питание. Вообще нереально.

«Всё было. Мы ведь четыре месяца жили с Романом Широковым»

– А как вам удалось в своё время из Находки пробиться в чемпионат России?

– У меня прям по сценарию сложилось. «Океан» вылетел во вторую лигу, деньги закончились, спонсоры отвернулись. Командой занялся местный тренер, который взял парней из дубля. Нам было по 17-18 лет. Бодались с мужиками, бывало по 1:8 проигрывали. Ну или по 0:5. Потом поехали во Владивосток играть с «Лучом». Это в любом случае дерби Приморского края. Даже во второй лиге. Ну и стрельнул я там.

– Стрельнули?

– Терроризировал защиту, забил, обыграл троих. Я тогда служил – мне тут делали армию. После двух лет службы в 1999-м меня пригласили в «Луч». Там тоже зацепился. Я бы не хотел говорить, что это удача. Всё-таки старался, пыхтел и за счёт труда вылез. Отыграл год в «Луче», а потом… Я не знаю как вышли на руководство. Телефонов ведь тогда не было. Ну то есть только стационарные и домашние. Я приехал в отпуск в Находку. У меня тут была невеста. Сказал маме, что меня не будет две недели. Возвращаюсь, а мать мне говорит: «Тебе через два дня ехать в ЦСКА».

– Поверили?

– Нет, конечно. Я в шоке был. Позвонил в «Луч» Виктору Алексеевичу Скрипалю – царство ему небесное (был застрелен в 2004-м. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал: «Я уже устал тебя дозваниваться и искать». Оказалось, правда.



– Как такое стало возможным?

– На самом деле меня в ЦСКА звали ещё раньше. Думал, что это фейк, просто шутка. Мы были на выезде в Новокузнецке, и мне в номер позвонил какой-то мужчина. Уже потом я узнал, что это был Анатолий Коробочка (начальник ЦСКА на тот момент. – Прим. «Чемпионата»).



– Что он вам сказал?

– «Александр, мы хотим тебя пригласить на сборы между кругами». Я посмеялся. Думал, что прикол. Просто положил трубку и забыл. Не верил, даже приехав в ЦСКА. У клуба тогда еще в Архангельском была база, командой руководил Садырин. В результате получилось-завертелось. Контракт со мной подписали на три года. Тут и началась московская жизнь.

– Поэтому вы отыграли за ЦСКА лишь 45 минут?

– Да, один тайм. Нельзя давать молодым большую зарплату.



– Машины, клубы, девушки, алкоголь?

– Всё вместе. Вот всё, что вы назвали – всё было. Мы ведь четыре месяца жили с Романом Широковым.



– Он тоже эпично ушёл из ЦСКА – сбежал и несколько недель веселился с друзьями. Широков рассказывал, как они закупали пиво ящиками и собирали крышечки, чтобы обменять на стаканы.

– Да, от «Клинского». Было всё. Даже не хочется вспоминать.



– Как вам удалось перезапустить карьеру?

– Меня забрали в аренду во Владивосток. Изначально было два варианта: «Химки» или «Торпедо-ЗИЛ», но получился всё-таки «Луч». Скрипаль заманил меня машиной. Сказал: «Прилетаешь во Владивосток, я тебе сразу в аэропорту даю ключи от машины».



– Хорошая машина?

– Наша, японская – Toyota Corona.



– «Наша, японская» – хорошо звучит.

– Вы же сами видите. У нас большинство машин из Японии – мы к этому привыкли.



– Во Владивостоке вы тоже не задержались.

– У меня была аренда на полгода. Должен был возвращаться в ЦСКА. У меня тогда появился сотовый телефон. У одного из немногих в Приморском крае. Такая раскладушечка Sony – в Москве успел купить. Так вот мне на этот телефон позвонили из ЦСКА и сказали, что меня продали в «Черноморец». Через 10 минут мне перезвонил президент этой команды: «Александр, ждём на сборах». Они тогда только вылетели из чемпионата и хотели вернуться.



– А это возможно: продать футболиста без его ведома?

– Ну как-то так получилось.

«Люди очень сильно отдыхали, а я просто был рядом»

– Вы стали легендой для читателей нашего сайта. В комментариях вас называли «Великий Ти». О вас даже писали песни после той дисквалификации на полгода за марихуану.

– Если честно, я уже смирился – всегда будут это вспоминать. Спасибо тем, кто написал песню обо мне. Я даже встречался в Москве с этими людьми. Они мне диск передали. Я к ним нормально отношусь. Они сказали: «Прости, если там какие-то слова...». Ответил, что вообще без проблем. Зато меня знала вся футбольная страна: Тихоновецкий забил не по-детски. Знаю, что был какой-то рейтинг, в котором я лидировал чуть ли не 2-3 месяца. Даже за Аршавина меньше голосовали.

– В одном из интервью вы утверждали, что всю историю могли сфабриковать, чтобы не выдать вам квартиру.

– Это слухи. Когда брали тест на допинг, то мне полагалась квартира по контракту, но в результате мне её все равно дали.

– А когда у вас брали тест, то понимали возможные последствия?

– Я ничего не понимал. Не думал, что такое выдаст. Ничего такого особенного у меня не было. Просто я находился в таком месте – в ночном клубе. Не знаю, как это получилось, как это попало. Ничего уже доказать не смог.

– То есть вы не курили марихуану?

– Ничего я не курил. Просто был в закрытом помещении. Там люди очень сильно отдыхали, а я просто был рядом. Причём я же отдыхал с такими людьми…

– Известные люди?

– Футбольные. Очень известные.

– Широков?

– Нет, но называть не буду. Это большой секрет.

«Если бы я не взял федерацию футбола Находки, то её бы никто не взял»

– Вы довольны своей карьерой?

– Да, за исключением дисквалификации. Если бы не та история, у меня всё было бы намного лучше. В разы! Этим моментом я фактически разрушил свою футбольную карьеру. Даже потом эти два легендарных матча… В ворота ЦСКА забил, с «Локомотивом» отдал три голевые. Газеты пестрили – чуть ли не Тихоновецкого в сборную. А затем мне рассказали, что та ситуация сказалась. С такой историей в сборную не берут. А ведь у меня ещё было четыре предложения до этого инцидента.

– Назовёте?

– «Динамо» Москва, «Томь», «Химки» и «Крылья Советов». Четыре железных варианта.

– И последнее. Чем занимаетесь сейчас?

– Я – главный тренер «Океана». Главный тренер в школе – веду три возраста (дети 2004, 2010 и 2014 годов рождения). Ну и президент федерации футбола Находки. Сколько я при этом зарабатываю, даже говорить не хочется. Меньше 80 тысяч рублей со всего-всего. Футбольная федерация – это общественная деятельность. Если бы я её не взял, то её бы никто не взял, и тут бы вообще ничего не было. А так хоть что-то – меня люди знают, прислушиваются. Всё-таки где-то поиграл. Конечно, хотелось бы стать тренером команды хотя бы из ПФЛ. В той же Находке, но пока вот так.