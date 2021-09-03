Топ-10 игроков, покинувших Россию этим летом. По некоторым будем скучать

В России по-прежнему открыто летнее трансферное окно. У наших клубов есть ещё несколько дней, чтобы укрепить составы. В Европе дела обстоят иначе — топ-лиги свернули свои дела 31 августа. А это значит, что в ближайшее время из РПЛ больше никто туда не уедет, поэтому можно смело подводить итоги. Рассказываем о главных трансферах на выход в нашем чемпионате этим летом.

Никола Влашич, из ЦСКА в «Вест Хэм» за € 30 млн

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Влашич приехал в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» и сразу показал свой уровень. Хорватский полузащитник быстро стал одним из лучших в РПЛ, поэтому армейцы выкупили его за более чем € 15 млн. Никола продолжил давать результат, но в последние месяцы начались проблемы. Влашич явно перерос уровень РПЛ и прекрасно это осознавал, поэтому мыслями будто уже был за границей.

После Евро за Николой началась охота. Казалось, что игрок вот-вот перейдёт в «Милан», но требования ЦСКА (полноценный трансфер за € 30 млн) согласился выполнить другой клуб — «Вест Хэм». Для армейцев сделка явно удачная: во-первых, сумма приличная, а во-вторых, Никола не усилил конкурента, хотя не секрет, что его хотел переманить «Зенит». Посмотрим, насколько успешным будет второй заход 23-летнего хорвата в АПЛ.

Алекс Крал, аренда из «Спартака» в «Вест Хэм» за € 5,2 млн с правом выкупа

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Крал хоть и тоже перешёл в «Вест Хэм», но его ситуация отличается от истории Влашича. В «Спартак» он приходил в 2019 году, когда Томас Цорн затеял перестройку состава. За полгода до этого пражская «Славия» заплатила за полузащитника менее € 1 млн, поэтому многие ужаснулись, когда московский клуб вывалил за чеха целых € 12 млн. Сложно оценить, насколько Крал оправдал такое вложение, но разочарованием он точно не стал. При Доменико Тедеско Алекс был крепким игроком основы и помог красно-белым вернуться в Лигу чемпионов (правда, до группового этапа они не добрались).

Главным претендентом на Крала уже давно был «Вест Хэм», где играют двое его соотечественников — Томаш Соучек и Владимир Цоуфал. 23-летний хавбек не смог проявить себя на Евро, но условия для «Спартака» всё равно хорошие: аренда за € 5,2 млн и потенциальный выкуп, который может увеличить общую сумму практически до € 20 млн.

Матиас Норманн, аренда из «Ростова» в «Норвич» за € 2 млн с правом выкупа

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Норманн оказался в «Ростове» зимой 2019 года после неудачной попытки закрепиться в «Брайтоне». В России норвежский хавбек прижился быстро и стал одной из главных причин успехов команды Валерия Карпина. Матиасом предметно интересовался «Спартак», также его хотели вернуть в Англию (писали даже про «Манчестер Юнайтед»). Расторопнее всех оказался «Норвич», который в очередной раз вернулся в АПЛ и хочет наконец закрепиться там. По словам нового главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина, Норманн мечтал оказаться в Англии и ему не стали мешать.

«Ростов» получил за аренду 25-летнего игрока € 2 млн и получит ещё больше, если Норманн проявит себя в Англии и подпишет полноценный контракт.

Себастьян Дриусси, из «Зенита» в «Остин» свободным агентом

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дриусси приехал в «Зенит» из «Ривер Плейта» летом 2017-го в компании ещё нескольких аргентинцев и уехал последним из них. Себастьян давно хотел покинуть Санкт-Петербург и продолжить карьеру в США, где им интересовались сразу несколько клубов. В итоге гонку выиграл новичок МЛС «Остин». Схема перехода получилась хитрой: 25-летний форвард сам выкупил свой контракт у «Зенита» и улетел за океан.

В своё время «Зенит» заплатил за Дриусси внушительные € 15 млн. Вряд ли можно сказать, что Себастьян оправдал эту сумму, хотя сам он долгое время был недоволен позицией на поле. Возможно, на месте Артёма Дзюбы аргентинец забивал бы больше.

