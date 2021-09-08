У России украли гол в ворота Мальты? Нытьё из-за спорного эпизода надо прекращать

В добавленное время двух матчей нашей отборочной группы на ЧМ-2022 произошло два важных эпизода: в матче России и Мальты судьи после просмотра VAR не засчитали гол Осипенко, а в игре Хорватии и Словении третий мяч в ворота словенцев забил Никола Влашич. Формально этот гол позволил хорватам обойти нас в таблице – при равенстве очков их разница забитых и пропущенных мячей оказалась на один лучше.
В соцсетях («Телеграме» и «Твиттере») уже начался плач, якобы этот гол не позволит России выйти на чемпионат мира. Высказался и журналист Сергей Акулинин – дескать, с хорватами мы идём ровно, все будут смотреть на разницу, и вот тут-то решение турецких арбитров нам помешает. Но это нытьё необходимо прекратить.
Во-первых, заявлять, что судьи украли чистый гол у России, неправильно. Ни на видео, ни на скринах эпизода нет ощущения, что мяч полностью пересёк линию ворот. Посмотрите сами:
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Во-вторых, у России, как и у Хорватии, впереди ещё четыре матча. Причём нашим конкурентам играть с Кипром, Мальтой, Словакией и с нами дома, а нам – с Кипром, Словенией, Словакией и с Хорватией в гостях. В этих матчах будет разыгрываться 12 очков, соперники у России – сложнее, чем у конкурента за первое место. Считать сейчас именно этот гол ключевым в борьбе за выход на турнир – как минимум рано, а как максимум – глупо.
Во-третьих, так можно сказать о любом голе, пропущенном сборной России в этом отборе. От Мальты мы ведь и в гостях пропустили, и Словакии проиграли при равной игре. А можно ещё начать считать голы хорватов и заявлять, что их третий гол Мальте ещё в мартовском матче прибил надежды России на чемпионат мира. Но звучит как-то комично, не находите?
Если этого мало, то давайте послушаем эксперта: арбитр Игорь Федотов, например, тоже не уверен, что гол Осипенко стоило засчитывать.
– С тех повторов, которые показали на телевидении, нельзя стопроцентно говорить о том, что мяч пересёк линию ворот, – заявил Федотов «Чемпионату», – они должны были нам показать сверху или с линии ворот. На скриншоте, который везде появляется, нога защитника, но не видно, что мяч полностью пересёк линию ворот. Говорить о чистом голе не стоит. VAR это проверял, значит, не нашли ракурсов стопроцентного забитого гола.
Помощник не успел, главный арбитр никогда не возьмёт этот момент. Здесь можем говорить только о том, как сработал VAR и какие картинки показывали VAR в трансляции. Я не увидел здесь стопроцентного забитого гола. Проекция должна была идти по линии ворот — либо кадр сверху, который может показать: цепляется ли мяч за линию или нет.
И даже Валерий Карпин после матча об этом моменте высказался аккуратно, дав понять – обращать внимание на такое не стоит.
– По поводу Хорватии – зашли в раздевалку, сказали их счёт – всё. Жалко, что не засчитали гол Осипенко, но вообще – нам некогда жалеть. Моментов у нас было достаточно. Могли и забить, и пропустить. Раз гол не засчитали, значит, его не было.
- 8 сентября 2021
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