Как попасть на ЧМ-2022 со второго места в группе? России лучше не доводить до этого

Вчера мы все убедились, что России будет трудно обогнать Хорватию в борьбе за первое место в группе. Для этого нужно точно не проиграть вице-чемпионам мира в гостях и не терять очки в других матчах. У нынешнего лидера группы проще календарь, лучше разница забитых и пропущенных и, соответственно, куда более предпочтительные шансы на первое место.

Давайте представим, что сборная России до последнего боролась, но всё-таки оказалась второй в группе. Что её ждет дальше? Забудьте о классических стыковых матчах, которые мы наблюдали в последние годы. Больше не будет мариборского кошмара, теперь всё куда серьёзнее. Те же два матча, но с разными командами и без шанса на ошибку.

Итак, в привычный для нас стыковой турнир попадут 10 команд, занявших вторые места в группе, плюс две сборные из Лиги наций. Дальше их раскидают по парам — то есть 6 матчей своеобразного полуфинала. Важно, что это будет одна игра и только победители пройдут в финалы. Их будет три, и команды, которые выиграют в следующем матче, получат путёвку в Катар. Таким образом, от Европы на ЧМ-2022 поедут всего 13 сборных из 55 возможных.

Важно и то, как будет проходить жеребьёвка. Правила следующие: шесть лучших команд, занявших второе место, становятся сеяными. И после жеребьёвки в любом случае проводят полуфинальный матч дома. Четыре худшие сборные и две из Лиги наций играют в гостях. И так как это не двухматчевое противостояние, хозяева получают приличное преимущество. Уже потом три финала, а в них уже жребий определяет место проведения встречи.

Сейчас сборная России находится в числе сеяных. В актуальной таблице она лидирует в списке лучших команд, занимающих вторые места. Правда, у команды 6 матчей и 13 очков. У Сербии (2 место) — 5 матчей и 11 баллов. Так что теоретически они ещё могут обогнать Россию. Но на третье место до октября сборная точно не опустится. Так что в этом плане есть некое преимущество. Если не провалимся в решающих матчах отбора, есть хорошая вероятность сыграть полуфинальный матч на своём поле.

Пока среди возможных соперников — Чехия, Норвегия, Армения и Украина (с ней, очевидно, традиционно будут разводить). Не исключено, что это будет Швейцария, Польша или Шотландия. Мощные команды, однако хотя бы надеяться на позитивный итог против них можно.



Стыковые матчи пройдут 24 и 29 марта. И лучше бы сборной России до них не доводить.