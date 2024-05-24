«Устал уже круассаны есть». Матвей Сафонов пошутил по поводу возможного перехода в «ПСЖ»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в шуточной форме ответил на вопрос о своём возможном переходе в «Пари Сен-Жермен».

«Я в Париже? Да. Устал уже круассаны есть», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в социальных сетях девушки голкипера.

Напомним, Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе российского клуба 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость 25-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.

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