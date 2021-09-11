Дзюба набрал форму перед ЛЧ. У форварда две голевые передачи в победном матче «Зенита»

«Локомотив» лишь пару часов был лидером РПЛ. «Зенит», победив дома «Ахмат», вернулся на первое место.

За несколько часов до матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил приятную новость: ФИФА отменила бан Малкома и Клаудиньо, разрешив бразильцам сыграть с «Ахматом» и «Челси» (14 сентября в Лиге чемпионов). Бразильская конфедерация футбола отозвала свою жалобу на чемпионов России и английские клубы. И вот сюрприз – Малком с Клаудиньо всё равно не попали сегодня в основу, начав игру на скамейке. Кроме того, после выступлений за сборные Ловрен остался в запасе, а Караваев (появилась информация о его травме) и Барриос оказались вне заявки сине-бело-голубых. Зато дебютировал в стартовом составе новый голкипер «Зенита» Крицюк. Между тем, была серьёзная потеря и у команды Андрея Талалаева: получил повреждение плечевого сустава и выбыл на шесть-восемь недель Бериша.

В первом тайме «Зенит» показывал, что достаточно хорошо готов перед Лигой чемпионов. Осталось только, чтобы «Челси» во вторник сыграл на уровне, который не намного выше, чем у лидеров РПЛ. Правда, надеяться на это, откровенно говоря, сложно.

Тренерский штаб санкт-петербургской команды грамотно разобрал соперника. Против «Ахмата» команда Семака играла, по сути, по схеме 4-2-2-2 со свободной ролью атакующих полузащитников Мостового и Ерохина. Акцент у хозяев был сделан на заполнение центра и полуфлангов против трёх центральных защитников и квартета хавбеков гостей. Зенитовцы успешно прессинговали игроков «Ахмата» и сами без особых проблем выходили из-под давления команды из Грозного. Здорово вытаскивал мяч из обороны Вендел, совершивший до перерыва 63 касания (больше всех в составе сине-бело-голубых).

Более того, Вендел и забил быстрый гол «Зенита» уже на 9-й минуте. В этой атаке смещение Мостового слева направо внесло хаос в оборону гостей, а потом Дзюба сделал грамотную паузу и выкатил мяч от лицевой к штрафной под удар свободному бразильцу. Кстати, Артём явно набирает форму. Центрфорвард очень неплохо двигался, по ситуации даже смещался на фланги и имел голевые моменты. Однажды судья после его удара мог назначить пенальти в пользу хозяев, так как мяч попал в руку Лысцову, но «Зениту» не дали «точку». Похоже, Кукуляк посчитал, что Дзюба слегка подтолкнул Лысцова секундой ранее, а ассистенты на VAR поддержали главного арбитра. Семака это решение удивило.

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По статистике ударов в первом тайме преимущество «Зенита» было не таким уж крупным – 7:5 (в створ – 4:2). Но более показательной выглядела статистика передач на чужой трети поля – 107:42. Чемпион явно доминировал при 66% владения мячом, а Талалаев сердился из-за игры своей команды. Второй гол сине-бело-голубых сделал Дуглас Сантос, который совершил яркий проход, обойдя по пути Харина и Семёнова. Но и автор гола Ерохин – молодец. Ему как обычно хватило касания, чтобы поразить цель.

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У Александра это шестой гол в сезоне, он догнал лучшего бомбардира команды Азмуна.

Малком вышел на замену после перерыва, но интереснее сработали замены Талалаева. Тренер «Ахмата» поменял двух инсайдов и перешёл на игру с парой форвардов Конате – Себай. Это помогло гостям улучшить прессинг, к чему, похоже, оказались не готовы хозяева. Игроки группы атаки южан спровоцировали своим давлением ошибку Вендела, которому плохой пас отдал Ракицкий, после чего Конате забил с паса Себая. Так состоялся первый пропущенный Крицюком мяч в «Зените». Вряд ли вратарь имел какие-то шансы спасти. До перерыва Станислав действовал надёжно, отразил пару непростых выстрелов.

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На изменившийся ход игры Семак отреагировал ещё двумя перестановками: на поле вышли Клаудиньо и молодой Кравцов. Ушёл один из двух нападающих – Азмун. Не лучший матч в исполнении иранца, возможно, на его мотивации отразился сорвавшийся трансфер в Европу. Почти за час матча Сердар отметился лишь двумя неточными ударами. Дзюба сегодня оказался более полезен в командной игре, он продолжал участвовать в создании голевых моментов. С его паса должен забивать Малком, потом сам Артём завершал контрвыпад «Зенита» три в два после углового команды из Грозного – наверняка забил бы, если бы Клаудиньо исполнил пас как надо. Олимпийский новичок-чемпион пока только адаптируется к российскому футболу, и ждать чудес от него явно не стоит.

Очевидно, что с хавбеками сборной Бразилии качество игры «Зенита» не улучшилось. Видимо, поэтому они не сыграли с первых минут – Семак по тренировкам мог кое-что понять о готовности Малкома и Клаудиньо, у которых были два длительных перелёта и эмоционально непростая история с отзывом из национальной команды. Впрочем, мастерство, как известно, не пропьёшь. Сначала Малком, как показалось, заработал пенальти, который по непонятным причинам не поставил Кукуляк, а потом забил. Третий гол – красота от Малкома! Бразилец топово обработал мяч после длинной передачи и покатил его в ворота, сыграв в стенку с Дзюбой.

Тем не менее команда Талалаева заслужила добрые слова за второй тайм, несмотря на то, что всё-таки проиграла. Во втором тайме гости нанесли даже больше ударов, чем хозяева – 14:11, а по попаданиям в створ уступили минимально – 4:5. «Ахмат» напомнил «Зениту» перед Лигой чемпионов, что выключаться из игры нельзя ни на минуту.