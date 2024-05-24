Семшов назвал лучшего игрока сезона в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов назвал лучшего игрока сезона-2023/2024 в РПЛ.

«Для меня Тюкавин — лучший. Во второй части сезона он забивал практически в каждом матче. К тому же он отдаёт голевые передачи. Для него сезон складывается очень удачно», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.

Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: