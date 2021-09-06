39 лет в коме. Бывший игрок сборной Франции умер, так и не придя в сознание

Умер Жан-Пьер Адамс. История бывшего французского футболиста уникальна и невероятно трагична. Из-за фатальной ошибки он впал в кому и провёл в таком состоянии 39 лет, но сегодня всё закончилось. Вспоминаем Жан-Пьера.

Адамс родился в Дакаре, столице Сенегала. Во Францию он попал в качестве беженца. В то время заработать репутацию, имея такой статус, было нелегко. Но Жан-Пьер смог. Выступавший на позиции центрального защитника Адамс начал большую карьеру в «Ниме», а наибольшую известность приобрёл благодаря игре за «Ниццу» и «ПСЖ», где суммарно провёл шесть сезонов. На протяжении четырёх лет (с 1972 по 1976 годы) Жан-Пьер разрывал за сборную Франции. Вместе с другим темнокожим защитником Мариусом Трезором он составил шикарную связку, которая получила прозвище «чёрная гвардия».

Жизнь Адамса навсегда изменилась 17 марта 1982 года. К тому моменту француз уже завершил карьеру футболиста и планировал стать тренером — даже прошёл специальные курсы. Жан-Пьера мучили боли в колене, и он решил сделать операцию в Париже. Но знакомый врач предложил провернуть всё в Лионе, где работал сам. Экс-футболист согласился.

Сама операция не представляла собой чего-то особенно сложного, но обстоятельства сложились максимально неудачным образом. В тот момент во Франции бастовали врачи, из-за чего в больницах возникли кадровые трудности. В роковой день Адамс пришёл в госпиталь и лёг под нож. Анестезиологом была женщина, которой пришлось в суматохе ассистировать на трёх операциях одновременно. Другим помощником хирурга оказался практикант из медицинского института. Не так пошло всё. Анестезиолог по ошибке ввела Жан-Пьеру двойную дозу наркоза, а практикант не уследил за моментом, когда кислород стал поступать в мозг пациента с перебоями.

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Всё это время новостей от Адамса ждала его жена Бернадетт. Почувствовав неладное, она оставила двоих сыновей и отправилась в больницу. Врачи не сразу, но всё же сообщили супруге футболиста страшную новость: её муж впал в кому.

Несколько дней Бернадетт провела возле неподвижного мужа, а спустя некоторое время выяснилось, что у Адамса произошли необратимые повреждения мозга. При этом Жан-Пьер дышал сам и не нуждался в помощи аппарата жизнеобеспечения. Супруга забрала Адамса домой, надеясь на его возвращение к жизни. Она не знала, что жизнь застынет на 39 лет.

С тех пор Бернадетт ежедневно ухаживала за Жан-Пьером. Она даже придумала для их усадьбы особое название — «Дом прекрасного спящего атлета». Жизнь Бернадетт превратилась в один повторяющийся день, а Адамс натурально застыл во времени. За столько лет он практически не постарел. Помощь семье оказывали бывшие клубы Жан-Пьера — они жертвовали деньги и проводили благотворительные матчи.

Бернадетт признавалась, что больше всего боится умереть раньше мужа и оставить его одного. Своей участи для сыновей она не хотела. Хотя бы здесь судьба от неё не отвернулась.