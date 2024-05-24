Максим Астафьев стал новым главным тренером «Ленинградца»

«Ленинградец» объявил о назначении Максима Астафьева на пост главного тренера команды.

С 22 апреля 41-летний специалист был исполняющим обязанности тренера после увольнения из клуба Сергея Кирьякова.

Астафьев стал пятым тренером в истории «Ленинграда». Дебют состоялся в выездном матче с «Акроном» (0:0) в 29-м туре Первой лиги. Всего под руководством Астафьева тёмно-синие сыграли восемь матчей (две победы, две ничьих и два поражения).

После 33 туров «Ленинградец» занимает 16-е место в Первой лиге (зона вылета) с 34 очками. 15-ю строчку занимает «Сокол» (35 очков).

Следующий матч «Ленинградец» проведёт с московским «Торпедо». Встреча состоится 25 мая в 13:00 мск.

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