Ведран Чорлука, ушёл из «Локомотива» и завершил карьеру

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чорлука в представлении не нуждается. Легенда «Локомотива» и всей РПЛ отыграл в нашей стране девять лет, завоевал несколько трофеев, а в конце прошлого сезона, не договорившись о новом контракте, решил завязать с футболом. Главный тренер железнодорожников Марко Николич не хотел терять 35-летнего хорвата и позвал того на должность помощника. Ведран согласился, но спустя всего две недели передумал, объяснив решение «личными причинами».

Этим летом Чорлука вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии и уже успел съездить с командой на Евро. Кстати, там же работает Ивица Олич, который весной возглавлял ЦСКА.

Андрей Лунёв, из «Зенита» в «Байер» свободным агентом

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лунёв отдал «Зениту» 4,5 года карьеры и долгое время был основным вратарём. В определённые моменты у Андрея возникали трудности, но особых сомнений в его уровне никогда не было. Переговоры о новом контракте плодов не принесли, и летом Лунёв остался без команды. Новым клубом 29-летнего россиянина внезапно стал «Байер». В «Леверкузене» Андрей будет вторым номером, но статус новой команды всё равно впечатляет.

Забавная история случилась уже после перехода Лунёва в «Байер». Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что «Зенит» не сумел найти нового голкипера и обратился к Андрею с предложением об аренде. Тот отказал и решил доказать свой уровень за границей.

Адольфо Гайч, в аренду из ЦСКА в «Уэску» с правом выкупа за € 8 млн

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если вы уже забыли, то переход Гайча в ЦСКА год назад превратился в целую эпопею. После долгих переговоров армейцы согласовали с «Сан-Лоренцо» трансфер за € 8,5 млн, и аргентинец оказался в Москве. Надежд нападающий не оправдал и уже зимой уехал за игровой практикой в «Беневенто». Там у Адольфо получилось лучше, и теперь он постарается покорить Испанию. Если всё сложится удачно, «Уэска» сможет выкупить Гайча за € 8 млн. То есть ЦСКА имеет шанс окупить неудачный трансфер практически в полном объёме. Неплохая сделка, учитывая обстоятельства.

Маркус Берг, из «Краснодара» в «Гётеборг» свободным агентом

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Берг пополнил состав «Краснодара» в 2019-м. Несмотря на два года в ОАЭ, Маркус оставался основным нападающим сборной Швеции, поэтому в статусе не потерял. В России футболиста периодически критиковали (особенно преуспел Владимир Быстров), но в целом он был стабилен — по девять голов в обоих сезонах РПЛ.



Весной «Краснодар» объявил, что контракт с Бергом не будет продлён. Новым старым клубом 35-летнего форварда стал «Гётеборг», где он начинал футбольный путь 16 лет назад. Видимо, Маркуса ждёт красивое завершение карьеры.

Саломон Рондон, ушёл из ЦСКА по истечении аренды

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рондона российские любители футбола знают давно — в начале прошлого десятилетия он отлично проявил себя в «Рубине» и «Зените». Затем была Англия, а после — Китай. В феврале ЦСКА решил усилить атаку и вернул венесуэльца в РПЛ на правах краткосрочной аренды. Очень ярким выступление 31-летнего форварда за армейцев не назовёшь, но несколько голов он всё же успел забить.

Летом ЦСКА решил не подписывать Рондона на постоянной основе, и тот вернулся в Китай. В последний день летнего трансферного окна Саломона урвал «Эвертон», да ещё и свободным агентом. Там он снова поработает с Рафаэлем Бенитесом, который любит его со времён «Ньюкасла».

Кристоффер Олссон, из «Краснодара» в «Андерлехт» за € 4 млн

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Снова «Краснодар» и снова игрок сборной Швеции. Олссон приехал в Россию за полгода до Берга и на протяжении 2,5 лет был основным в команде. Хотя, вероятно, от бывшего полузащитника лондонского «Арсенала» ждали большего. Уход Кристоффера этим летом стал неожиданностью — не было ни слухов, ни намёков. Новой командой шведа стал «Андерлехт», который заплатил за него € 4 млн. Олссон уже вовсю рубится за бельгийский клуб, на его счету пять матчей в чемпионате и четыре — в Лиге конференций.