«Это Модрич, Александр Модрич». Как Ерохин превратился в супербомбардира

Забил первый гол сборной Карпина, а в клубе шутят, что скоро будет играть без касаний.

Александр Ерохин – супербомбардир!

Забил первый гол новой сборной Карпина (с него началась победа над Кипром) и взорвал статистику своими цифрами: у Александра уже семь голов в одно касание плюс звание спасителя в «Зените», а теперь частично и в сборной.

Откуда так много голов и почему полузащитник Ерохин продолжает так много забивать? Сейчас ответим!

1. Для начала не удивляйтесь, что Ерохин много забивает.

Да, за сборную до Кипра у него был только один забитый мяч, чехам в товарищеском матче, зато в прошлом сезоне Александр оформил 7+3 в РПЛ и осенью-2020 был лучшим в лиге по сумме ожидаемых голов и голевых передач (то есть чаще других обострял и создавал).

И тогда же придумал описание своим типичным голам: «Это когда я иду на прострел и в одно касание замыкаю».

Уже тогда Ерохин много забивал в касание, а Transfermarkt фиксировал, что Александр отыграл на шести разных позициях (не только в полузащите, но и в атаке). Гибридный футбол ему подходил.

2. В нынешнем сезоне РПЛ у Ерохина уже 4+1 в шести матчах чемпионата (плюс гол в Суперкубке), Семак доволен тем, как Александр усиливает игру «Зениту» и насколько органичен в гибридной схеме:

а) «Ерохин набрал очень хорошую форму».

б) «Подбором схем» его смогли правильно интегрировать в игру команды.

в) Ерохин очень полезен – при выборе схемы отталкиваются в том числе и от этого.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

3. Про умение забивать в касание уже шутят партнёры. Гол Ерохина в ворота «Химок» в первом туре этого сезона с юмором описывал Алексей Сутормин (ему, кстати, требуется 50 минут для гола; он лидер РПЛ по этому показателю; Ерохину же необходимо 94 минуты, что тоже сильно).

«Ерохин как всегда филигранно побежал и замкнул передачу – можно сказать, классический Сашин гол.

Кстати, с «Локомотивом» [в матче за Суперкубок] ему для гола понадобилось одно касание, сейчас тоже одно. Скоро Саня вообще без касаний будет забивать».

4. Рассуждая про голы в касание, Ерохин упомянул «пас без касания» и подробно описал механизм взятия ворот.

«Задача любого нападающего – забивать мячи, создавать голевые моменты для партнёров, – говорит Ерохин. – Может, болельщикам это незаметно, но перед многими игроками стоят задачи врываться в свободные зоны и освобождать пространство для партнёров, чтобы те могли принять мяч и забить. Это так называемый пас без касания.

Из чего состоит голевая атака? Есть тот, кто отдал пас. Есть тот, кто забил мяч. Но есть и другие футболисты, которые создают голевой момент для одноклубников. Это тоже очень важно».

5. Играющего впереди Ерохина сравнивают с Мюллером – немец двигается на так называемой позиции «раумдойтера», когда может выстрелить с любой и порой неожиданной позиции в атаке.

«Я такого термина не слышал, – признавался Ерохин. – Но раз это относится к Мюллеру, то, видимо, по-немецки значит «атакующий футболист, играющий на пространстве». То есть моего амплуа. Мюллер – один из лучших на этой позиции. Конечно, я за ним слежу и подмечаю некоторые моменты в его игре».

6. Гол Ерохина = победа или ничья для его команды. Правило работает во всех турнирах и со всеми соперниками.

Итого вместе с голами Ерохина у его команд (с момента перехода в «Ростов» шесть лет назад): 28 побед, 3 ничьи, 2 поражения. Для этого потребовалось забить 39 голов.

Фото: РИА Новости

7. Бомбардирская жизнь Александра началась ещё в Молдавии, где с 2008-го по 2010-й он играл за «Шериф». Из-за травмы нападающего Ерохина перевели вперёд. Итог – 16 голов за сезон.

8. Ерохиным восхищаются даже партнёры. Когда мимо Ерохина в зоне интервью проходил Ярослав Ракицкий, то выкрикнул: «Это Модрич! Александр Модрич».

9. А экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин ввёл слово «ерохинозависимость».

«Раньше было такое понятие, как халкозависимость, потом была дзюбозависимость, а теперь у нас ерохинозависимость. Вот это тревожит, когда на первый план выходит один футболист и дает результат, лучше, чтобы их было несколько. Тогда все было бы надежнее и качественнее».

10. Ерохин сильнее Дзюбы и поэтому вытеснил его из состава – считает критик «Матч ТВ» Владимир Быстров.

«У Семака нет вариантов, когда в такой форме возвращается из сборной Малком, когда есть Александр Ерохин, который выходит и обостряет. Тренер себе не враг и ставить более слабого футболиста не будет. На данный момент Ерохин сильнее Дзюбы».

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Сильнее ли? Отвечайте в комментариях.

Но очевидно другое: Ерохин в сборной, а Мальта 7 сентября вполне может стать его клиентом.