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В ЦСКА назвали сроки восстановления Владислава Торопа после тяжёлой травмы головы

В ЦСКА назвали сроки восстановления Владислава Торопа после тяжёлой травмы головы
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов ответил на вопрос о сроках восстановления вратаря Владислава Торопа, который получил травму головы в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объёме, в котором и планировалась. Всё укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, всё прошло хорошо. Вчера выписали, завтра будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счёту реабилитация уже началась. Думаю, что в течение 3–3,5 месяца мы вправе ожидать Владислава на поле», — сказал Безуглов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

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