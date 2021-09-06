«Главное, чтобы его вывезли не частями». Игрок «Локо» застрял в Африке из-за госпереворота

Если клубы и теряют футболистов после «окон ФИФА», то зачастую из-за травм. «Локомотив» рискует лишиться своего форварда Франсуа Камано на неопределённый срок по редкой причине – из-за госпереворота в Гвинее.

Что произошло?

Власть в Гвинее сверг армейский спецназ во главе с полковником Мамади Думбуя. Мятежники объявили, что 83-летний президент Альфа Конде, который ранее обнулил президентские сроки, находится в их руках в надёжном месте. В своём телевизионном обращении к гражданам Думбуя пояснил, что на насильственный захват власти военных толкнули бедность населения и высокий уровень коррупции.



«Долг солдат – сохранить страну. Мы закончим присваивание власти в нашей стране. Мы не доверим политику одному человеку, а отдадим народу. Посмотрите на состояние наших дорог, посмотрите на состояние наших больниц. Этого хватит, чтобы понять – время просыпаться. Это наш долг», — обратился Думбуя к согражданам.



Думбуя также заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ республики. Въезд и выезд в Гвинею заблокированы на две недели. Среди застрявших в стране оказался легионер «Локомотива». В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за свою сборную с Марокко. Но из-за переворота матч отменили, а оперативно вернуться в Россию Камано не смог.

Что говорят в клубе и сам футболист?

«Локомотив» уже выступил с заявлением по событиям в Гвинее.



«Футбольный клуб «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.



Сам Камано подтвердил коллегам из «СЭ», что с ним всё в порядке.



«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке. Знаю, что «Локомотив» ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах».

Как выбраться Камано и когда он сможет это сделать?

Несмотря на усилия «Локомотива», пока совершенно непонятно, когда конкретно Камано сможет рассчитывать на возвращение в Москву. На помощь ФИФА здесь рассчитывать не приходится, об этом «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.



«ФИФА никак не может повлиять на возвращение Камано в Россию. К сожалению, на эти дела они не имеют какого-либо влияния. В Афганистане ФИФА оказывала какую-то помощь по эвакуации сборных совместно с федерациями, но это «case-by-case». Прямых обязанностей у международной федерации нет, только по инициативе. Камано можно рассчитывать сейчас только на помощь клуба, дипломатические каналы и своего агента. ФИФА не может говорить, чтобы кого-то выпустили, они общественная организация. Думаю, что военным всё равно на высказывания ФИФА, они заняты своими делами».



При этом в посольстве РФ в Гвинее нам заявили следующее:



«Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено».



Свою помощь «Локо» через «Чемпионат» предложил агент Дмитрий Селюк, у которого большой опыт работы с африканскими футболистами.



«Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так, если «Локомотив» обратится ко мне – вывезу Камано из Гвинеи!



Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всё закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе. Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег, и его вывезут как угодно и куда угодно. Для «Локомотива» главное, чтобы не частями».

В свою очередь, профессор исторических наук ВШЭ Ирина Филатова рассказала «Чемпионату», что самое сложное для Камано – выбраться из столицы.



«Пока нам показывают картинку якобы находящегося в плену президента, а с другой стороны говорят, что картинка может быть сфальсифицирована. Нужно сначала узнать, произошёл переворот или нет. Это может узнать наш МИД, просто связавшись с Гвинеей и прояснив ситуацию.



Прямых связей с гвинейской армией, которая устроила переворот, у нашего МИДа, думаю, нет. Но дипломатические связи с самим государством есть. Мы можем выяснить, что происходит там, посольство должно отвечать за такие вопросы.



То, что в Африке невозможно закрыть границы государства, – абсолютная правда. Камано могут спокойно вывезти в соседнюю страну, из которой он сможет улететь в Россию. Но если Франсуа находится в столице и она действительно контролируется военными, самое трудное – уехать из неё».