Роналду сделал дубль в первом же матче за «МЮ», но в Англии этого не увидели. Как так?

Криштиану Роналду спустя 18 лет повторно дебютировал за «Манчестер Юнайтед». История возвращения на «Олд Траффорд» получилась красивой: португалец забил на 47-й минуте встречи с «Ньюкаслом», открыв счёт в матче. Главное событие дня увидел весь мир, за исключением Кубы, Туркменистана, Северной Кореи, Афганистана и… Великобритании: ни Sky Sports, ни BT Sport, ни Amazon (все – обладатели прав на показ АПЛ внутри страны) не могут показать игру из-за правила, которое установили в лиге ещё в 1960-х годах прошлого века.

Единственные британцы, которые легально посмотрели матч, – те, кто попал сегодня на «Олд Траффорд». Учитывая, что это всего 75 тысяч человек, есть большая вероятность, что этот матч станет самым «пиратским» за всю историю британского футбола.

Каждую субботу, с 14:45 по 17:15, в Англии запрещены трансляции футбольных матчей: АПЛ, ЛаЛига, Серия А – всё попадает под правило блэкаута. Когда этот запрет только вводили, считалось, что как раз в этот период времени болельщики должны пойти на стадионы, в том числе на игры небольших местных команд. В 60-х логика была очевидна: клубы ничего не имели с телетрансляций, а основной доход им приносила продажа билетов – отсутствие матча на ТВ стимулировало болельщиков выбрать кресло на трибуне вместо домашнего дивана. Автором и главным двигателем этой идеи был президент «Бёрнли» Боб Лорд, который считал, что телевидение – главное зло, стоящее на пути заработка футбольных клубов. Его убеждение было настолько глубоким, что с 1964-го по 1969 годы на стадионе его клуба не было камер ВВС – и никто ничего не мог с этим поделать.



В те времена клубы от введения блэкаута только выиграли – особенно маленькие команды. Но с приходом диджитал-эры то, что когда-то казалось благом, стало настоящим злом, породив бурное развитие пиратского контента и прекратив выглядеть столь же логичным, что и раньше. В 2018 году, когда сервис Eleven Sports (правообладатель Ла Лиги в сезоне-2018/19) нарушил правило, показав в одну субботу матч «Барселона» – «Атлетик», который начинался в 15:15, а ровно через неделю в это же время – встречу «Хетафе» и «Леванте», его владелец резонно возмущался: «Почему только футбольные трансляции отвлекают болельщиков от субботних походов на стадион? Почему тогда можно показывать «Тур де Франс» и другие спортивные события во время этих матчей?».

Блэкаут – это законно?

Да! Статью 48 регламента УЕФА о медиаправах гласит, что каждая страна имеет не только эксклюзивные права на трансляцию своих турниров, но и может самостоятельно регулировать их показ. В том числе определять любой временной промежуток в 2,5 часа в субботу или воскресенье, в течение которых никакие футбольные трансляции не могут попадать на экран телевизора.

Глобально и законно правило нарушили только раз: субботний блэкаут официально сняли в пандемийном 2020-м – тогда у лиги не было выбора поступить иначе, потому что посещение стадионов было под запретом.



Самое интересное, что прямых доказательств влияния этого правила на посещаемость в нынешних условиях просто нет, но АПЛ всё равно не собирается его отменять. При этом очевидно, что отмена блэкаута может поднять и без того высокую цену телеконтракта, повысив при этом доходы клубов.



Вместо этого растёт число пиратских трансляций, и один из самых популярных методов – использование телевидения по Интернет-протоколу (IPTV). Это законный способ потоковой передачи цифрового телевидения, который дешевле, чем пакеты вещания, но является нелегальным именно для просмотра футбольных матчей в Великобритании. Когда в октябре прошлого года лига решила начать взимать с болельщиков дополнительную плату в 14,95 фунтов стерлингов за просмотр некоторых игр (это с учётом и без того дорогой подписки на Sky Sports, BT Sport и Amazon), сервисы IPTV активизировались: они предлагали свои услуги за 20 фунтов стерлингов в год.

На продавцов нелегальных трансляций постоянно ведётся охота, но с ростом спроса растёт и предложение. Правительство Великобритании регулярно блокирует сайты, аккаунты в «твиттере», в которых поставщики IPTV рекламируют свои услуги, но ситуация лучше не становится. Пиратского контента по-прежнему много – а всё потому, что АПЛ продолжает отдавать дань традициям и верить, что блэкаут помогает наращивать посещаемость в пирамиде английского футбола.